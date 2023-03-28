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Продажа в кредит: как оформлять чеки ККТ

Если продажа происходит в кредит, то обязательно нужно оформить чек. Такая операция имеет свои особенности. Расскажем о нюансах оформления чека, когда покупатель приобретает товар в кредит.  

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Продажа в кредит: как оформлять чеки ККТ
Иллюстрация: pressahotkey/freepik

Покупательская способность снижена, поэтому часто продавцы для заключения сделки и совершения продажи, готовы идти на компромиссы. Раньше редко прибегали к таким способам как рассрочки или кредиты, сейчас же такой способ оплаты встречается все чаще.

Продажа в кредит/рассрочку подразумевает под собой наличие или отсутствие первоначального взноса – именно от этого фактора зависит то, как пробивать чек. Рассмотрим оба случая.

Оформление чека при продаже в кредит и наличии первоначального взноса

В процессе продажи покупатель и продавец заключают договор. В нем прописано две суммы:

  1. Сумма, которую покупатель вносит перед получением товара.

  2. Сумма, которая будет вноситься ежемесячно. Как правило, оплата вносится равными платежами до погашения полной стоимости.

Согласно письму ФНС № ЕД-4-20-1812@ от 04.02.2019 в этом случае пробивается два чека:

  1. В момент внесения первой суммы – перед получением товара/услуги.

  2. В момент окончательного расчета – когда вносится последний платеж.

Реквизиты чеков:

  • «Признак способа расчета»:

    • для первого чека – «Частичный расчет и кредит»;

    • для второго – «Оплата кредита».

  • «Признак предмета расчета»:

    • при оформлении кредита – «Товар»;

    • при закрытии кредита – «Платеж».

  • «Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок»:

    • при внесении первоначального взноса прописывается полная стоимость товара/услуги;

    • при полном погашении задолженности – сумма, которую брали в кредит/рассрочку.

  • «Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок» заполняется так же, как реквизит «Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок».

  • «Наименование предмета расчета» заполняется в обоих фискальных документах одинаково – указывается товар/ услуга, которые проданы.

  • «Способ расчета»:

    • сумма взноса в зависимости от формы расчета – наличный или безналичный расчет;

    • сумма кредита – «В кредит» с указанием оставшейся суммы к оплате.

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Оформление чека при продаже в кредит без первого взноса

Фискальный документ на онлайн-кассе нужно оформлять при любом расчете с покупателем. Под расчетом в этом случае подразумевается движение денег: предварительная оплата, аванс, оформление займов или полная оплата товара/услуги.

Если кредит оформляется без предварительного внесения денег, чек все же нужен. Это происходит так, как будто предоставляется и погашается заем для оплаты продукции.

В случае оформления кредита без первого взноса пробивается три чека:

  • В момент покупки и частичной оплаты предмета расчета.

Если чек оформляется в печатной форме – это называется «Частичный расчет или кредит», если в электронной – пробивается реквизит «5». В способе расчета прописывается «В кредит» с указанием суммы задолженности.

  • В момент ежемесячных взносов по кредиту.

Для электронной формы пробивается реквизит «6», в печатной – «Передача в кредит». В реквизите «Способ расчета» указывается в зависимости от вида платежа: если ежемесячный взнос – наличный или безналичный расчет, для указания остатка по кредиту – кредит.

  • В момент последнего платежа, при котором происходит полное погашение.

Для электронной формы фискального документа используется реквизит «7», для печатной – «Оплата кредита». «Способ расчета» указывается в зависимости от вида вносимых средств – наличный или безналичный расчет, а также «Аванс» – для указания суммы, которая ранее уже была внесена.

Оформление чека при кредитовании через банк

Мы рассмотрели способы, если кредит или рассрочку предоставляет сам магазин или компания-продавец. Но бывают случаи, когда заем оформляется с привлечением банковского капитала.

В этом случае чек оформляется, когда продавец получает подтверждение от банка о переводе денег (письмо ФНС от 28.10.2020 № АБ-4-20/17640@). Особенности оформления реквизитов такого чека:

  • В «Признаке расчета» указывается «Приход».

  • В реквизите «Признак способа расчета» – «Полный расчет».

  • Для текущего платежа в реквизите «Способ расчета» прописывается, в каком виде совершен платеж «Наличные/безналичные», для суммы банковских денег – «В кредит».

Если кредит оформляется без первоначального взноса, то есть вся сумма за услугу/товар перечисляется из банка, в реквизите «Сумма по чеку БСО безналичными» прописывается стоимость взятого в кредит товара.

Если же первый взнос есть, то реквизит указывается в зависимости от формы платежа:

  • для наличных – «Сумма по чеку (БСО) наличными» и внесенная сумма;

  • для безналичного расчета – «Сумма по чеку (БСО) безналичными» и кредитная сумма.

Форма предоставления чека при продаже в кредит не отличается от стандартной покупки – возможно выслать его покупателю в электронном виде или предоставить бумажный вариант. А также остается неизменным правило – фискальный документ выдается непосредственно в момент совершения сделки.

Откажитесь от бумажных чеков с услугой «СМС-чек» – без использования адреса электронной почты. Ссылка на чек приходит на мобильный телефон.

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У продажи в кредит есть свои нюансы, но к ним можно приспособиться. Зато такой тип продаж поможет привлечь дополнительный поток покупателей на товар или услугу.

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