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ЭДО

Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества

В России активно развивается система электронного документооборота в сфере В2В. Одним из самых популярных документов является электронная транспортная накладная. Расскажем, что такое электронная транспортная накладная, а также ответим на самые частые вопросы об этом документе.
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Электронная транспортная накладная: что это, кому нужна, преимущества
Иллюстрация: freepik/freepik

Как появилась электронная транспортная накладная 

Минтранс запустил эксперимент по созданию электронных транспортных накладных еще в период пандемии, в октябре 2020. Бизнес воспринял его позитивно, поэтому уже в 2021 было выпущено постановление Правительства № 2200, которое дало возможность применять электронные транспортные накладные наравне с бумажными версиями

Уже 11 января 2021 года налоговая служба утвердила формат электронной транспортной накладной приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@

Что такое электронная транспортная накладная

Электронная транспортная накладная — это аналог бумажной накладной, который выполняет такие же функции, а именно — подтверждение заключения договора на транспортно-экспедиторские услуги и все расходы, которые были понесены на логистические услуги.

Электронная транспортная накладная создается по утвержденной ФНС форме и подписывается квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

В документе есть четыре основных раздела:

  1. Сведения от грузоотправителя — об участниках перевозки, об условиях договора на организацию перевозки, данные водителя, данные о грузе, другие сопроводительные документы.

  2. Сведения от перевозчик — о приемке груза к перевозке.

  3. Сведения от грузополучателя — о приемке груза, качестве и характеристиках полученного товара.

  4. Сведения от перевозчика — о сдаче груза по месту назначения.

Если в ходе транспортировки груза происходят изменения, например, изменяется автомобиль в процессе перевозки или цена, то формируются дополнительные разделы.

Отправлять электронные транспортные накладные удобно с Такском, выберите удобный тариф и начните работать уже сегодня.

Принцип работы электронной транспортной накладной

Стандартная схема работы с ЭТрН выглядит следующим образом:

  • Грузоотправитель формирует ЭТрН в своей учетной системе, далее подписывает ее квалифицированной электронной подписью, а после отправляет через сервис электронного документооборота. С помощью ЭДО документ попадает в транспортную компанию, к грузополучателю и водителю.

  • Водитель может увидеть документ прямо в мобильном приложении, с телефона подтвердить приемку и подписать документ простой электронной подписью.

  • Грузополучатель при получении груза также подписывает документ своей КЭП.

  • После доставки груза водитель фиксирует данный факт в приложении и заверяет его своей подписью.

  • Завершает процедуру транспортная компания — подписывает документ своей КЭП. 

Пройдя по такому кругу ЭТрН оказывается у всех участников перевозки.

В зависимости от особенностей организации процесса перевозки сценарий может меняться, но неизменными останутся участники и их ключевые отметки.

Весь процесс передачи документов проходит с помощью операторов электронного документооборота. Одним из таких операторов является компания Такском

Кто обязан работать с ЭТрН

С 2024 года использование электронных транспортных накладных может стать повсеместным. Кому уже сейчас есть смысл переходить на работу с ЭТрН:

  • транспортным и логистическим компаниям;

  • крупным грузоперевозчикам и тем, кто часто отправляет грузы;

  • компаниям, которые внедрили и активно используют ЭДО в своей работе.

Получите консультацию по продуктам ЭДО от Такском и подберите удобный тариф. Применение электронных перевозочных документов позволяет наладить быстрый взаиморасчет между заказчиками и перевозчиками. Переходите на электронную транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказа наряд.

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Как начать работать с электронной транспортной накладной

  • Подготовить электронные подписи для всех сотрудников, которые участвуют в процессе отправки грузов — от кладовщиков до менеджеров.

  • Подключиться к системе электронного документооборота, например, сервису ЭДО от Такском.

  • Заключить соглашения между всеми участниками грузоперевозки о возможности обмениваться электронными документами.

  • Обеспечить всех необходимой техникой, вряд ли водитель с кнопочным телефоном сможет подписать ЭТрН.

В чем плюсы работы с ЭДО и ЭТрН

  • Первый и важный плюс — экономия на бумаге.

  • Скорость решает — электронный документ может пройти согласование буквально за 1 день, в то время, как его бумажный собрат может долго бродить по коридорам компаний.

  • Возможность онлайн-контроля — все участники доставки могут наблюдать за статусом прохождения документа.

  • Облачное хранение — все документы хранятся в едином облаке, к которому есть доступ у ответственных лиц из любой точки мира.

Что скажут контролирующие органы

Если ФНС запросит документы для проверки, то не нужно сдувать пыль с архивных полок — достаточно открыть облако, найти нужный документ в поиске и направить его в инспекцию. 

С 1 сентября 2022 года ГИБДД подключили к ГИС ЭПД, поэтому для проверки вам также не потребуется бумажная накладная — инспектор все проверит в электронном виде.

Кстати, Такском включён Минтрансом в реестр операторов информационной системы перевозочных документов (ИС ЭПД).

Оформите электронную подпись в Такском — регистрируйте, подписывайте и согласовывайте юридически значимые электронные документы.

Получить подпись

И подключите ЭДО от Такском — используйте различные виды электронных документов при взаимодействии с контрагентами.

Электронные перевозочные документы

Быстрый взаиморасчет между заказчиками и перевозчиками. Переходите на электронную транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказа наряд

После регистрации кабинета сервис ЭДО станет доступным в web-интерфейсе и мобильном приложении для iOS и Android

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Комментарии

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