Как заполнять и вести книгу покупок в 2024 году 

Книга покупок — один из основных сводных документов при расчете НДС. Наряду с книгой продаж она включается в декларацию по этому налогу. Важно заполнять книгу покупок корректно в соответствии с законодательством. Расскажем, как это делать правильно.

Что такое книга покупок

В книге покупок (КП) нужно регистрировать информацию по всем документам, на основании которых НДС принимается к вычету.

Этот документ представляет собой отдельный регистр по НДС, из которого сведения построчно вносят в Раздел 8 Декларации по НДС. Ее суммарные показатели отражаются в Разделе 3 Декларации в составе сумм вычета в строках 120–190.

Налоговая сопоставляет сведения в декларациях, которые подали налогоплательщики. Данные продавца и покупателя по одним и тем же счетам-фактурам должны совпадать.

Книгу покупок наряду с декларацией, а также с другими регистрами по НДС, утвердило постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137. Ее форму можно найти в Приложении №4. На начало 2024 года действует редакция, которую утвердило постановление Правительства от 02.04.2021 № 534.

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Кто должен, а кто не обязан составлять книгу покупок

Вести эту книгу обязаны все налогоплательщики НДС. Однако есть несколько исключений. Налогоплательщик может не вести книгу покупок, если он:

освобожден от уплаты НДС на основании ст. 145 НК;

проводит только операции, которые не облагаются НДС согласно ст. 149 НК;

проводит реализацию своих товаров, услуг не на территории РФ;

применяет спецрежим: УСН, АУСН, ПСН.

Что входит в книгу покупок

В книге покупок отражаются, в первую очередь, счета-фактуры. Виды этих документов могут быть следующими:

Входящие счета-фактуры от поставщиков. Это основной вид счетов-фактур в книге покупок. И, как правило, это главный источник входного НДС, который берется к вычету.

Свои собственные авансовые счета-фактуры после того, как прошла реализация по авансу. При реализации исчисленный НДС попадает в книгу продаж и увеличивает налог к уплате. Если при этом раньше уже был исчислен НДС с полученного аванса под эту реализацию, то ранее начисленный НДС с аванса относится к вычету, а счет-фактура по нему попадает в книгу покупок. Таким образом, налогоплательщик избегает двойной уплаты налога по одной и той же сделке.

Корректировочные счета-фактуры в случае, если стоимость продажи или покупки изменилась.

Счета-фактуры на строительно-монтажные работы для собственного потребления, когда НДС принимается к вычету.

Кроме того, в книге покупок могут отражаться еще некоторые документы:

ГТД (таможенные декларации) и платежные документы на уплату ввозного НДС в случае импорта;

заявления о ввозе товаров — при импорте в рамках ЕАЭС;

бланки строгой отчетности по командировочным расходам.

Счета-фактуры регистрируются в книге покупок в хронологическом порядке — по мере возникновения права на вычет НДС. Книгу покупок, так же как и декларацию по НДС, нужно составлять поквартально.

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Недавние изменения по НДС

С 1 января 2024 года вступили в силу некоторые изменения по НДС. Вот те, которые относятся к заполнению книги покупок:

В льготах по НДС для медицинских товаров постановлением Правительства от 16.09.2023 № 1513 введены новые перечни. В список детских товаров, которые подпадают под ставку 10%, внесены новые позиции согласно постановлению Правительства от 08.12.2023 № 2084.

Как заполнять книгу покупок

Правила ведения книги покупок изложены в том же Приложении № 4 к постановлению от 26.12.2011 № 1137.

В шапке книги покупок нужно указать основные сведения о налогоплательщике. Для ООО это будет наименование, для ИП — ФИО. Кроме того, укажите ИНН, КПП (для ООО) и налоговый период (квартал), за который составляете книга.

Далее следует таблица, в нее нужно вносить данные о счетах-фактурах и других документах, на основании которых НДС предъявляется к вычету. Для каждого документа предусмотрена одна строка. Таблица состоит из 19 граф. Ниже привели порядок заполнения книги по графам.

Номер графы Показатель Как заполнить 1 Номер по порядку Обычная порядковая нумерация 2 Код вида операции Для счетов-фактур разного вида предусмотрены разные коды операции. Все они есть в приказе ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. Например: код 01 — счет-фактура на отгрузку или приобретение товаров, работ, услуг, имущественных прав;

код 22 — вычет по авансам, которые получили после прошедшей отгрузки. 3 Номер и дата счета-фактуры продавца Номер и дата входящего счета-фактуры или другого отражаемого документа 4-6 Номера и даты корректировочных счетов-фактур Номера и даты исправления счета-фактуры продавца, корректировочного счета-фактуры продавца, исправления корректировочного счета-фактуры продавца 7 Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога Отражаются реквизиты платежного документа, по которому ранее был уплачен НДС. Речь идет о случаях, когда НДС берется к вычету после его уплаты, например, при ввозе на территорию РФ или возврате аванса покупателю при расторжении договора 8 Дата принятия на учет товаров, работ, услуг, имущественных прав Дата отражения в учете поступивших товаров, услуг 9-10 Основные данные продавца Наименование, ИНН и КПП продавца 11-12 Основные данные посредника Наименование, ИНН и КПП комиссионера или агента 13 Наименование и код валюты Заполняется, если расчеты с покупателем проводили в иностранной валюте. При расчетах в рублях не заполняется 14 Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре Сумма покупки или разница стоимости по корректировочному счету-фактуре, в том числе НДС 15 Сумма НДС к вычету Сумма НДС по счету-фактуре, которую принимают к вычету 16 Регистрационный номер декларации на товары или РНПТ Регистрационный номер декларации на товары по непрослеживаемым товарам или регистрационный номер партии прослеживаемого товара. Данные возьмите из графы 11 счета-фактуры 17 Код единицы товара Код количественного измерения единицы прослеживаемого товара 18 Количество товара, подлежащего прослеживаемости Количество прослеживаемого товара 19 Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости Стоимость прослеживаемого товара без НДС

После таблицы в книге находится строка с подписью руководителя организации и ее расшифровкой. Также предусмотрена строка для подписи индивидуальным предпринимателем.

Вот образец заполнения книги покупок:

Стоимостные показатели указывайте в рублях и копейках, кроме графы 14.

Если счет-фактура относится к расходам, подлежащим распределению в рамках раздельного учета, в книге покупок отражайте только суммы, которые относятся к деятельности, облагаемой НДС.

Хранить книгу покупок можно как в электронном, так и в бумажном виде. Однако сведения из этого регистра включают в состав декларации по НДС, которую нужно сдавать только в электронном виде (п. 5 ст. 174 НК). Срок хранения книги покупок — 4 года с даты последней записи.

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