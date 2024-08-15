Как без проблем перейти на электронные путевые листы в 2024 году и как это работает: подробная инструкция

Электронный путевой лист (ЭПЛ) отличается от путевого листа на бумажном бланке только форматом, при этом он:

тоже является первичным документом, который бухгалтерия принимает для списания расходов на зарплату водителей и ГСМ;

заполняется в соответствии с теми же требованиями, что и бумажный аналог, содержит такие же обязательные реквизиты;

имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ.

При этом электронная версия путевого листа имеет немало преимуществ перед традиционной путевкой на бумажном носителе, в частности:

экономится бумага и картриджи, поскольку ЭПЛ не надо распечатывать — он сохраняется в электронном хранилище и может пересылаться на любое устройство (компьютер, планшет, смартфон);

все участники процесса оформления ЭПЛ, подписывают его своими электронными подписями (УКЭП или УНЭП) в удаленном режиме;

существенно сокращается время на заполнение, подписание и последующую обработку документов;

для ЭПЛ не нужно вести журнал их учета – все данные есть в программе;

электронный документ невозможно подделать или потерять.

Также бизнесу не стоит забывать, что добровольная цифровизация перевозочных документов вполне может стать обязательной, и лучше быть подготовленным к этому заранее. Например, уже с 1 марта 2025 перевозчики алкоголя должны оформлять только электронные товарно-транспортные накладные (ст. 2 закона от 29.05.2024 № 102-ФЗ). Когда обязательным станет ЭПЛ, сказать конкретно пока нельзя.