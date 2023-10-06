Логотип Такском
Такском
РСВ

Выпустили рекомендуемую форму РСВ. Как отчитаться за 9 месяцев 2023

Приближается 25 октября — крайний срок сдачи расчета по страховым взносам за девять месяцев 2023 года. В большинстве случаев страхователи могут воспользоваться прежней формой отчета, она осталась неизменной. При этом ФНС выпустила рекомендуемую форму расчета, которую должны использовать некоторые категории плательщиков взносов.
67
Выпустили рекомендуемую форму РСВ. Как отчитаться за 9 месяцев 2023
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Кто должен сдавать расчет РСВ за 9 месяцев 2023

Этот отчет предназначен для всех организаций и ИП, которые делают выплаты физическим лицам в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений. Среди них есть исключение — налогоплательщики, которые применяют режим АУСН, им отчитываться не нужно.

Когда нужно сдать отчет РСВ

Крайний срок сдачи расчета — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Это значит, что за девять месяцев нужно успеть отчитаться до 25 октября 2023 года.

Нарушать срок сдачи расчета нельзя, за это грозит штраф от ФНС (п. 1. ст. 119 НК). Если «просрочить» отчет более чем на 20 дней по истечении установленного срока сдачи, могут наступить более суровые последствия — налоговая инспекция заблокирует расчетный счет бизнеса (п. 3.2 ст. 76 НК).

Чтобы избежать подобной ситуации, сдавайте отчетность с сервисом Такском. Умный календарь бухгалтера подскажет даты сдачи отчетов и покажет их текущий статус обработки. Можно также настроить внешний вид календаря.

Куда нужно сдать отчет РСВ

Расчет по страховым взносам работодатели должны подать в свою налоговую инспекцию. Для ИП это будет ИФНС по месту жительства. А организация должна отчитаться в налоговую инспекцию по месту нахождения.

Для организаций с обособленными подразделениями (ОП) есть нюансы:

  1. Если у ОП нет собственного расчетного счета и полномочий для выплат физлицам, РСВ нужно подать в ИФНС по месту нахождения головного подразделения (ГП). Причем в расчет нужно включить всех работников и исполнителей, которые получили выплаты как от ГП, так и от обособки.

  2. Если у обособки есть расчетный счет и полномочия делать выплаты физлицам, РСВ нужно подать:

  • В ИФНС по месту нахождения организации с данными по работникам и исполнителям, которые получили выплаты от ГП.

  • В ИФНС по месту нахождения обособки со сведениями по всем физлицам, которые получили выплаты от ОП.

Как можно подать расчет РСВ

Способ сдачи отчета зависит от численности персонала за отчетный период, а именно:

  • Если страхователь выплатил вознаграждение 11 и более человек, он обязан подать электронный отчет.

  • Если выплаты получили не более 10 человек, страхователь может выбрать, как подать отчет — электронно или на бумаге.

При расчете численности персонала нужно учитывать не только работников, с которыми страхователь сотрудничает в рамках трудовых отношений, но и исполнителей по договорам ГПХ.

Нарушать способ сдачи РСВ нельзя. Например, если работодатель должен отчитаться в электронном виде, но по ошибке подал бумажный расчет, ФНС назначит штраф — 200 руб. за каждый отчет, который сдали не в том формате.

Сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы с сервисом Такском. У сервиса простой и понятный интерфейс, бухгалтеру не придется блуждать в поисках нужной кнопки. Дополнительным бонусом станут бесплатные пакеты отправок документов, которые входят в тарифы отчетности. ЭДО с контрагентами позволяет обмениваться юридически значимыми документами в один клик.

Подключиться к сервису

Форма отчета РСВ: что изменилось с октября 2023 года

Если работодатель исчисляет взносы по единому или пониженным тарифам, для него ничего не меняется. Он должен заполнить бланк расчета, который утвержден приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Также расчет РСВ можно сдать по рекомендуемой форме. Эта форма прилагается к письму ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@. Кроме того в приложениях есть рекомендуемый порядок заполнения формы и формат подачи. 

Кто должен отчитываться по рекомендуемой форме РСВ

Рекомендуемая форма действует со 2 октября 2023 года и предназначена для страхователей, если они платят физлицам, которые подлежат по международным договорам РФ отдельным видам обязательного соцстрахования. Такая категория страхователей должна отчитываться по рекомендуемой форме до момента, когда утвердят поправки ФНС к отчету РСВ.

Отметим основные изменения в рекомендуемой форме по сравнению с утвержденной:

  • Изменения в разделе 1 расчета. 

В этом разделе нужно отдельно отражать сведения по видам страховых взносов с выплат физлицам, которые указаны в п. 6.2 ст. 431 НК. В разделе появились новые строки 080, 090, 091-093, 100, 110, 111-113, 120, 130, 131-133. В этих строках нужно указывать КБК для зачисления страховых взносов, которые исчислены с выплат иностранцам, застрахованным по отдельным видам страхования. Также в них отражаются взносы, которые исчислены с выплат в их пользу, за расчетный период и три последних месяца расчетного (отчетного) периода.

  • Новый подраздел 4.

Этот раздел включает расчет сумм взносов по видам страхования.

  • Новое приложение 5 к разделу 1.

Это приложение содержит сведения о физлицах, в отношении которых страховые взносы исчисляются в размере, установленном в п. 6.2 ст. 431 НК.

Также для рекомендуемой формы налоговая служба выпустила контрольные соотношения (письмо ФНС от 06.10.2023 № БС-4-11/12801@).

Если страхователь не относится к тем работодателям, которых коснулись поправки ст. 431 НК, то подать РСВ за 9 месяцев 2023 года можно по еще действующей форме. Сервис Такском содержит только актуальные формы отчетов, а встроенная проверка на ошибки гарантирует корректную отправку отчетов в контролирующие органы.

Нужно ли сдавать нулевой РСВ за 9 месяцев 2023

Если за период июль-сентябрь работодатель не платил вознаграждение физлицам, нужно подать нулевой расчет РСВ. Даже если не было выплат, страхователь не освобождается от сдачи отчета, так как предоставление РСВ — это его обязанность (п. 7 ст. 431 НК).

Если работодатель не предоставит нулевой отчет, он получит штраф в сумме 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). А если страхователь не сдаст нулевой РСВ и в течение 20 дней после отчетного срока, как и в случае с заполненным отчетом, ФНС заблокирует расчетный счет.

Поэтому не стоит пренебрегать нулевыми расчетами. Сервис Такском позволяет сдавать нулевую отчетность в ИФНС всего от 104 руб. в месяц. Подготовьте и сдайте нулевой отчет в несколько кликов, не рискуйте блокировкой счета.

В Налоговом кодексе масштабные изменения

Проверьте, правильно ли вы перестроили работу бухгалтера

Получите бесплатный гайд с разбором поправок в НК

Заполните форму — гайд придет на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8K7Qvp

Такском

Такском

Все самое полезное для бухгалтера

3460 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    44
    Бесплатно с РСВ

    Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

    РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    459

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Товарный знак

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

    В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
    160
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    37
    34,7 тыс.
    Бесплатно с IT-компании

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

    В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
    597

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Защита персональных данных

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
    218
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

    ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    681

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Нужно исправить уведомление по НДФЛ за июль. В уведомлении два КБК - для 13% и 15%. Строка по КБК для 15% правильная. Нужно исправить сумму по КБК для 13%. Как подать исправительное уведо

      Исправление уведомления ЕНП

    • Добрый день! Сотруднику за больничный выплату нужно производить в течении 5 дней после закрытия или можно с ближайшей выплатой зарплаты?

      Больничный
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
    328
    Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

    Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
    3
    3,9 тыс.
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    1,2 тыс.
    Бесплатно с Ликвидация бизнеса

    Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

    Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    256
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Налоговые споры

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

    ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
    173
    Бесплатно с Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,6 тыс.

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    3,9 тыс.
    Бесплатно с Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    1
    162
    Бесплатно с Ведение бизнеса

    Как продлить срок полномочий директора 

    Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    479
    Бесплатно с Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
    266
    Бесплатно с Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
    1
    5,4 тыс.
    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    2,2 тыс.
    Бесплатно с Основные средства

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс

    Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс
    239
    Мнения