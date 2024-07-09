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Декларация по НДС

Как заполнить декларацию по НДС за 2 квартал 2024: пошаговая инструкция для бухгалтера

25 июля — последний день сдачи декларации по НДС за II квартал 2024 года. Разберем пошагово, как заполнить декларацию плательщикам налога.
Как заполнить декларацию по НДС за 2 квартал 2024: пошаговая инструкция для бухгалтера
Иллюстрация: Karolina Kaboompics/pexels

Инструкция по заполнению НДС-декларации

Отчитываясь по НДС за II квартал 2024 года, заполняйте декларацию по форме — утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 (ред. от 12.12.2022).

При подготовке отчета используйте Порядок заполнения декларации (приложение № 2 к приказу № ММВ-7-3/558).

Денежные показатели указывайте в полных рублях в разделах 1–7, а в остальных разделах — в рублях с копейками.

Шаг 1: Определите, какие разделы заполнять

НДС-декларация — довольно объемная форма, которая включает 12 разделов и несколько приложений к ним, но по факту сдавать их все не требуется.

В декларацию войдут разделы и приложения, которые должны присутствовать обязательно, а также те, для заполнения которых есть соответствующие данные. Это зависит от того, кто подает отчет, и какие операции имели место в отчетном квартале (обязательные разделы отмечены знаком «+»):

Раздел декларации

Плательщики НДС

Плательщики НДС, у которых были только не облагаемые налогом операции

Налоговые агенты по НДС

«Спецрежимники» (УСН, ПСН) и освобожденные от НДС лица, выставлявшие счета-фактуры с НДС

Титульный лист

+

+

+

+

Раздел 1

+

+

+

+

Раздел 2

+

Раздел 3

+

Приложение 1 к разделу 3

Если восстанавливали НДС по недвижимости (включается в декларацию за 4 квартал)

Разделы 4-6

Если применялась ставка НДС 0%

Раздел 7

Если были операции:

не облагаемые НДС;

по которым РФ не является местом реализации.

Если были авансы под поставку с длительным производственным циклом, с которого не исчисляется НДС

+

Раздел 8

+

Приложение 1 к разделу 8

Если составляли доплисты к Книге покупок при внесении изменений

Раздел 9

+

+

Приложение 1 к разделу 9

Если составляли доплисты к Книге продаж при внесении изменений

Раздел 10

Если выставляли счета-фактуры при посреднической деятельности (кроме «спецрежимников»)

Раздел 11

Если получали счета-фактуры при посреднической деятельности (кроме «спецрежимников»)

Раздел 12

+

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Шаг 2: Оформите титульный лист

Титул НДС-декларации заполняется стандартно:

  • ИНН — указывают ИП и юрлица; КПП — только юрлица.

  • «Номер корректировки» — «0--» для первичного отчета, «1--», «2--» и т.д. для последующих уточненок.

  • «Налоговый период» — для II квартала «22» (при реорганизации – «54»), «Отчетный год» — «2024».

  • «Представляется в налоговый орган (код)» — впишите код ИФНС, в которую подаете форму.

  • «По месту нахождения (учета)» — укажите код из приложения № 3 к Порядку заполнения. Например, «116» для ИП — налогоплательщика, «214» — для компаний (не крупнейших налогоплательщиков) и т.д.

  • «Налогоплательщик» — полное наименование компании, или ФИО ИП полностью.

Число страниц внесите после заполнения всей декларации (нумеруются сквозной нумерацией).

Декларацию подписывает руководитель юрлица, ИП или их представители (по доверенности).

Шаг 3: Перенесите данные из книг покупок и продаж в разделы 8 и 9

В раздел 8 внесите данные из книги покупок о счетах-фактурах, по которым приняли НДС к вычету во II квартале (п. 5.1 ст. 174 НК):

  • Строка 001 — для «уточненки», в первичной форме не заполняйте.

  • Строка 005 — номер записи  (из графы 1 книги покупок).

  • Строки 010 — 180 это показатели из граф 2–8, 10, 12–15 книги покупок.

  • Строка 190 — строка «Всего» из книги покупок (заполняйте лишь на последнем листе раздела 8).

  • Строка 200 — данные графы 16 книги покупок.

  • Строки 210–230 — сведения из граф 17–19 книги покупок. По прослеживаемым товарам отразите код единицы измерения, количество и стоимость такого товара.

Приложение 1 к разделу 9 заполните, если в книге покупок есть дополнительные листы.

Раздел 9 — это данные из книги продаж об НДС, исчисленном в отчетном квартале:

  • Строка 001 — заполняйте только в «уточненке».

  • Строка 005 — номер записи (из графы 1 книги продаж).

  • Строка 010 — код вида операции (графа 2 книги продаж).

  • Строки 020–221 — это данные граф 3–6, 8, 10–20 книги продаж.

  • Строки 222–224 — показатели граф 21–23 книги продаж. По прослеживаемым товарам (если есть) впишите код единицы измерения.

  • Строки 230–280 — заполните на последнем листе раздела 9 (показатели строки «Всего» книги продаж).

Приложение 1 к разделу 9 заполняйте, если оформляли доплисты к книге продаж.

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Шаг 4. Заполните раздел 3 декларации

Здесь отразите операции, облагаемые по обычным и расчетным ставкам, налоговые вычеты, а также НДС к восстановлению (строки 080–118). Не включайте сюда операции, которые облагаются по ставке 0% и не облагаются НДС.

В строках 120–190 покажите НДС-вычеты (кроме вычетов по сырьевому экспорту и прочим нулевым операциям — для них разделы НДС-декларации 4–6).

Разницу между строками 118 и 190 внесите в строки 200–210:

  • положительную (НДС к уплате) — в строку 200;

  • если разница равна нулю — в строке 200 поставьте «0»;

  • при отрицательной разнице (НДС к возмещению) — в строку 210 (без минуса).

Обратите внимание: при восстановлении НДС по ОС (приобретенной или построенной недвижимости), а также со стоимости их реконструкции, модернизации, по каждому такому объекту заполняют отдельное приложение 1 к разделу 3, но прилагать его требуетсятолько к декларации за IV квартал.

Шаг 5. Применяли ставку 0% — заполните разделы 4–6

Раздел 4 заполняйте по экспортным и иным операциям с подтвержденной нулевой ставкой НДС.

Раздел 5 необходим для заявления вычетов по операциям, облагаемым по нулевой ставке, которые не были заявлены в квартале подтверждения ставки 0% или в квартале, по которому ранее отчитались о неподтверждении нулевой ставки. Заполняется раздел 5 по каждому кварталу, в котором ранее не заявили о таких вычетах.

Раздел 6 заполните, если не подтвердили нулевую ставку НДС вовремя.

Шаг 6. Были операции, не облагаемые НДС — заполните раздел 7 

Раздел 7 обязателен, если имели место операции:

Также раздел 7 заполняйте, если не начисляете НДС с аванса под поставку товаров (работ, услуг) с длительным производственным циклом (п. 1 ст. 154, п. 13 ст. 167 НК). При этом нужно приложить копию контракта на такую поставку и подтверждающий длительность производственного цикла документ от Минпромторга.

Шаг 7. При посреднической деятельности заполните разделы 10 и 11 

Раздел 10 необходим, если будучи посредником (агентом и т.п.), вы выставляли счета-фактуры на отгрузку (аванс), корректировочные или сводные счета-фактуры. Сведения для заполнения перенесите из части 1 «Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур». Заполните столько листов с разделом 10, сколько записей было в части 1 Журнала.

Раздел 11 заполняйте по полученным в ходе посредничества счетам-фактурам на аванс и отгрузку, а также по корректировочным и сводным. Сведения переносите из части 2 Журнала. Число заполненных разделов 11 должно совпадать с числом записей в части 2 Журнала.

Шаг 8. Заполните итоговый раздел 1

В разделе 1 покажите итоговую сумму НДС к уплате (или к возмещению):

  • Укажите код ОКТМО (строка 010) и КБК налога (строка 020).

  • Внесите сумму налога к уплате в строку 040, а если итогом расчета стал налог к возмещению — укажите его сумму в строке 050, поставив прочерк в строке 040. Расчет итога делайте по формуле:

  • При заявительном порядке возмещения НДС заполните строки 055, 056.

  • Если являетесь стороной СЗПК (код «1» в строке 085), заполняйте строки 090–095. При участии в нескольких таких соглашениях указывайте суммированные показатели.

Строку 030 заполняют только неплательщики налога, которые выставляли счета-фактуры с выделенным НДС. В расчете показателей по строкам 040 или 050 эта сумма не участвует.

Если вы — налоговый агент по НДС, который не является его плательщиком, или освобождены от обязанностей налогоплательщика, или у вас в отчетном квартале были только необлагаемые налогом операции (отраженные в разделе 7) — во всех строках раздела 1 проставьте прочерки.

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