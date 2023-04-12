Что изменится в отчетности за 1 квартал 2023 года

Уведомления об исчисленных налогах и страховых взносах

С 2023 года платить налоги и взносы надо единым налоговым платежом (ЕНП). Для этого компании перечисляют деньги на единый налоговый счет (ЕНС). То есть на этот счет организация или ИП заранее кладет деньги, которых хватит по всем обязательствам компании перед бюджетом. Один счет – один КБК. Когда придет время уплаты налогов, налоговики сами спишут с него необходимую сумму по каждому платежу.

Чтобы налоговая могла идентифицировать платежи, поступающие на счет, компания должна создать специальное уведомление (п. 9 ст. 58 НК, приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). В нем указываем, какую сумму налога компания должна государству за соответствующий период. Без этого уведомления инспекторы не смогут понять, как разнести деньги с единого налогового счета по видам платежей.

Уведомление надо подавать только если отчет или декларация по налогу/взносам представляется позже, чем прошла оплата. Например, декларацию по НДС сдаем до 25 апреля, налог платим до 28 апреля, уведомление подавать не нужно. Налоговая по декларации сама идентифицирует платеж и спишет нужную сумму с ЕНС.

Особенность этого уведомления заключается в том, что по нему нет корректирующей формы. Если нужно исправить ошибку в представленном документе, просто подаем новый документ. Тогда у налоговиков отразится последний из представленных отчетов.

Заполнить уведомление просто. Главное – правильно указать всю информацию. Ошибка приведет к некорректному списанию с ЕНС суммы налога и начислению пеней, если образуется недоимка по ЕНС.

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ЕФС-1

После того, как ПФР и ФСС объединились, с 2023 года работодатели должны отчитываться в новый Социальный фонд (СФР). По форме «Сведения для ведения индивидуального персонифицированного учета и сведения о начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» – ЕФС-1.

Особенностью этого отчета являются разные сроки его сдачи в СФР. За 1 квартал 2023 года нужно представить:

Сведения о трудовой деятельности (бывший СЗВ-ТД).

По этому основанию отчет сдают в составе Титульного листа, Подраздела 1 и Подраздела 1.1 Подраздела 1. Основание для его сдачи: заключение и расторжение трудового и гражданско-правового договоров, а также приостановление и возобновление трудового договора. Срок сдачи – на следующий день, после указанных мероприятий.

При переводе работников или изменении способа ведения трудовой книжки отчет надо сдать до 25 числа следующего месяца.

Если таких мероприятий не было, подраздел не сдают.

Информация по бюджетникам (новая отчетность).

ЕФС-1 по этому основанию включает в себя Титульный лист, Подраздел 1 и Подраздел 1.3. Подают отчет в таком составе ежемесячно до 25 числа.

Информация по взносам на травматизм.

Начиная с 1 квартала 2023 года информация по взносам на травматизм предоставляется в составе следующих листов ЕФС-1: Титульного, Подраздела 2.1 Раздела 2 (обязательно), Подразделов 2.1.1 Подраздела 2.1 (по необходимости), Подраздела 2.2 Раздела 2 (при необходимости) и Подраздела 2.3 Раздела 2 (обязательно). Срок сдачи отчета – до 25 апреля.

Персонифицированные сведения

Ежемесячно до 25 числа все работодатели представляют в ИФНС персональные данные работников и сведения о суммах выплат по ним за прошедший месяц (п. 7 ст. 431 НК, приказ ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022).

Цель отчета не налоговый контроль, а предоставление информации в СФР. Информация, представленная в ИФНС, транзитом идет в Социальный фонд для расчета социальных выплат.

28 марта 2023 года вышло письмо ФНС № БС-4-11/3700, согласно которому можно не подавать сведения за третий месяц каждого квартала (март, июнь, сентябрь), так как информация о них указывается в Разделе 3 РСВ. Данное разъяснение противоречит положениям НК, согласно которым отчет сдается по итогам каждого месяца, без исключений. В связи с этим надежнее будет пока не отказываться от сдачи отчетности и дождаться уточнений со стороны налоговой службы.

Расчет по страховым взносам

С 2023 года страховые взносы начисляют по единому тарифу (без разбивки на ОПС, ОМС и ОСС). Базой для начисления являются выплаты физическим лицам. Страховые взносы начисляются на выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Перечисляют страховые взносы ежемесячно до 28 числа в составе ЕНП. РСВ сдают в налоговую инспекцию ежеквартально – до 25 числа следующего месяца (п. 7 ст. 431 НК).

Отчет содержит сведения по работникам, то есть застрахованным лицам на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Так как взносы начисляют по единому тарифу, соответственно, с 1 квартала 2023 года в отчете:

Сумма начисленных взносов указывается в одной строке, без разделения на фонды.

Некоторые разделы исключены.

Некоторые разделы объединены.

Отчет дополнили разделом 4: заполняют плательщики страховых взносов на социальное и медицинское страхование, которые производят выплаты прокурорам, следователям, судьям.

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6-НДФЛ

С 2023 года поменялся алгоритм исчисления НДФЛ с выплат работникам. Месячный расчетный период для оплаты налога теперь с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. За этот период НДФЛ оплачивают в срок до 28 числа текущего месяца.

Например: НДФЛ с выплат работникам с 23 февраля по 22 марта (зарплата, отпускные, аванс, больничные и т. д.) перечисляется на ЕНС до 28 марта.

Форма 6-НДФЛ, как и прежде, содержит 2 раздела.

Обратите внимание: в первом разделе будут указаны оплаты налога, которые прошли с 1 января до 22 марта 2023 года; во втором разделе показатели за период с 1 января по 31 марта 2023 года.

Декларация по налогу на прибыль

Форма декларации по налогу на прибыль претерпела небольшие изменения в 2022 году. До 25 апреля нужно отчитаться по налогу за 1 квартал 2023 года и за отчетные периоды с января по март (организациям, уплачивающим налог по фактической прибыли).

Налог оплачивают в составе ЕНП до 28 апреля.

Декларация по НДС

Существенно форма декларации по НДС не изменилась (приказ ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@). Изменились некоторые коды строк: уточнения коснулись строк, которые отражают вычеты по НДС. Декларацию сдают в ИФНС, как обычно, до 25 апреля. А срок уплаты налога изменился: по 1/3 до 28 апреля, мая, июня в составе ЕНП.

Организации и ИП подают декларацию по НДС только в электронном виде по ТКС через оператора ЭДО. Послабление в апреле 2023 года сделано только для налогоплательщиков новых территорий РФ: декларацию можно сдавать как в электронном виде, так и на бумаге (приказ ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@).

Подтверждение основного вида деятельности

Каждый год организации подтверждают вид основной экономической деятельности для установления тарифа по страховым взносам от несчастных случаев. До 15 апреля (с учетом переноса – до 17 апреля) необходимо отправить в СФР заявление о подтверждении основного ОКВЭД за 2022 год (приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55).

Изменения коснулись наименования получателя отчета, так как прежним получателем был ФСС, который упразднили. Если отчет не представить, штрафа не будет, но будет установлен максимальный тариф по страховым взносам на вид деятельности, который указан в ЕГРЮЛ.

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