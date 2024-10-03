Как удерживать НДФЛ с выплат работникам в 2025 году

Что меняется по НДФЛ с 2025 года
Главные изменения в Налоговый кодекс внес закон о налоговой реформе от 12.07.2024 № 176-ФЗ и закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
Основные новшества, которые должны учитывать работодатели, выплачивая доходы работникам:
Вводится новая шкала ставок по НДФЛ — вместо нынешних 13% с дохода не более 5 млн и 15% с дохода, превышающего 5 млн руб., для разных уровней дохода будет действовать пять ставок от 13% до 22%.
Вдвое вырастут размеры стандартных вычетов на детей:
на второго ребенка — 2 800 руб.;
на третьего и каждого из последующих детей — 6 000 руб.
Предельный размер дохода для применения «детских» вычетов увеличится до 450 тыс. руб. Подавать заявление для получения вычета на детей работникам больше не потребуется — достаточно будет предоставленных сотрудником подтверждающих документов: свидетельств о рождении, справок с места обучения и т.д.
Облагаться НДФЛ будут все выплаты в связи с увольнением работника, превышающие трехкратный размер среднемесячного заработка (шестикратный на Крайнем Севере и в приравненных местностях). При этом среднемесячный заработок для их расчета нужно будет определять по правилам, действующим для декретных пособий, вместо применяемого сейчас порядка, установленного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.
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По каким ставкам удерживать НДФЛ с 2025 года
Со следующего года выплаты работникам облагайте НДФЛ по новой прогрессивной шкале ставок (ст. 224 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
Доход физлица с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 2,4 млн
13%
более 2,4 млн до 5 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.
более 5 млн до 20 млн
702 тыс. руб. + 18% с дохода свыше 5 млн руб.
более 20 млн до 50 млн
3 402 тыс. руб. + 20% с дохода свыше 20 млн руб.
более 50 млн
9 402 тыс. руб. + 22% с дохода свыше 50 млн руб.
Эти ставки следует применять к доходам:
налоговых резидентов РФ;
нерезидентов, работающих в российских организациях дистанционно;
иностранцев на патенте;
высококвалифицированных специалистов;
переселенцев и беженцев.
Ставки НДФЛ с районных коэффициентов
Компании, расположенные в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МКС), должны удерживать НДФЛ с районных коэффициентов и процентных надбавок по специальным ставкам (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Доход физлица в виде надбавок и районных коэффициентов с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
5 млн и менее
13%
более 5 млн
650 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 5 млн руб.
Остальная часть зарплаты, начисленной работникам РКС и МКС, будет облагаться НДФЛ по новой прогрессивной шкале в общем порядке.
К сумме надбавок и коэффициентов по-прежнему можно будет применять налоговые вычеты, если они не применялись в отношении других выплат.
Ставки НДФЛ с дивидендов и подарков
Если работник является участником компании, при выплате ему дивидендов в 2025 году удерживайте НДФЛ по прежним ставкам, но с учетом изменения лимита дохода, к которому применяется базовая ставка 13% — этот лимит снизился с 5 млн до 2,4 млн руб. (пп. 3 п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Доход физлица в виде дивидендов, руб.
Ставка НДФЛ
2,4 млн и менее
13%
более 2,4 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.
По этим же ставкам удерживайте налог из стоимости подарков работникам (если подарок не является частью оплаты труда).
Если дивиденды выплачены вместе с другими доходами, налоговую базу по ним рассчитывайте отдельно от остальных баз.
Как работодателю в 2025 году удерживать НДФЛ
Ставки, превышающие базовые 13%, следует применять не к полной сумме дохода сотрудника с начала года, а только к превышению соответствующего «порога» (ст. 225 НК). Рассмотрим на примере, как рассчитывать налог с дохода работника по нескольким ставкам в 2025 году.
Пример. Генеральному директору и учредителю ООО «Август» М.М. Павлову в 2025 году выплачено 10 122 000 руб., в том числе: ежемесячно выплачивался оклад в размере 380 000 руб., в марте начислена и выплачена премия за 2024 год – 548 000 руб., а в апреле ему перечислены годовые дивиденды — 5 014 000 руб. Из указанных сумм при выплате удержан НДФЛ, налоговые вычеты не применялись.
Расчет облагаемой базы и налога по оплате труда и по дивидендам сделаем отдельно:
1. Расчет НДФЛ по зарплате М.М.Павлова:
Период удержания
Оплата труда, руб. (нарастающим итогом с начала года)
Расчет НДФЛ, руб. (нарастающим итогом с начала года)
НДФЛ, удержанный за месяц, руб.
Январь
380 000,00
380 000 х 13% = 49 400
49 400
Февраль
760 000,00
760 000 х 13% = 98 800
98 800 – 49 400 = 49 400
Март
1 140 000,00
1 140 000 х 13% = 148 200
148 200 – 98 800 = 49 400
1 688 000,00
1 688 000 х 13% = 219 440
219 440 – 148 200 = 71 240
Апрель
2 068 000,00
2 068 000 х 13% = 268 840
268 840 – 219 440 = 49 400
Май
2 448 000,00
(превышен порог дохода 2,4 млн руб.)
312 000 + 15% х (2 448 000 – 2 400 000) = 319 200
319 200 – 268 840 = 50 360
Июнь
2 828 000,00
312 000 + 15% х (2 828 000 – 2 400 000) = 376 200
376 200 – 319 200 = 57 000
Июль
3 208 000,00
312 000 + 15% х (3 208 000 – 2 400 000) = 433 200
433 200 – 376 200 = 57 000
Август
3 588 000,00
312 000 + 15% х (3 588 000 – 2 400 000) = 490 200
490 200 – 433 200 = 57 000
Сентябрь
3 968 000,00
312 000 + 15% х (3 968 000 – 2 400 000) = 547 200
547 200 – 490 200 = 57 000
Октябрь
4 348 000,00
312 000 + 15% х (4 348 000 – 2 400 000) = 604 200
604 200 – 547 200 = 57 000
Ноябрь
4 728 000,00
312 000 + 15% х (4 728 000 – 2 400 000) = 661 200
661 200 – 604 200 = 57 000
Декабрь
5 108 000,00
(превышен порог дохода 5 млн руб.)
702 000 + 18% х (5 108 000 – 5 000 000) = 721 440
721 440 – 661 200 = 60 240
2. Расчет НДФЛ с дивидендов, выплаченных М.М. Павлову:
312 000 + 15% х (5 014 000 – 2 400 000) = 704 100 руб.
3. Общая сумма НДФЛ, удержанного работодателем с доходов М.М. Павлова в 2025 году:
721 440 + 704 100 = 1 425 540 руб.
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