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Трудовые отношения

Новое в трудовом законодательстве с 2024 года 

Расскажем про основные изменения в трудовом законодательстве, которые нужно учитывать работодателям с января 2024 года. В числе прочего: новая методика СОУТ, измененные условия приема в штат иностранцев, повышение призывного возраста и корректировка списков воинского учета. 
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Новое в трудовом законодательстве с 2024 года 
Иллюстрация: Igor Omilaev/unsplash

Повышение МРОТ

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда проиндексирован на 18,5% и равен 19 242 руб. (закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ). Для сравнения: в прошлом году необходимый минимум составлял 16 242 руб.

Региональный МРОТ (увеличенный на районный коэффициент) узнавайте в нормативных актах своего субъекта РФ. Для примера:

Субъект РФ

МРОТ (руб.) в 2024 году

Москва

29 389

Московская область

21 000 (Соглашение о МРОТ в МО от 20.12.2023 № 195)

Санкт-Петербург

25 000 (Региональное соглашение от 14.11.2023 № 382/23-С)

Ленинградская область

20 125 (Региональное соглашение от 23.11.2023)

Ставропольский край 

22 740 (Региональное распоряжение от 09.02.2022 № 50-рп)

Республика Татарстан

19 565 (Региональное соглашение от 28.12.2022 № 1121-с).

Новые правила воинского учета

С января 2024 года придется отчитываться в военкоматы о большем количестве сотрудников, так как законом увеличен призывной возраст граждан и возраст пребывания в запасе (см. законы от 04.08.2023 № 439-ФЗ, от 24.07.2023 № 326-ФЗ, постановление Правительства от 23.11.2023 № 1978).

Теперь общий призывной возраст с 18 до 30 лет.

Предельный срок пребывания в резерве:

  • для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов первого разряда — 40 лет;

  • для тех же званий второго разряда — 50 лет;

  • для тех же званий третьего разряда — 55 лет;

  • для старших офицеров — 65 лет;

  • для младших офицеров — 60 лет.

До 1 января 2028 года действует переходный период, то есть возраст пребывания в запасе для граждан будет повышаться поэтапно (не сразу на 5 лет, а расти ежегодно). Таким образом, те, кому 50 лет исполняется в 2024 году, будут пребывать в резерве до 51 года. Граждане 1975 года рождения — до 52 лет. И так далее.

Совет для работодателей: приведите в соответствие с новым законом локальные акты компании, чтобы избежать штрафов военкомата.

Обновленная форма отчета ЕФС-1

Новая форма и порядок заполнения ЕФС-1 (Единой формы сведений) утвержден приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

1. При оформлении в штат нового сотрудника теперь следует указывать не только должность и структурное подразделение, но и код вида трудового договора:

  • «0» — бессрочный контракт;

  • «0.1» — срочный контракт до 6 месяцев.

Это касается не только приема сотрудника на новую работу, но и в случае если работа по совместительству становится для сотрудника основной. Тогда укажите один из следующих кодов:

  • «1» — бессрочный;

  • «1.1» — на срок до 6 месяцев;

  • «1.2» — на срок более 6 месяцев.

2. Кадровое мероприятие «Увольнение» фиксируйте в ЕФС-1, в том числе, при переводе работника к другому работодателю — по его просьбе или с согласия.

3. Список причин, по которым СФР может отказать в приемке отчета, дополнен тремя новыми обстоятельствами:

  • недействительная КЭП подписанта;

  • отчет подан сотрудником без подтверждения полномочий — отсутствует МЧД;

  • сведения в ЕФС-1 не соответствуют форме или формату.

Годовую отчетность за 2023 год следует оформлять уже новым правилам. 

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Привлечение к труду иностранцев 

Несколько существенных изменений трудового законодательства коснулись сотрудничества с иностранными гражданами.

1. Допустимые доли иностранных работников в штате

Обновленные квоты установлены постановлением от 16.09.2023 № 1511. Больше всего иностранцев можно нанимать в сфере:

  • строительства — 80%;

  • обслуживания зданий и территорий — 70%;

  • выращивания овощей — 50%;

  • обработки, производства и торговли лесоматериалами — 50%.

Дополнительные ограничения введены по регионам. А именно:

  • В Амурской области запретили использовать труд иностранных граждан в растениеводстве, животноводстве, добыче руды и песка драгметаллов, а также на предприятиях по выращиванию овощей.

  • В Рязанской области можно нанять 90% иностранцев на производство текстильных изделий и одежды.

  • В Республике Дагестан установлена квота в размере 50% для строительства.

Штрафы за нарушение разрешенной доли иностранных работников в штате (ч. 1 ст. 18.15 КоАП):

  • для должностных лиц — от 45 до 50 тыс. руб.;

  • для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб., или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

2. Новые правила оформления на работу иностранных граждан 

Поправки действуют с 7 января 2024 года (закон от 10.07.2023 № 316-ФЗ).

  • Иностранные граждане, которые работают на территории РФ на основании патента, теперь должны в течение двух месяцев с момента его выдачи предоставить уведомление об осуществлении трудовой деятельности по трудовому договору или договору ГПХ (с приложением копии такого соглашения). Форму позже установит МВД.

  • Для получения патента больше не требуются документы о миграционном учете.

  • При оформлении и переоформлении патента безвизовые иностранцы вправе предъявить полис ДМС в электронном формате.

3. Запрет привлечения ВКС по новым основаниям

С 7 января 2024 года работодатели не смогут нанимать в штат и по договорам ГПХ высококвалифицированных специалистов, если 

  • по прошествии полугода после завершения отчетного периода компания не предоставила в ФНС сведения об удержании НДФЛ; либо

  • предоставила поддельные или подложные сведения (подп. «л» п. 6 ст. 1 закона от 10.07.2023 № 316-ФЗ).

Запрет на сотрудничество с ВКС из-за ненадлежащего исполнения обязанностей налогового агента может быть установлен на срок до двух лет.

4. Новая форма ходатайства о привлечении ВКС

Прошение в МВД о привлечении высококвалифицированных специалистов в 2024 году нужно подавать на обновленном бланке. Форма утверждена приказом ведомства от 06.10.2023 № 751.

Ходатайство теперь включает больше персональных сведений: ИНН специалиста, телефон, информацию о ДМС, образовании, предыдущей трудовой деятельности в России.

5. Увеличение требований к зарплате ВКС

С 1 марта 2024 года меняется размер минимального уровня оплаты труда высококвалифицированных специалистов, который сейчас составляет 167 000 руб. в месяц. Когда действие закона вступит в силу, иностранному ВКС нужно будет выплачивать зарплату / вознаграждение не менее 750 000 рублей за один квартал, то есть в среднем от 250 000 рублей в месяц.

Изменения в проведении СОУТ

И еще одно важное новшество, к которому, к слову, есть время подготовиться заранее.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н, который устанавливает новую методику СОУТ. Действовать документ будет до 1 сентября 2023 года.

Что изменится:

  • вводятся иные классификаторы вредных и (или) опасных производственных факторов;

  •  будет обновлена форма отчета об оценке и инструкция по ее заполнению.

Также особые правила СОУТ коснутся микропредприятий, которые по основному ОКВЭД ведут определенную деятельность: 

  • разработку ПО и консультирование в данной сфере; 

  • правовое сопровождение и бухгалтерский консалтинг;

  • финансовые и страховые услуги;

  • деятельность в сфере IT.

Упрощенный порядок оценки труда для этих работодателей распространяется до 1 марта 2029 года.

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