Как удерживать НДФЛ с выплат работникам в 2025 году

Ставки, превышающие базовые 13%, следует применять не к полной сумме дохода сотрудника с начала года, а только к превышению соответствующего «порога» (ст. 225 НК). Рассмотрим на примере, как рассчитывать налог с дохода работника по нескольким ставкам в 2025 году.

Пример. Генеральному директору и учредителю ООО «Август» М.М. Павлову в 2025 году выплачено 10 122 000 руб., в том числе: ежемесячно выплачивался оклад в размере 380 000 руб., в марте начислена и выплачена премия за 2024 год – 548 000 руб., а в апреле ему перечислены годовые дивиденды — 5 014 000 руб. Из указанных сумм при выплате удержан НДФЛ, налоговые вычеты не применялись.

Расчет облагаемой базы и налога по оплате труда и по дивидендам сделаем отдельно:

1. Расчет НДФЛ по зарплате М.М.Павлова:

Период удержания Оплата труда, руб. (нарастающим итогом с начала года) Расчет НДФЛ, руб. (нарастающим итогом с начала года) НДФЛ, удержанный за месяц, руб. Январь 380 000,00 380 000 х 13% = 49 400 49 400 Февраль 760 000,00 760 000 х 13% = 98 800 98 800 – 49 400 = 49 400 Март 1 140 000,00 1 140 000 х 13% = 148 200 148 200 – 98 800 = 49 400 1 688 000,00 1 688 000 х 13% = 219 440 219 440 – 148 200 = 71 240 Апрель 2 068 000,00 2 068 000 х 13% = 268 840 268 840 – 219 440 = 49 400 Май 2 448 000,00 (превышен порог дохода 2,4 млн руб.) 312 000 + 15% х (2 448 000 – 2 400 000) = 319 200 319 200 – 268 840 = 50 360 Июнь 2 828 000,00 312 000 + 15% х (2 828 000 – 2 400 000) = 376 200 376 200 – 319 200 = 57 000 Июль 3 208 000,00 312 000 + 15% х (3 208 000 – 2 400 000) = 433 200 433 200 – 376 200 = 57 000 Август 3 588 000,00 312 000 + 15% х (3 588 000 – 2 400 000) = 490 200 490 200 – 433 200 = 57 000 Сентябрь 3 968 000,00 312 000 + 15% х (3 968 000 – 2 400 000) = 547 200 547 200 – 490 200 = 57 000 Октябрь 4 348 000,00 312 000 + 15% х (4 348 000 – 2 400 000) = 604 200 604 200 – 547 200 = 57 000 Ноябрь 4 728 000,00 312 000 + 15% х (4 728 000 – 2 400 000) = 661 200 661 200 – 604 200 = 57 000 Декабрь 5 108 000,00 (превышен порог дохода 5 млн руб.) 702 000 + 18% х (5 108 000 – 5 000 000) = 721 440 721 440 – 661 200 = 60 240

2. Расчет НДФЛ с дивидендов, выплаченных М.М. Павлову:

312 000 + 15% х (5 014 000 – 2 400 000) = 704 100 руб.

3. Общая сумма НДФЛ, удержанного работодателем с доходов М.М. Павлова в 2025 году:

721 440 + 704 100 = 1 425 540 руб.

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