Бухгалтерская отчетность за 2024 год: что включает, рекомендации по заполнению

При подготовке бухгалтерской отчетности не забывайте о новых требованиях ФСБУ , применяющихся с отчетности за 2024 год. Расскажем о некоторых из них и как они отразятся в отчетных формах.

Отражая в балансе нематериальные активы в строке 1110, учитывайте новые положения ФСБУ 14/2022.

В частности, плату за пользование по лицензионным договорам программным обеспечением, вебсайтами, базами данных и иными объектами интеллектуальной собственности при сохранении исключительных прав на них за разработчиками, с 2024 года включают в состав НМА, если они обладают признаками такого актива, перечисленными в п. 4 ФСБУ 4/2022. А расходы на приобретение разрешений (лицензий) на ведение определенных видов деятельности теперь прямо отнесены к НМА (п. 6 ФСБУ 4/2022). До 2024 года такие траты учитывали как расходы будущих периодов, которые равномерно списывались в течение срока действия лицензии (разрешения) на текущие расходы.

В ФСБУ 14/2022 среди предназначений НМА зафиксировали возможность их использования для предоставления за плату во временное пользование, то есть, для сдачи в аренду (пп. «б» п. 4 ФСБУ 14/2022).

Прежний порядок учета не требовал устанавливать стоимостный лимит НМА, но с 2024 года это стало обязательным. Лимит стоимости НМА закрепляется в учетной политике (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Начислять амортизацию НМА можно с любой периодичностью, которую выберет компания (раз в год, раз в квартал или ежемесячно). При этом к концу срока полезного использования балансовая стоимость объекта НМА должна сравняться с ликвидационной стоимостью — это сумма, которую получила бы компания при выбытии объекта после вычета предполагаемых затрат на его выбытие. У большинства объектов ликвидационная стоимость равна нулю, значит, и амортизация по ним будет аналогична амортизации, рассчитанной как прежде — из первоначальной стоимости и срока полезного использования. При невозможности определения срока полезного использования по объекту НМА амортизация по нему не начисляется (п. 33, 35, 37 ФСБУ 14/2022).

Всем компаниям, кроме имеющих право на ведение упрощенного бухучета, следует ежегодно проверять НМА на обесценение по правилам МСФО 36 (п. 3, 43 ФСБУ 14/2022). Такая проверка должна обеспечить соответствие балансовой и возмещаемой стоимости НМА.

Согласно ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», строку баланса 1120 «Результаты исследований и разработок» на 31 декабря 2024 года заполнять не нужно. В общем случае завершенные капвложения при выполнении НИОКР и технологических работ признаются объектами НМА и включаются в строку 1110 «Нематериальные активы» (п. 17.3–17.6, 18 ФСБУ 26/2020).