Электронная подпись — это прикрепляемый к документу файл, который включает сгенерированную уникальную последовательность символов.

ЭП включает сертификат электронной подписи и два ключа — открытый и закрытый.

Сертификат ЭП

Сертификат электронной подписи — документ, который включает информацию:

уникальный номер;

срок действия ЭП;

ее статус;

данные владельца ЭП;

открытый ключ;

сведения о наличии закрытого ключа;

данные удостоверяющего центра, выпустившего сертификат ЭП.

Сертификат доступен для всех. С его помощью можно проверить подпись, подтвердить выполнение проверки владельцем ЭП.

Если на одно лицо оформляется несколько электронных подписей, сертификат выдается на каждую из них.

Закрытый ключ

Закрытый ключ подписи не доступен никому, кроме владельца ЭП, у которого он хранится на компьютере или специальном носителе (токене, диске и т.п.). С помощью закрытого ключа шифруется документ, подписанный электронной подписью.

Открытый ключ

Сертификат открытого ключа общедоступен. С его помощью происходит расшифровка подписанного документа, ключ позволяет проверить неизменность и подлинность электронной подписи.

Открытый ключ содержит информацию:

о владельце электронной подписи;

о полномочиях владельца подписи;

об организации, выдавшей электронную подпись.

Как работает ЭП

Для заверения документов квалифицированной электронной подписью необходимо установить на компьютер СКЗИ (средство криптографической защиты информации) — специальную программу, которая позволяет шифровать и расшифровывать данные, проверяя, вносились ли в них изменения.

СКЗИ с помощью закрытого ключа шифрует содержание документа и формирует специальную короткую строку символов (хэш-сумму). Создается файл электронной подписи. Сформированный файл подписи прикрепляется к документу. Добавляется открытый ключ — сертификат проверки.

Когда подписанный документ откроет получатель, его СКЗИ формирует хэш-сумму, расшифровывает подпись открытым ключом и сравнивает полученные данные. Если выявлено несовпадение — это означает, что документ после подписания изменили, а значит, юридической силы он не имеет.