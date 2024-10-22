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Первичные документы

Топ 10 вопросов про электронные путевые листы

С 1 марта 2023 года компании и ИП могут заполнять путевые листы в электронном виде. Электронный путевой лист (ЭПЛ) полностью соответствует бумажному документу, отличаясь от него только цифровым форматом. Отвечаем на самые частые вопросы об ЭПЛ.

1. Для кого ЭПЛ обязателен?

Применение ЭПЛ в 2024 году остается добровольным — государство пока не озвучило точные сроки для перехода на обязательный цифровой формат.

Бизнес самостоятельно выбирает, в какой форме ему удобнее оформлять путевые листы — на бумаге или электронно.

Такой же подход на сегодня сохраняется и для других электронных перевозочных документов (ЭПД). Ранее объявленный переход на ЭПД при перевозке алкоголя перенесли с 1 июня 2024 на 1 марта 2025 года. При этом установили переходный период, когда можно применять в качестве сопроводительных документов бумажные товарно-транспортные накладные — до 1 сентября 2026 года (ст. 2, 3 закона от 29.05.2024 № 102-ФЗ).

2. Электронную форму для путевых листов нужно создавать самим?

Нет, самостоятельно разрабатывать электронные бланки путевых листов ИП и организациям не придется. Существует специальное программное обеспечение, разработанное для создания ЭПЛ и прочих перевозочных документов. Путевые листы, заполненные в таких программах, соответствуют формату, утвержденному ФНС, и содержат все обязательные для первичного документа реквизиты.

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3. В чем преимущество электронного путевого листа перед бумажным?

ЭПЛ — это аналог путевого листа на бумажном бланке с такой же юридической силой. Отличие между ними заключается только в формате, при этом электронный вариант выигрывает сразу по нескольким параметрам:

  • ЭПЛ не нужно распечатывать, что сокращает траты на бумагу и расходники для принтера, а хранится такой документ в электронном виде на компьютере, не требуя места в архиве.

  • Электронную путевку можно пересылать на любое устройство, экономя время на его создание, подписание и обработку. Водитель сохраняет ЭПЛ в смартфоне или на планшете. В налоговую и другие проверяющие органы достаточно направить сохраненный XML-файл документа.

  • Сотрудники, ответственные за выпуск автомобиля на маршрут, подписывают ЭПЛ удаленно своей электронной подписью.

  • ЭПЛ легко заполнять, в нем исключены ошибки и его невозможно подделать.

  • Не требуется вести журнал учета ЭПЛ — вся информация о выданных путевках сохраняется в системе.

4. Какая подпись нужна для ЭПЛ?

ЭПЛ состоит из шести титулов — файлов обмена в формате XML. Заполнив титул, ответственный за оформление сотрудник заверяет его своей электронной подписью.

Для подписания титулов ЭПЛ можно применять:

  • УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись;

  • УНЭП — усиленная неквалифицированная электронная подпись.

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5. Кто может заполнять и подписывать ЭПЛ?

Электронную путевку могут оформлять и заверять своей подписью сотрудники, у которых есть доступ к соответствующей части документа — титулу:

  • Диспетчер или другой сотрудник, назначенный собственником — вносит данные об особенностях и обстоятельствах рейса (заполняет титул 1).

  • Медицинский работник — фиксирует сведения о предрейсовом и (при необходимости) послерейсовом медосмотре водителя (титулы 2 и 6). Медработник может состоять в штате или быть приглашенным из медорганизации, возможно использование телемедицины.

  • Механик, состоящий в штате, или другой штатный сотрудник, отвечающий за техническое состояние автопарка — указывает особенности и обстоятельства рейса, вносит информацию о предрейсовом техосмотре машины, время выхода авто на маршрут, фиксирует показания одометра при выезде и при заезде на парковку (доступны титулы 1, 3, 4 и 5). Механик перевозчика заполняет и подписывает ЭПЛ и при прохождении техосмотров в стороннем автосервисе.

Водитель в ЭПЛ данные не вносит и свою подпись не ставит.

Если в компании есть только ее руководитель (ИП без работников), и он в служебных поездках выполняет функции водителя, сведения за диспетчера и механика в ЭПЛ вносит тоже он, подписывая все титулы своей подписью.

При аренде автомобиля с экипажем путевой лист оформляет и подписывает арендодатель, а без экипажа — арендатор.

6. Если в рейс на одном автомобиле выходят два водителя, нужно оформлять два ЭПЛ?

Нет, электронный путевой лист будет один, в котором: 

  • в титуле 1 диспетчер указывает данные двоих водителей;

  • медработник формирует отдельный титул 2 о предрейсовом медосмотре на каждого из водителей;  

  • по возвращении из рейса формируются два отдельных титула 6 о послерейсовом медосмотре каждого из водителей (если такие медосмотры предусмотрены законом или локальным актом компании).

7. Как исправить ошибку в ЭПЛ?

В бумажном путевом листе достаточно зачеркнуть ошибочные сведения и написать сверху правильные, заверив их подписью. 

С электронным документом так сделать не получится. Вместо документа с ошибкой нужно сформировать новый ЭПЛ, в котором указывается, что он составлен взамен ошибочного и дается ссылка на первичную путевку.

8. Как подготовиться к переходу на ЭПЛ?

Алгоритм перехода на электронные путевые листы:

  • Определитесь с датой, с которой начнете применять ЭПЛ. Зафиксируйте ее в своей учетной политике.

  • Заключите договор с любым оператором ИС ЭПД, представленным в реестре Минтранса.

  • Назначьте ответственных за оформление ЭПЛ сотрудников.

  • Оформите ответственным сотрудникам электронные подписи, а при необходимости и машиночитаемые доверенности (МЧД).

  • Выберите сервис, в котором будете создавать и отправлять ЭПЛ.

  • Обучите уполномоченных сотрудников работе с сервисом.

9. Обязательно ли подключаться к ЭДО для работы с электронными путевыми листами?

Да, обязательно. Без подключения к системе ЭДО невозможен обмен файлами электронного путевого листа.

10. Как выглядит работа с ЭПЛ?

Работа с электронными путевыми листами — это создание титулов, формирующих ЭПЛ, и обмен ими между всеми участниками процесса.

В рабочем процессе участвует ГИС ЭПД — государственная инфосистема электронных перевозочных документов. Оператор ИС ЭПД передает в нее все документы по перевозкам, создаваемые в электронном формате, в том числе и ЭПЛ. Система устанавливает статус обработки полученного документа, проверяет правильно ли он составлен, легитимна ли электронная подпись. ГИС ЭПД хранит все электронные путевки и обеспечивает обмен данными между участниками процесса перевозки, а при необходимости может предоставить нужный документ налоговикам, правоохранительным структурам, ГАИ и другим госорганам.

Как выглядит процесс работы с ЭПЛ:

  1. Диспетчер создает новый документ, оформляет титул 1 и заверяет его своей УКЭП.

  2. Далее файл обмена направляется другим ответственным сотрудникам, которые заполняют соответствующие титулы и подписывают их. ЭПЛ считается сформированным после того как заполнены и подписаны титулы 1–4.

  3. На этом этапе водителю становится доступен QR-код (в смартфоне, на планшете), в котором зашифрованы сведения из ЭПЛ. Водитель предъявляет код инспекторам ГАИ — они считывают его с экрана устройства и получают необходимую информацию, а если QR-кода нет, запрашивают данные по ЭПЛ из ГИС ЭПД. Грузоотправителям водитель может предъявить как код, так и копию путевки, распечатанную на бумаге.

  4. Отправляемые файлы обмена оператор ИС ЭПД проверяет на соответствие формату ФНС и передает в ГИС ЭПД.

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