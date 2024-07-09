Как заполнить декларацию по НДС за 2 квартал 2024: пошаговая инструкция для бухгалтера

Инструкция по заполнению НДС-декларации
Отчитываясь по НДС за II квартал 2024 года, заполняйте декларацию по форме — утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 (ред. от 12.12.2022).
При подготовке отчета используйте Порядок заполнения декларации (приложение № 2 к приказу № ММВ-7-3/558).
Денежные показатели указывайте в полных рублях в разделах 1–7, а в остальных разделах — в рублях с копейками.
Шаг 1: Определите, какие разделы заполнять
НДС-декларация — довольно объемная форма, которая включает 12 разделов и несколько приложений к ним, но по факту сдавать их все не требуется.
В декларацию войдут разделы и приложения, которые должны присутствовать обязательно, а также те, для заполнения которых есть соответствующие данные. Это зависит от того, кто подает отчет, и какие операции имели место в отчетном квартале (обязательные разделы отмечены знаком «+»):
Раздел декларации
Плательщики НДС
Плательщики НДС, у которых были только не облагаемые налогом операции
Налоговые агенты по НДС
«Спецрежимники» (УСН, ПСН) и освобожденные от НДС лица, выставлявшие счета-фактуры с НДС
Титульный лист
+
+
+
+
Раздел 1
+
+
+
+
Раздел 2
+
Раздел 3
+
Приложение 1 к разделу 3
Если восстанавливали НДС по недвижимости (включается в декларацию за 4 квартал)
Разделы 4-6
Если применялась ставка НДС 0%
Раздел 7
Если были операции:
не облагаемые НДС;
по которым РФ не является местом реализации.
Если были авансы под поставку с длительным производственным циклом, с которого не исчисляется НДС
+
Раздел 8
+
Приложение 1 к разделу 8
Если составляли доплисты к Книге покупок при внесении изменений
Раздел 9
+
+
Приложение 1 к разделу 9
Если составляли доплисты к Книге продаж при внесении изменений
Раздел 10
Если выставляли счета-фактуры при посреднической деятельности (кроме «спецрежимников»)
Раздел 11
Если получали счета-фактуры при посреднической деятельности (кроме «спецрежимников»)
Раздел 12
+
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Шаг 2: Оформите титульный лист
Титул НДС-декларации заполняется стандартно:
ИНН — указывают ИП и юрлица; КПП — только юрлица.
«Номер корректировки» — «0--» для первичного отчета, «1--», «2--» и т.д. для последующих уточненок.
«Налоговый период» — для II квартала «22» (при реорганизации – «54»), «Отчетный год» — «2024».
«Представляется в налоговый орган (код)» — впишите код ИФНС, в которую подаете форму.
«По месту нахождения (учета)» — укажите код из приложения № 3 к Порядку заполнения. Например, «116» для ИП — налогоплательщика, «214» — для компаний (не крупнейших налогоплательщиков) и т.д.
«Налогоплательщик» — полное наименование компании, или ФИО ИП полностью.
Число страниц внесите после заполнения всей декларации (нумеруются сквозной нумерацией).
Декларацию подписывает руководитель юрлица, ИП или их представители (по доверенности).
Шаг 3: Перенесите данные из книг покупок и продаж в разделы 8 и 9
В раздел 8 внесите данные из книги покупок о счетах-фактурах, по которым приняли НДС к вычету во II квартале (п. 5.1 ст. 174 НК):
Строка 001 — для «уточненки», в первичной форме не заполняйте.
Строка 005 — номер записи (из графы 1 книги покупок).
Строки 010 — 180 это показатели из граф 2–8, 10, 12–15 книги покупок.
Строка 190 — строка «Всего» из книги покупок (заполняйте лишь на последнем листе раздела 8).
Строка 200 — данные графы 16 книги покупок.
Строки 210–230 — сведения из граф 17–19 книги покупок. По прослеживаемым товарам отразите код единицы измерения, количество и стоимость такого товара.
Приложение 1 к разделу 9 заполните, если в книге покупок есть дополнительные листы.
Раздел 9 — это данные из книги продаж об НДС, исчисленном в отчетном квартале:
Строка 001 — заполняйте только в «уточненке».
Строка 005 — номер записи (из графы 1 книги продаж).
Строка 010 — код вида операции (графа 2 книги продаж).
Строки 020–221 — это данные граф 3–6, 8, 10–20 книги продаж.
Строки 222–224 — показатели граф 21–23 книги продаж. По прослеживаемым товарам (если есть) впишите код единицы измерения.
Строки 230–280 — заполните на последнем листе раздела 9 (показатели строки «Всего» книги продаж).
Приложение 1 к разделу 9 заполняйте, если оформляли доплисты к книге продаж.
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Шаг 4. Заполните раздел 3 декларации
Здесь отразите операции, облагаемые по обычным и расчетным ставкам, налоговые вычеты, а также НДС к восстановлению (строки 080–118). Не включайте сюда операции, которые облагаются по ставке 0% и не облагаются НДС.
В строках 120–190 покажите НДС-вычеты (кроме вычетов по сырьевому экспорту и прочим нулевым операциям — для них разделы НДС-декларации 4–6).
Разницу между строками 118 и 190 внесите в строки 200–210:
положительную (НДС к уплате) — в строку 200;
если разница равна нулю — в строке 200 поставьте «0»;
при отрицательной разнице (НДС к возмещению) — в строку 210 (без минуса).
Обратите внимание: при восстановлении НДС по ОС (приобретенной или построенной недвижимости), а также со стоимости их реконструкции, модернизации, по каждому такому объекту заполняют отдельное приложение 1 к разделу 3, но прилагать его требуетсятолько к декларации за IV квартал.
Шаг 5. Применяли ставку 0% — заполните разделы 4–6
Раздел 4 заполняйте по экспортным и иным операциям с подтвержденной нулевой ставкой НДС.
Раздел 5 необходим для заявления вычетов по операциям, облагаемым по нулевой ставке, которые не были заявлены в квартале подтверждения ставки 0% или в квартале, по которому ранее отчитались о неподтверждении нулевой ставки. Заполняется раздел 5 по каждому кварталу, в котором ранее не заявили о таких вычетах.
Раздел 6 заполните, если не подтвердили нулевую ставку НДС вовремя.
Шаг 6. Были операции, не облагаемые НДС — заполните раздел 7
Раздел 7 обязателен, если имели место операции:
освобожденные от НДС (ст. 149, п. 2 ст. 156 НК);
не признаваемые облагаемым объектом (п. 2 ст. 146 НК);
с местом реализации вне территории РФ (ст. 147, 148 НК, п. 3. 29 Протокола ЕАЭС о косвенных налогах).
Также раздел 7 заполняйте, если не начисляете НДС с аванса под поставку товаров (работ, услуг) с длительным производственным циклом (п. 1 ст. 154, п. 13 ст. 167 НК). При этом нужно приложить копию контракта на такую поставку и подтверждающий длительность производственного цикла документ от Минпромторга.
Шаг 7. При посреднической деятельности заполните разделы 10 и 11
Раздел 10 необходим, если будучи посредником (агентом и т.п.), вы выставляли счета-фактуры на отгрузку (аванс), корректировочные или сводные счета-фактуры. Сведения для заполнения перенесите из части 1 «Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур». Заполните столько листов с разделом 10, сколько записей было в части 1 Журнала.
Раздел 11 заполняйте по полученным в ходе посредничества счетам-фактурам на аванс и отгрузку, а также по корректировочным и сводным. Сведения переносите из части 2 Журнала. Число заполненных разделов 11 должно совпадать с числом записей в части 2 Журнала.
Шаг 8. Заполните итоговый раздел 1
В разделе 1 покажите итоговую сумму НДС к уплате (или к возмещению):
Укажите код ОКТМО (строка 010) и КБК налога (строка 020).
Внесите сумму налога к уплате в строку 040, а если итогом расчета стал налог к возмещению — укажите его сумму в строке 050, поставив прочерк в строке 040. Расчет итога делайте по формуле:
При заявительном порядке возмещения НДС заполните строки 055, 056.
Если являетесь стороной СЗПК (код «1» в строке 085), заполняйте строки 090–095. При участии в нескольких таких соглашениях указывайте суммированные показатели.
Строку 030 заполняют только неплательщики налога, которые выставляли счета-фактуры с выделенным НДС. В расчете показателей по строкам 040 или 050 эта сумма не участвует.
Если вы — налоговый агент по НДС, который не является его плательщиком, или освобождены от обязанностей налогоплательщика, или у вас в отчетном квартале были только необлагаемые налогом операции (отраженные в разделе 7) — во всех строках раздела 1 проставьте прочерки.
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