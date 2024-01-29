Новое в трудовом законодательстве с 2024 года 

Расскажем про основные изменения в трудовом законодательстве, которые нужно учитывать работодателям с января 2024 года. В числе прочего: новая методика СОУТ, измененные условия приема в штат иностранцев, повышение призывного возраста и корректировка списков воинского учета.

Повышение МРОТ

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда проиндексирован на 18,5% и равен 19 242 руб. (закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ). Для сравнения: в прошлом году необходимый минимум составлял 16 242 руб.

Региональный МРОТ (увеличенный на районный коэффициент) узнавайте в нормативных актах своего субъекта РФ. Для примера:

Новые правила воинского учета

С января 2024 года придется отчитываться в военкоматы о большем количестве сотрудников, так как законом увеличен призывной возраст граждан и возраст пребывания в запасе (см. законы от 04.08.2023 № 439-ФЗ, от 24.07.2023 № 326-ФЗ, постановление Правительства от 23.11.2023 № 1978).

Теперь общий призывной возраст— с 18 до 30 лет.

Предельный срок пребывания в резерве:

для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов первого разряда — 40 лет;

для тех же званий второго разряда — 50 лет;

для тех же званий третьего разряда — 55 лет;

для старших офицеров — 65 лет;

для младших офицеров — 60 лет.

До 1 января 2028 года действует переходный период, то есть возраст пребывания в запасе для граждан будет повышаться поэтапно (не сразу на 5 лет, а расти ежегодно). Таким образом, те, кому 50 лет исполняется в 2024 году, будут пребывать в резерве до 51 года. Граждане 1975 года рождения — до 52 лет. И так далее.

Совет для работодателей: приведите в соответствие с новым законом локальные акты компании, чтобы избежать штрафов военкомата.

Обновленная форма отчета ЕФС-1

Новая форма и порядок заполнения ЕФС-1 (Единой формы сведений) утвержден приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

1. При оформлении в штат нового сотрудника теперь следует указывать не только должность и структурное подразделение, но и код вида трудового договора:

«0» — бессрочный контракт;

«0.1» — срочный контракт до 6 месяцев.

Это касается не только приема сотрудника на новую работу, но и в случае если работа по совместительству становится для сотрудника основной. Тогда укажите один из следующих кодов:

«1» — бессрочный;

«1.1» — на срок до 6 месяцев;

«1.2» — на срок более 6 месяцев.

2. Кадровое мероприятие «Увольнение» фиксируйте в ЕФС-1, в том числе, при переводе работника к другому работодателю — по его просьбе или с согласия.

3. Список причин, по которым СФР может отказать в приемке отчета, дополнен тремя новыми обстоятельствами:

недействительная КЭП подписанта;

отчет подан сотрудником без подтверждения полномочий — отсутствует МЧД;

сведения в ЕФС-1 не соответствуют форме или формату.

Годовую отчетность за 2023 год следует оформлять уже новым правилам.

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Привлечение к труду иностранцев

Несколько существенных изменений трудового законодательства коснулись сотрудничества с иностранными гражданами.

1. Допустимые доли иностранных работников в штате

Обновленные квоты установлены постановлением от 16.09.2023 № 1511. Больше всего иностранцев можно нанимать в сфере:

строительства — 80%;

обслуживания зданий и территорий — 70%;

выращивания овощей — 50%;

обработки, производства и торговли лесоматериалами — 50%.

Дополнительные ограничения введены по регионам. А именно:

В Амурской области запретили использовать труд иностранных граждан в растениеводстве, животноводстве, добыче руды и песка драгметаллов, а также на предприятиях по выращиванию овощей.

В Рязанской области можно нанять 90% иностранцев на производство текстильных изделий и одежды.

В Республике Дагестан установлена квота в размере 50% для строительства.

Штрафы за нарушение разрешенной доли иностранных работников в штате (ч. 1 ст. 18.15 КоАП):

для должностных лиц — от 45 до 50 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб., или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

2. Новые правила оформления на работу иностранных граждан

Поправки действуют с 7 января 2024 года (закон от 10.07.2023 № 316-ФЗ).

Иностранные граждане, которые работают на территории РФ на основании патента, теперь должны в течение двух месяцев с момента его выдачи предоставить уведомление об осуществлении трудовой деятельности по трудовому договору или договору ГПХ (с приложением копии такого соглашения). Форму позже установит МВД.

Для получения патента больше не требуются документы о миграционном учете.

При оформлении и переоформлении патента безвизовые иностранцы вправе предъявить полис ДМС в электронном формате.

3. Запрет привлечения ВКС по новым основаниям

С 7 января 2024 года работодатели не смогут нанимать в штат и по договорам ГПХ высококвалифицированных специалистов, если

по прошествии полугода после завершения отчетного периода компания не предоставила в ФНС сведения об удержании НДФЛ; либо

предоставила поддельные или подложные сведения (подп. «л» п. 6 ст. 1 закона от 10.07.2023 № 316-ФЗ).

Запрет на сотрудничество с ВКС из-за ненадлежащего исполнения обязанностей налогового агента может быть установлен на срок до двух лет.

4. Новая форма ходатайства о привлечении ВКС

Прошение в МВД о привлечении высококвалифицированных специалистов в 2024 году нужно подавать на обновленном бланке. Форма утверждена приказом ведомства от 06.10.2023 № 751.

Ходатайство теперь включает больше персональных сведений: ИНН специалиста, телефон, информацию о ДМС, образовании, предыдущей трудовой деятельности в России.

5. Увеличение требований к зарплате ВКС

С 1 марта 2024 года меняется размер минимального уровня оплаты труда высококвалифицированных специалистов, который сейчас составляет 167 000 руб. в месяц. Когда действие закона вступит в силу, иностранному ВКС нужно будет выплачивать зарплату / вознаграждение не менее 750 000 рублей за один квартал, то есть в среднем от 250 000 рублей в месяц.

Изменения в проведении СОУТ

И еще одно важное новшество, к которому, к слову, есть время подготовиться заранее.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н, который устанавливает новую методику СОУТ. Действовать документ будет до 1 сентября 2023 года.

Что изменится:

вводятся иные классификаторы вредных и (или) опасных производственных факторов;

будет обновлена форма отчета об оценке и инструкция по ее заполнению.

Также особые правила СОУТ коснутся микропредприятий, которые по основному ОКВЭД ведут определенную деятельность:

разработку ПО и консультирование в данной сфере;

правовое сопровождение и бухгалтерский консалтинг;

финансовые и страховые услуги;

деятельность в сфере IT.

Упрощенный порядок оценки труда для этих работодателей распространяется до 1 марта 2029 года.

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