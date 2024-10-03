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Как удерживать НДФЛ с выплат работникам в 2025 году

С 1 января 2025 года вступят в силу изменения налогового законодательства, которые касаются НДФЛ. Рассказываем, что изменится, и как будут удерживать налог работодатели в следующем году.

Что меняется по НДФЛ с 2025 года

Главные изменения в Налоговый кодекс внес закон о налоговой реформе от 12.07.2024 № 176-ФЗ и закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ

Основные новшества, которые должны учитывать работодатели, выплачивая доходы работникам:

  • Вводится новая шкала ставок по НДФЛ — вместо нынешних 13% с дохода не более 5 млн и 15% с дохода, превышающего 5 млн руб., для разных уровней дохода будет действовать пять ставок от 13% до 22%.

  • Вдвое вырастут размеры стандартных вычетов на детей:

    • на второго ребенка — 2 800 руб.;

    • на третьего и каждого из последующих детей — 6 000 руб.

  • Предельный размер дохода для применения «детских» вычетов увеличится до 450 тыс. руб. Подавать заявление для получения вычета на детей работникам больше не потребуется — достаточно будет предоставленных сотрудником подтверждающих документов: свидетельств о рождении, справок с места обучения и т.д.

  • Облагаться НДФЛ будут все выплаты в связи с увольнением работника, превышающие трехкратный размер среднемесячного заработка (шестикратный на Крайнем Севере и в приравненных местностях). При этом среднемесячный заработок для их расчета нужно будет определять по правилам, действующим для декретных пособий, вместо применяемого сейчас порядка, установленного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

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По каким ставкам удерживать НДФЛ с 2025 года

Со следующего года выплаты работникам облагайте НДФЛ по новой прогрессивной шкале ставок (ст. 224 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

Доход физлица с начала года, руб.

Ставка НДФЛ

до 2,4 млн

13%

более 2,4 млн до 5 млн

312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.

более 5 млн до 20 млн

702 тыс. руб. + 18% с дохода свыше 5 млн руб.

более 20 млн до 50 млн

3 402 тыс. руб. + 20% с дохода свыше 20 млн руб.

более 50 млн

9 402 тыс. руб. + 22% с дохода свыше 50 млн руб.

Эти ставки следует применять к доходам:

  • налоговых резидентов РФ;

  • нерезидентов, работающих в российских организациях дистанционно;

  • иностранцев на патенте;

  • высококвалифицированных специалистов;

  • переселенцев и беженцев.

Ставки НДФЛ с районных коэффициентов

Компании, расположенные в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС), должны удерживать НДФЛ с районных коэффициентов и процентных надбавок по специальным ставкам (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

Доход физлица в виде надбавок и районных коэффициентов с начала года, руб.

Ставка НДФЛ

5 млн и менее

13%

более 5 млн

650 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 5 млн руб.

Остальная часть зарплаты, начисленной работникам РКС и МКС, будет облагаться НДФЛ по новой прогрессивной шкале в общем порядке.

К сумме надбавок и коэффициентов по-прежнему можно будет применять налоговые вычеты, если они не применялись в отношении других выплат.

Ставки НДФЛ с дивидендов и подарков

Если работник является участником компании, при выплате ему дивидендов в 2025 году удерживайте НДФЛ по прежним ставкам, но с учетом изменения лимита дохода, к которому применяется базовая ставка 13% — этот лимит снизился с 5 млн до 2,4 млн руб. (пп. 3 п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

Доход физлица в виде дивидендов, руб.

Ставка НДФЛ

2,4 млн и менее

13%

более 2,4 млн

312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.

По этим же ставкам удерживайте налог из стоимости подарков работникам (если подарок не является частью оплаты труда).

Если дивиденды выплачены вместе с другими доходами, налоговую базу по ним рассчитывайте отдельно от остальных баз.

Как работодателю в 2025 году удерживать НДФЛ

Ставки, превышающие базовые 13%, следует применять не к полной сумме дохода сотрудника с начала года, а только к превышению соответствующего «порога» (ст. 225 НК). Рассмотрим на примере, как рассчитывать налог с дохода работника по нескольким ставкам в 2025 году.

Пример. Генеральному директору и учредителю ООО «Август» М.М. Павлову в 2025 году выплачено 10 122 000 руб., в том числе: ежемесячно выплачивался оклад в размере 380 000 руб., в марте начислена и выплачена премия за 2024 год – 548 000 руб., а в апреле ему перечислены годовые дивиденды — 5 014 000 руб. Из указанных сумм при выплате удержан НДФЛ, налоговые вычеты не применялись.

Расчет облагаемой базы и налога по оплате труда и по дивидендам сделаем отдельно:

1. Расчет НДФЛ по зарплате М.М.Павлова:

Период удержания

Оплата труда, руб. (нарастающим итогом с начала года)

Расчет НДФЛ, руб. (нарастающим итогом с начала года)

НДФЛ, удержанный за месяц, руб.

Январь

380 000,00

380 000 х 13% = 49 400

49 400

Февраль

760 000,00

760 000 х 13% = 98 800

98 800 – 49 400 = 49 400

Март

1 140 000,00

1 140 000 х 13% = 148 200

148 200 – 98 800 = 49 400

1 688 000,00

1 688 000 х 13% = 219 440

219 440 – 148 200 = 71 240

Апрель

2 068 000,00

2 068 000 х 13% = 268 840

268 840 – 219 440 = 49 400

Май

2 448 000,00

(превышен порог дохода 2,4 млн руб.)

312 000 + 15% х (2 448 000 – 2 400 000) = 319 200

319 200 – 268 840 = 50 360

Июнь

2 828 000,00

312 000 + 15% х (2 828 000 – 2 400 000) = 376 200

376 200 – 319 200 = 57 000

Июль

3 208 000,00

312 000 + 15% х (3 208 000 – 2 400 000) = 433 200

433 200 – 376 200 = 57 000

Август

3 588 000,00

312 000 + 15% х (3 588 000 – 2 400 000) = 490 200

490 200 – 433 200 = 57 000

Сентябрь

3 968 000,00

312 000 + 15% х (3 968 000 – 2 400 000) = 547 200

547 200 – 490 200 = 57 000

Октябрь

4 348 000,00

312 000 + 15% х (4 348 000 – 2 400 000) = 604 200

604 200 – 547 200 = 57 000

Ноябрь

4 728 000,00

312 000 + 15% х (4 728 000 – 2 400 000) = 661 200

661 200 – 604 200 = 57 000

Декабрь

5 108 000,00

(превышен порог дохода 5 млн руб.)

702 000 + 18% х (5 108 000 – 5 000 000) = 721 440

721 440 – 661 200 = 60 240

2. Расчет НДФЛ с дивидендов, выплаченных М.М. Павлову:

  • 312 000 + 15% х (5 014 000 – 2 400 000) = 704 100 руб.

3. Общая сумма НДФЛ, удержанного работодателем с доходов М.М. Павлова в 2025 году:

  • 721 440 + 704 100 = 1 425 540 руб.

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