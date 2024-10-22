Топ 10 вопросов про электронные путевые листы

Применение ЭПЛ в 2024 году остается добровольным — государство пока не озвучило точные сроки для перехода на обязательный цифровой формат.

Бизнес самостоятельно выбирает, в какой форме ему удобнее оформлять путевые листы — на бумаге или электронно.

Такой же подход на сегодня сохраняется и для других электронных перевозочных документов (ЭПД). Ранее объявленный переход на ЭПД при перевозке алкоголя перенесли с 1 июня 2024 на 1 марта 2025 года. При этом установили переходный период, когда можно применять в качестве сопроводительных документов бумажные товарно-транспортные накладные — до 1 сентября 2026 года (ст. 2, 3 закона от 29.05.2024 № 102-ФЗ).