Договор о дистанционной работе: что нужно знать кадровику

Подготовительная работа

Если количество дистанционных сотрудников растет, и это уже не экзотика, а обыденность, то будет разумным закрепить правила о дистанционной работе в особом локальном нормативном акте (ЛНА), скажем, в Положении о дистанционной работе (ПоДР).

В него включаются, в частности, условия о том, что:

Этот ЛНА применяется как при изначальном приеме на работу, так и при переводе сотрудника.

Работники обязаны соблюдать режим рабочего времени и правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Укажите, что взаимодействие осуществляется в рабочее время и происходит электронную почту (телефонную связь, мессенджер).

ЛНА, иные документы, информация по работе отправляются по конкретному адресу электронной почты, который считается служебным адресом дистанционного работника. Желательно оговорить срок отправки подтверждения об ознакомлении. Например, два рабочих дня с даты отправки письма работодателем с такого-то адреса.

Представление отчета о проделанной работе производится определенным образом в конкретные сроки (или согласно ПВТР).

«Особые» условия трудового договора

В трудовом договоре обязательно должно быть условие о дистанционном порядке работы. Нет необходимости прописывать точный адрес, достаточно:

указать населенный пункт, в котором работник будет трудиться

или

закрепить, что место работы сотрудник определяет самостоятельно.

Условия о дистанционном характере работы формулируются стандартно, например:

«Работник выполняет трудовую функцию постоянно, дистанционно, вне места расположения Работодателя»;

«Работник обязан соблюдать ПВТР и ПоДР».

Если по характеру работы необходимо обеспечить работника средствами производства, то об этом обязательно пишем в договоре, например:

«Не позднее трех рабочих дней по заключении настоящего Трудового договора Работодатель предоставляет Работнику ноутбук с предустановленным программным обеспечением, необходимым для выполнения трудовой функции».

Необходимо оговорить порядок кадрового документооборота, например:

«Кадровый документооборот между Работником и Работодателем, в том числе заключение настоящего Трудового договора, дополнительных соглашений к нему, производится путем обмена электронными документами. Стороны договорились об использовании усиленной электронной подписи».

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Следует помнить о том, что в ТК уже указаны два «дистанционных» условия для увольнения (ст. 312.8 ТК):

сотрудник без уважительной причины «пропал», т. е. не отвечает на запросы работодателя более двух рабочих дней подряд со дня поступления такового;

работник переехал в местность, где выполнять работу невозможно, в том числе из-за отсутствия связи.

Эти условия можно продублировать в трудовом договоре, но они будут действовать в любом случае, даже если этого не сделать.

Как оформить прием на работу

Помимо стандартного способа взаимодействия «на дистанции» – отправка почтой, – возможно взаимодействие по е-мейл или с помощью КЭДО, в котором все так же, как было ранее:

сотрудник отправляет необходимые документы;

работодатель – трудовой договор;

сотрудник, подписав, направляет обратно.

Следует помнить, что вы как работодатель вправе потребовать от работника отправки нотариально удостоверенных копий, а работник – получить от вас «бумажный» трудовой договор (ст. 312.2 ТК).

Заявление о приеме работу должно содержать упоминание о том, что соискатель просить принять именно на дистанционную работу.

Вносить запись в «бумажную» трудовую книжку надо лишь тогда, когда сотрудник или представит ее самолично, или отправит почтой (ст. 312.2 ТК). Можете записей не вносить, достаточно в трудовом договоре закрепить нечто вроде:

«Стороны договорились о том, что запись о дистанционной работе в трудовую книжку Работника не вносится».

Как перевести сотрудника на дистанционку

Важно: без согласия трудящегося перевести его на удаленку можно лишь в исключительных случаях (например, пандемия, введение военного положения).

Если необходимо оформить на удаленку уже работающего специалиста, то поступаем так:

Принимаем у работника заявление, в котором он выражает прямое согласие на изменение. Издаем приказ, в котором должно быть указано, с какой даты и на какой период вводится дистанционная работа, указывается на необходимость выдачи ноутбука, телефона, сим-карты и прочего оборудования, уведомление коллег, с которыми работник должен взаимодействовать. Оформляем и подписываем допсоглашение к трудовому договору, в котором указываем дату перевода, а также условия, аналогичные тем, что уже описаны выше, для договоров с новыми сотрудниками.

Запись в трудовую книжку вносить не надо, сдавать СЗВ-ТД – тоже. В табеле учета рабочие дни проставляются кодами «Я» или «01», с указанием количества отработанных часов по графику.

Минтруд в письме от 29.06.2022 № 16-1/ООГ-2694 рекомендовал отчитываться о дистанционных работниках по специальной форме (Приложение № 2 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24). Подают ее в службу занятости при изменении численности удаленных работников. Заметим, что это не более чем рекомендация, ответственности за непредставление этой формы нет.

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