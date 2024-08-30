Обязательное применение МЧД и порядок использования КЭП с 1 сентября 2024 года

Применение машиночитаемых доверенностей станет обязательным для всех сотрудников и доверенных лиц компаний и ИП при взаимодействии от лица компании с государственными органами и в ряде других случаев.

Некоторые перешли на обязательное применение МЧД еще раньше:

С 1 марта 2024 года для организаций, которые обязаны отчитываться в ИФНС в электронном виде регистрация доверенности на бумаге стала невозможна (письмо ФНС от 18.10.2023 № ЗГ-3-26/13425).

С 11 марта 2024 года МЧД также нужна представителям, которые передают отчеты в электронном виде в СФР, регистрация доверенности через портал отключена.

Для взаимодействия с СФР в части соцстрахования лицам с действующим сертификатом ЭП сотрудника МЧД понадобится после завершения его срока действия — то есть с 1 сентября 2024 года доверенность будет нужна уже всем таким представителям.

Важное дополнение: руководители юридических лиц и предприниматели, которые применяют КЭП в интересах своей компании или ИП, не используют МЧД, так как у них есть право действовать без доверенности (п. 1 ст. 17.2, п. 1 ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Если же, например, отчеты в налоговую сдает бухгалтер и подписывает их своей подписью, для этого ему понадобится использовать личную электронную подпись физлица и машиночитаемую доверенность.