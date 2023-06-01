Как рассчитать отпускные в 2023 году

Уходящему в отпуск сотруднику работодатель обязан выплатить отпускные. Расчет этой выплаты имеет свои нюансы. Разберем, как в 2023 году рассчитать отпускные, что следует учесть и в какой срок их нужно перечислить работнику.

Порядок расчета отпускных в 2023 году

Расчет отпускных производится в следующем порядке:

Определение расчетного периода.

Для отпускных расчетный период считается иначе, чем, например, для пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. В расчет берется не два года, а один.

Определение заработка за расчетный период.

В средний заработок сотрудника за расчетный период включаются все выплаты, начисленные за трудовую деятельность.

Не входят в него различные социальные пособия и выплаты.

Расчет среднего дневного заработка.

Средний дневной заработок = заработок за расчетный период: количество дней, отработанных в нем.

Сравнение среднего дневного заработка с МРОТ.

Средний дневной заработок нужно сравнить с минимальным, который рассчитан исходя из МРОТ. Если фактический окажется меньше, берется дневной заработок по МРОТ.

Расчет отпускных.

Свои нюансы имеет расчет отпускных для сотрудников, которые отработали в компании неполный год.

Выплата отпускных.

Отпускные нужно перечислить сотруднику в установленный срок. Если этого не сделать, сотрудник может потребовать перенести отпуск на другой период.

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Определение расчетного периода

Расчетным является период в 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Так, для отпуска, который начинается 8 августа, расчетным будет период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года.

Из расчетного периода исключается время, когда сотрудник (п. 5 положения № 922 от 24.12.2007):

находился в отпуске (в том числе по БиР) или на больничном;

пребывал в командировке;

не работал из-за простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон;

был вынужден не работать из-за забастовки, в которой не принимал участия;

брал дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом детства;

освобождался от работы с сохранением зарплаты (полным или частичным) или без этого в соответствии с законом.

Если в расчетный период у сотрудника не было заработка вообще, то берется предшествующий ему 12 месячный период.

Определение заработка за расчетный период

В средний заработок за расчетный период включаются следующие выплаты (п. 2 положения № 922 от 24.12.2007):

заработная плата;

надбавки и доплаты за профмастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), знание иностранных языков, работу с гостайной, совмещение должностей (профессий) и другие;

премии и вознаграждения, которые предусмотрены системой оплаты труда;

другие виды оплат, предусмотренные у работодателя.

Премии и повышение зарплаты учитываются в особом порядке:

Годовая премия учитывается, если она начислена за год, предшествующий отпуску. При этом не имеет значения, когда она фактически выплачена: в расчетном периоде или нет.

Премии по итогам квартала, полугодия или месяца, начисленные в расчетном периоде, учитываются по одной на каждый показатель премирования.

Разовые премии, начисленные в расчетном периоде, учитываются только, если включены в приказ о премировании.

При повышении оклада средний заработок индексируется только, если оклады были повышены всем работникам компании (письмо Минтруда от 12.05.2016 № 14-1/В-447).

Для расчета коэффициента индексации оклад после повышения нужно разделить на оклад до повышения. Если оклад повышен в расчетном периоде, нужно проиндексировать все выплаты, начисленные до этого, а если оклад повышен после расчетного периода до начала отпуска, то индексации подлежат выплаты за весь расчетный период.

Не включаются в расчет среднего заработка следующие выплаты (п. 3, 5 положения № 922 от 24.12.2007):

материальная помощь;

компенсация за питание, проезд, обучение и коммунальные услуги;

больничные;

отпускные;

пособие по беременности и родам;

отпускные;

оплата дней нахождения в командировке;

иные выплаты за неотработанные дни.

Если отпуск предоставляется в первом месяце работы, то учитываются выплаты за этот период, а если выплат за расчетный период не было вообще, то исходя из оклада (тарифной ставки).

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Расчет среднего дневного заработка

Расчет среднего дневного заработка производится отдельно для полных и неполных месяцев.

Расчет для полностью отработанного года

Если в расчетный период сотрудник отработал полностью все 12 месяцев, то средний дневной заработок будет определяться по формуле:

СДЗ = ЗРП : 12 : 29,3

где:

СДЗ — средний дневной заработок.

ЗРП — заработок за расчетный период (как он определяется, рассказано выше).

12 — количество полных месяцев расчетного периода.

29.3 — расчетный коэффициент (среднемесячное количество дней).

Он рассчитывается по формуле:

(365 - 14) : 12

где:

365 — количество дней в году.

14 — количество праздничных дней.

Коэффициент 29.3 не меняется даже в високосный год. Это значение установлено на законодательном уровне и самостоятельно его рассчитывать не нужно.

Пример расчета СДЗ для полностью отработанного расчетного периода

Например, средний заработок сотрудника за 12 месяцев расчетного периода составил 920 000 руб. Средний дневной заработок для расчета отпускных такому сотруднику составит 2 616, 61 руб.

920 000 : 12 : 29,3.

Расчет для периода, в котором есть неполные месяцы

Если в расчетном периоде присутствовали неполные месяцы (когда сотрудник, например, был в отпуске или на больничном) средний дневной заработок рассчитывается по другой формуле:

ЗРП : КОД

где:

ЗРП — заработок за расчетный период (как он определяется, рассказано выше).

КОД — количество отработанных в расчетном периоде дней. Оно рассчитывается отдельно за полные и неполные месяцы.

За полные месяцы КОД рассчитывается по формуле:

Количество полных месяцев, отработанных в расчетном периоде х 29.3

За неполные месяцы КОД рассчитывается по формуле:

Отработанные календарные дни в неполном месяце: число календарных дней в этом месяце х 29.3

Например, сотрудник уходит в отпуск на 15 дней с 28 мая 2023 года. Средний заработок за расчетный период 920 000 руб.

В расчетном периоде он один раз был на больничном: в августе 2022 года — 5 дней и в декабре 2022 года — 12 дней.

КОД за полные 10 месяцев — 293 (10 х 29,3).

КОД за август — 24,57 (31 - 5) : 31 х 29.3.

КОД за декабрь — 17, 96 (31 - 12) : 31 х 29,3.

Общее количество отработанных дней составит 335, 53 (293 + 24,57 + 17,96).

Сравнение среднего дневного заработка с МРОТ

Дневной заработок за расчетный период нужно сравнить с минимальным, рассчитанным исходя из МРОТ. В 2023 году он равен 554,33 руб. (16 242 руб. : 29,3).

Если минимальный окажется больше, то в расчете отпускных нужно использовать его.

В случае если во время отпуска МРОТ вырос, то нужно будет пересчитать отпускные и доплатить разницу, приходящуюся на дни после повышения МРОТ.

Расчет отпускных

Расчет отпускных производится по формуле:

Средний дневной заработок х количество дней отпуска.

Пример расчета отпускных

Степанов В.С. берет отпуск с 28 мая на 14 дней. За расчетный период ему была выплачена зарплата в размере 965 500 руб., отпускные в сумме 58 660 руб. и больничный в размере 16 540 руб.

Степанов был в отпуске 21 день в сентябре 2022 года и на больничном 5 дней в феврале 2023 года.

Данные для расчета

Расчетный период: 1 мая 2022 года — 30 апреля 2023 года. Выплаты за расчетный период — 965 500 руб. (отпускные и больничный в расчете не участвуют). Количество отработанных дней в полных месяцах — 293 (10 месяцев х 29,3). Количество отработанных дней в сентябре 2022 года — 8,51 (30 - 21) : 31 х 29,3). Количество отработанных дней в феврале 2023 года — 24.07 (28 - 5) : 28 х 29,3. Общее количество отработанных дней в расчетном периоде — 325,58 (293 + 8,51 + 24,07). Средний дневной заработок за расчетный период — 2 965, 48 руб. (965 500 : 325,58).

Шаг 1. Сравниваем средний дневной заработок с минимальным.

Он превышает СДЗ, рассчитанный из МРОТ, поэтому оставляем его.

Шаг 2. Рассчитываем отпускные.

2 965, 48 руб. х 14 = 41 516,72 руб.

Размер отпускного пособия, которое нужно будет выплатить Степанову, составит 41 516, 72 руб.

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Выплата отпускных

Перечислить сотруднику отпускные необходимо не позднее, чем за 3 календарных дня. Узнать дату начала отпуска можно в графике отпусков или в заявлении работника. Например, если сотрудник уходит в отпуск в понедельник, то отпускные ему нужно перечислить не позднее четверга.

Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги нужно перечислить работнику накануне (письмо Роструда от 14.05.2020 № ПГ-20884-6-1).

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