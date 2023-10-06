Выпустили рекомендуемую форму РСВ. Как отчитаться за 9 месяцев 2023

Приближается 25 октября — крайний срок сдачи расчета по страховым взносам за девять месяцев 2023 года. В большинстве случаев страхователи могут воспользоваться прежней формой отчета, она осталась неизменной. При этом ФНС выпустила рекомендуемую форму расчета, которую должны использовать некоторые категории плательщиков взносов.

Кто должен сдавать расчет РСВ за 9 месяцев 2023

Этот отчет предназначен для всех организаций и ИП, которые делают выплаты физическим лицам в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений. Среди них есть исключение — налогоплательщики, которые применяют режим АУСН, им отчитываться не нужно.

Когда нужно сдать отчет РСВ

Крайний срок сдачи расчета — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Это значит, что за девять месяцев нужно успеть отчитаться до 25 октября 2023 года.

Нарушать срок сдачи расчета нельзя, за это грозит штраф от ФНС (п. 1. ст. 119 НК). Если «просрочить» отчет более чем на 20 дней по истечении установленного срока сдачи, могут наступить более суровые последствия — налоговая инспекция заблокирует расчетный счет бизнеса (п. 3.2 ст. 76 НК).

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Куда нужно сдать отчет РСВ

Расчет по страховым взносам работодатели должны подать в свою налоговую инспекцию. Для ИП это будет ИФНС по месту жительства. А организация должна отчитаться в налоговую инспекцию по месту нахождения.

Для организаций с обособленными подразделениями (ОП) есть нюансы:

Если у ОП нет собственного расчетного счета и полномочий для выплат физлицам, РСВ нужно подать в ИФНС по месту нахождения головного подразделения (ГП). Причем в расчет нужно включить всех работников и исполнителей, которые получили выплаты как от ГП, так и от обособки. Если у обособки есть расчетный счет и полномочия делать выплаты физлицам, РСВ нужно подать:

В ИФНС по месту нахождения организации с данными по работникам и исполнителям, которые получили выплаты от ГП.

В ИФНС по месту нахождения обособки со сведениями по всем физлицам, которые получили выплаты от ОП.

Как можно подать расчет РСВ

Способ сдачи отчета зависит от численности персонала за отчетный период, а именно:

Если страхователь выплатил вознаграждение 11 и более человек, он обязан подать электронный отчет.

Если выплаты получили не более 10 человек, страхователь может выбрать, как подать отчет — электронно или на бумаге.

При расчете численности персонала нужно учитывать не только работников, с которыми страхователь сотрудничает в рамках трудовых отношений, но и исполнителей по договорам ГПХ.

Нарушать способ сдачи РСВ нельзя. Например, если работодатель должен отчитаться в электронном виде, но по ошибке подал бумажный расчет, ФНС назначит штраф — 200 руб. за каждый отчет, который сдали не в том формате.

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Форма отчета РСВ: что изменилось с октября 2023 года

Если работодатель исчисляет взносы по единому или пониженным тарифам, для него ничего не меняется. Он должен заполнить бланк расчета, который утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Также расчет РСВ можно сдать по рекомендуемой форме. Эта форма прилагается к письму ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@. Кроме того в приложениях есть рекомендуемый порядок заполнения формы и формат подачи.

Кто должен отчитываться по рекомендуемой форме РСВ

Рекомендуемая форма действует со 2 октября 2023 года и предназначена для страхователей, если они платят физлицам, которые подлежат по международным договорам РФ отдельным видам обязательного соцстрахования. Такая категория страхователей должна отчитываться по рекомендуемой форме до момента, когда утвердят поправки ФНС к отчету РСВ.

Отметим основные изменения в рекомендуемой форме по сравнению с утвержденной:

Изменения в разделе 1 расчета.

В этом разделе нужно отдельно отражать сведения по видам страховых взносов с выплат физлицам, которые указаны в п. 6.2 ст. 431 НК. В разделе появились новые строки 080, 090, 091-093, 100, 110, 111-113, 120, 130, 131-133. В этих строках нужно указывать КБК для зачисления страховых взносов, которые исчислены с выплат иностранцам, застрахованным по отдельным видам страхования. Также в них отражаются взносы, которые исчислены с выплат в их пользу, за расчетный период и три последних месяца расчетного (отчетного) периода.

Новый подраздел 4.

Этот раздел включает расчет сумм взносов по видам страхования.

Новое приложение 5 к разделу 1.

Это приложение содержит сведения о физлицах, в отношении которых страховые взносы исчисляются в размере, установленном в п. 6.2 ст. 431 НК.

Также для рекомендуемой формы налоговая служба выпустила контрольные соотношения (письмо ФНС от 06.10.2023 № БС-4-11/12801@).

Если страхователь не относится к тем работодателям, которых коснулись поправки ст. 431 НК, то подать РСВ за 9 месяцев 2023 года можно по еще действующей форме. Сервис Такском содержит только актуальные формы отчетов, а встроенная проверка на ошибки гарантирует корректную отправку отчетов в контролирующие органы.

Нужно ли сдавать нулевой РСВ за 9 месяцев 2023

Если за период июль-сентябрь работодатель не платил вознаграждение физлицам, нужно подать нулевой расчет РСВ. Даже если не было выплат, страхователь не освобождается от сдачи отчета, так как предоставление РСВ — это его обязанность (п. 7 ст. 431 НК).

Если работодатель не предоставит нулевой отчет, он получит штраф в сумме 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). А если страхователь не сдаст нулевой РСВ и в течение 20 дней после отчетного срока, как и в случае с заполненным отчетом, ФНС заблокирует расчетный счет.

Поэтому не стоит пренебрегать нулевыми расчетами. Сервис Такском позволяет сдавать нулевую отчетность в ИФНС всего от 104 руб. в месяц. Подготовьте и сдайте нулевой отчет в несколько кликов, не рискуйте блокировкой счета.

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