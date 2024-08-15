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Такском
Первичные документы

Как без проблем перейти на электронные путевые листы в 2024 году и как это работает: подробная инструкция

Все компании и ИП, использующие транспортные средства, обязаны оформлять путевые листы. С 1 марта 2023 года они сами выбирают, как это делать — на бумаге или электронно (приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390). Рассказываем о переходе на электронный формат путевки и работе с ней в дальнейшем.

Зачем переходить на электронные путевые листы

Электронный путевой лист (ЭПЛ) отличается от путевого листа на бумажном бланке только форматом, при этом он:

  • тоже является первичным документом, который бухгалтерия принимает для списания расходов на зарплату водителей и ГСМ;

  • заполняется в соответствии с теми же требованиями, что и бумажный аналог, содержит такие же обязательные реквизиты;

  • имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ.

При этом электронная версия путевого листа имеет немало преимуществ перед традиционной путевкой на бумажном носителе, в частности:

  • экономится бумага и картриджи, поскольку ЭПЛ не надо распечатывать — он сохраняется в электронном хранилище и может пересылаться на любое устройство (компьютер, планшет, смартфон);

  • все участники процесса оформления ЭПЛ, подписывают его своими электронными подписями (УКЭП или УНЭП) в удаленном режиме;

  • существенно сокращается время на заполнение, подписание и последующую обработку документов;

  • для ЭПЛ не нужно вести журнал их учета – все данные есть в программе;

  • электронный документ невозможно подделать или потерять.

Также бизнесу не стоит забывать, что добровольная цифровизация перевозочных документов вполне может стать обязательной, и лучше быть подготовленным к этому заранее. Например, уже с 1 марта 2025 перевозчики алкоголя должны оформлять только электронные товарно-транспортные накладные (ст. 2 закона от 29.05.2024 № 102-ФЗ). Когда обязательным станет ЭПЛ, сказать конкретно пока нельзя.

Создавайте электронные путевые листы при помощи онлайн-сервиса «Такском-Транспорт». В сервисе автоматически формируются электронные журналы учета ЭПЛ и ГСМ, а отчеты из них легко выгрузить в формате Excel.

Как работает ЭПЛ

ЭПЛ состоит из 6 титулов — файлов-обмена, соответствующих формату из приказа ФНС от 17.02.2023 №ЕД-7-26/116@, и содержащих такую информацию:

  • Титул 1 — особенности и обстоятельства рейса.

  • Титул 2 — данные о предрейсовом медосмотре водителя.

  • Титул 3 — сведения о предрейсовом техосмотре автомобиля и времени его выпуска на линию.

  • Титул 4 — показания одометра при выезде в рейс (или при приеме автомобиля от другого водителя).

  • Титул 5 показания одометра при заезде на парковку (при передаче авто другому водителю).

  • Титул 6 — данные о послерейсовом медосмотре водителя (заполняется, если обязателен согласно закону или локальному акту).

Титулы 1-4 оформляют перед рейсом, титулы 5, 6 — после рейса.

Доступ к заполнению и подписанию титулов своей УКЭП имеют:

  • титул 1 — собственник ТС, диспетчер или иной назначенный собственником сотрудник, имеющий право создавать ЭПЛ;

  • титулы 1, 3, 4, 5 — механик (или иное лицо, ответственное за техническое состояние ТС, за фиксацию показаний одометра);

  • титулы 2, 6 — медработник (штатный или из сторонней медорганизации);

  • титулы 4, 5 — водитель (без права подписи — при приеме или передаче ТС другому водителю).

Создайте или продлите уже имеющуюся УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре «Такском» в кратчайшие сроки.

Обмен файлами электронного путевого листа происходит посредством ЭДО (электронного документооборота):

  • Собственник или диспетчер создает новый ЭПЛ — оформляет титул 1, который заверяет своей УКЭП.

  • Созданный титул 1 направляется другим уполномоченным участникам ЭДО, каждый из которых заполняет и подписывает свою часть ЭПЛ (соответствующий титул).

  • После создания и подписания четырех титулов ЭПЛ признается сформированным, и  путевой лист становится доступным водителю в виде QR-кода, который он сможет предъявлять инспекторам ГАИ на экране смартфона или планшета.

  • Все файлы обмена путевого листа (титулы) проверяет на соответствие формату ФНС при их отправке оператор ИС ЭПД (информационной системы электронных перевозочных документов). Если все в порядке, он последовательно передает их в ГИС ЭПД — государственную инфосистему ЭПД.

  • ГИС ЭПД хранит путевые листы, обеспечивает обмен данными из ЭПЛ и других перевозочных документов между участниками перевозочного процесса, а также предоставляет такие данные органам госвласти РФ.

Как легко перейти на ЭПЛ

Каких-либо сложностей в переходе на ЭПЛ нет, но к их внедрению необходимо подготовиться, сделав несколько шагов:

  1. Определившись с датой перехода на ЭПЛ, отразите ее в своей учетной политике.

  2. Подключитесь к системе ЭДО. Для этого выберите оператора ИС ЭПД из реестра Минтранса и  заключите с ним договор. Например, одним из таких операторов является Такском (включен в реестр Минтранса с 1 сентября 2022 года).

  3. Оформите электронные подписи (УКЭП) участникам документооборота — сотрудникам, которые будут оформлять и подписывать ЭПЛ.

  4. Если необходимо, для уполномоченных представителей компании оформите МЧД (машиночитаемые доверенности).

  5. Выберите удобный сервис для работы с ЭПЛ. Например, «Такском-Транспорт».

Технические специалисты службы поддержки Такском помогут подобрать нужный тариф и проконсультируют по всем сложным вопросам. «Такском-Транспорт» — это понятный и удобный интерфейс, интеграция с любой учетной программой и высокая скорость работы.

Как создавать ЭПЛ: инструкция

На примере онлайн-сервиса «Такском-Транспорт» рассмотрим, как формируется ЭПЛ.

Этап 1. Диспетчер авторизуется в «Личном кабинете» сервиса, введя свои логин и пароль, и переходит в список ЭПЛ раздела «Электронные путевые листы». Для просмотра любой из ранее созданных путевок достаточно нажать на ее номер, а если требуется создать новый документ, на странице списка выбирается кнопка «Создание ЭПЛ».

Вносить данные нужно только в поля, не заполненные автоматически. Заполнив титул 1, диспетчер нажимает «Подписать», при этом все введенные данные автоматически сохранятся и начнется процесс подписания титула. После его завершения вносить изменения в титул нельзя.

Статус титула 1 изменится на «Подписан». Работа диспетчера на этом завершена.

Этап 2. Медработник авторизуется в сервисе и открывает в списке ЭПЛ, созданный диспетчером. Далее он вводит необходимые данные, сохраняет и подписывает титул 2 (действуя по аналогии с диспетчером в предыдущем титуле).

Этап 3. Механик после авторизации выбирает тот же ЭПЛ из списка и заполняет титулы 3 и 4. Как и предыдущие участники, сохраняет и подписывает введенные данные.

Этап 4. При успешном подписании титулов 1–4 статусы по ним меняются на «Отправлен в ГИС». Перед каждой отправкой данных через оператора ИС ЭПД программой проводится автоматическая проверка — форматно-логический контроль, чтобы исключить ошибки в путевых листах.

Этап 5. После того как электронный путевой лист заполнен, водитель должен скачать его на свое устройство. С этого устройства он заходит в список ЭПЛ и вводит в поисковой строке свою фамилию (или табельный номер, номер ЭПЛ). После нажатия на строку с найденным системой документом отобразится его QR-код с кнопкой «Скачать». Этот код содержит все данные электронного путевого листа — скачав его, водитель получает ЭПЛ «на руки» в своем смартфоне или планшете.

Этап 6. По завершении рейса механик заполняет и подписывает титул 5, после чего статус титула 5 меняется на «Отправлен в ГИС».

Этап 7. При необходимости медработник заполняет титул 6, подписывает его, и все данные также отправляются в ГИС ЭПД.

С помощью сервиса «Такском-Транспорт» можно легко и быстро создавать ЭПЛ, подписывать и получать QR-коды в мобильном приложении в соответствии с требованиями Минтранса. Вы сможете управлять несколькими автопарками одной организации, разграничивать права доступа, отслеживать статусы ЭПЛ и избегать дублирования документов.

Подключитесь к сервису прямо сейчас и в качестве бонуса оформляйте ЭПЛ бесплатно до 31 августа 2024 года.

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