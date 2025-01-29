Бухгалтерская отчетность за 2024 год: что включает, рекомендации по заполнению

По каким формам заполнять бухгалтерскую отчетность за 2024 год
С 1 января 2025 года прекратил свое действие приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019). Начиная с отчетности за 2025 год, бухотчетность должна составляться по новым формам-образцам, приведенным в приложениях № 3–8 к ФСБУ 4/2023.
Несмотря на это, за 2024 год компаниям следует отчитываться по прежним формам из приказа № 66н, руководствуясь положениями ПБУ 4/99 (приложение к письму Минфина от 18.12.2024 № 07-04-09/128024).
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Что включает бухгалтерская отчетность за 2024 год
В общем случае в состав годовой бухотчетности организации включают следующие формы, приведенные в приложениях к приказу № 66н:
Бухгалтерский баланс (приложение № 1).
Отчет о финансовых результатах (ОФР) (приложение № 1).
Пояснения к балансу и ОФР (приложение № 3).
Отчет об изменениях капитала (приложение № 2).
Отчет о движении денежных средств (приложение № 2).
Все эти формы входят в состав отчета Форма по КНД 0710099 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Коды строк форм бухотчетности приведены в приложении № 4 к приказу № 66н.
По каждому отчетному показателю данные в отчетности приводятся минимум за два года — отчетный и предшествующий ему. В Бухгалтерском балансе отражать данные следует за три года — отчетный и два предшествующих.
Если у компании какие-либо числовые данные по активам, обязательствам, доходам, расходам и т.п. отсутствуют, в соответствующих полях проставляются прочерки.
Статьи баланса и ОФР, к которым даются пояснения, должны иметь отссылку на раскрытие сведений в графе «Пояснения» (п. 28 ПБУ/99).
Компания может приложить к бухотчетности пояснительную записку. В ней представляется дополнительная информация, которую организация считает полезной для пользователей бухотчетности при принятии экономических решений, но приложением к балансу и ОФР пояснительная записка не является (п. 39 ПБУ 4/99). В электронной отчетности пояснительная записка прикрепляется, как отдельный файл.
Не является частью бухотчетности и аудиторское заключение. При этом определенные организации обязаны подавать итоговую часть заключения в ИФНС вместе с бухотчетностью или в течение 10 дней со дня, следующего за датой этого заключения (но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным) (ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, ст. 13, 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 45 ПБУ 4/99).
Упрощенные формы бухотчетности
Компании, имеющие право на применение упрощенных способов ведения бухучета, могут применять обычные или упрощенные формы бухгалтерской отчетности из приложения № 5 к приказу № 66н (п. 6.1, приказа Минфина № 66н).
К таким организациям относятся (п. 4 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ):
малые и микропредприятия;
участники проекта «Сколково»;
некоммерческие организации (НКО).
Упрощенная отчетность неприменима для микрофинансовых компаний, организаций, чья бухотчетность подлежит обязательному аудиту, для предприятий ЖКХ, политических партий, государственных организаций, адвокатских и нотариальных контор.
В состав упрощенной отчетности входит (приложение № 5 к приказу Минфина № 66н):
Бухгалтерский баланс.
Отчет о финансовых результатах (ОФР).
Отчет о целевом использовании средств (при наличии целевого финансирования).
Все эти формы входят в состав отчета Форма по КНД 0710096 «Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Показатели в упрощенные баланс и ОФР разрешено включать без детализации — по группам статей.
Если компания решит включить в состав бухотчетности «Отчет об изменениях капитала» или «Отчет о движении денежных средств», она может отразить в них только самую важную информацию, позволяющую оценить ее финансовое положение.
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Бухгалтерская отчетность за 2024 год — общие правила
При заполнении форм, входящих в состав годовой отчетности, соблюдайте следующие правила (п. 8, 10, 11, 16, 34, 35 ПБУ 4/99):
Отчетность составляется в российской валюте. Все стоимостные показатели приводятся в тысячах рублей (без десятичных знаков).
Вычитаемые или отрицательные показатели берутся в круглые скобки (без знака минус).
При отсутствии показателя в строке ставится прочерк.
Показатели отражаются в нетто-оценке — без учета регулирующих величин. Например, стоимость ОС и НМА указывается за вычетом амортизации.
Зачет между статьями активов и пассивов, прибылей и убытков недопустим. Исключение — если зачет предусмотрен соответствующим ПБУ.
Данные за отчетный год должны быть сопоставимы с данными за предыдущие отчетные периоды.
При наличии филиалов и иных подразделений показатели их деятельности включаются в бухотчетность компании. При этом в отчетности не отражают показатели, учитываемые по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Если в отчетном году меняли учетную политику, последствием может стать необходимость ретроспективного пересчета показателей бухотчетности (как если бы измененная учетная политика применялась всегда). Для этого потребуется корректировка (п. 15 ПБУ 1/2008):
входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
входящего остатка по другим статьям баланса на самую раннюю отчетную дату;
показателей других форм годовой бухотчетности, раскрываемых за каждый период, отраженный в ней, и связанных с балансом.
Бухотчетность за 2024 год: на что обратить внимание
При подготовке бухгалтерской отчетности не забывайте о новых требованиях ФСБУ, применяющихся с отчетности за 2024 год. Расскажем о некоторых из них и как они отразятся в отчетных формах.
Бухгалтерский баланс
Отражая в балансе нематериальные активы в строке 1110, учитывайте новые положения ФСБУ 14/2022.
В частности, плату за пользование по лицензионным договорам программным обеспечением, вебсайтами, базами данных и иными объектами интеллектуальной собственности при сохранении исключительных прав на них за разработчиками, с 2024 года включают в состав НМА, если они обладают признаками такого актива, перечисленными в п. 4 ФСБУ 4/2022. А расходы на приобретение разрешений (лицензий) на ведение определенных видов деятельности теперь прямо отнесены к НМА (п. 6 ФСБУ 4/2022). До 2024 года такие траты учитывали как расходы будущих периодов, которые равномерно списывались в течение срока действия лицензии (разрешения) на текущие расходы.
В ФСБУ 14/2022 среди предназначений НМА зафиксировали возможность их использования для предоставления за плату во временное пользование, то есть, для сдачи в аренду (пп. «б» п. 4 ФСБУ 14/2022).
Прежний порядок учета не требовал устанавливать стоимостный лимит НМА, но с 2024 года это стало обязательным. Лимит стоимости НМА закрепляется в учетной политике (п. 7 ФСБУ 14/2022).
Начислять амортизацию НМА можно с любой периодичностью, которую выберет компания (раз в год, раз в квартал или ежемесячно). При этом к концу срока полезного использования балансовая стоимость объекта НМА должна сравняться с ликвидационной стоимостью — это сумма, которую получила бы компания при выбытии объекта после вычета предполагаемых затрат на его выбытие. У большинства объектов ликвидационная стоимость равна нулю, значит, и амортизация по ним будет аналогична амортизации, рассчитанной как прежде — из первоначальной стоимости и срока полезного использования. При невозможности определения срока полезного использования по объекту НМА амортизация по нему не начисляется (п. 33, 35, 37 ФСБУ 14/2022).
Всем компаниям, кроме имеющих право на ведение упрощенного бухучета, следует ежегодно проверять НМА на обесценение по правилам МСФО 36 (п. 3, 43 ФСБУ 14/2022). Такая проверка должна обеспечить соответствие балансовой и возмещаемой стоимости НМА.
Согласно ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», строку баланса 1120 «Результаты исследований и разработок» на 31 декабря 2024 года заполнять не нужно. В общем случае завершенные капвложения при выполнении НИОКР и технологических работ признаются объектами НМА и включаются в строку 1110 «Нематериальные активы» (п. 17.3–17.6, 18 ФСБУ 26/2020).
Отчет о финансовых результатах
Строку 2340 «Прочие доходы» заполняйте с учетом положений ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 5/2019 «Запасы»:
Доход от реализации запасов в строку 2340 не включают — он не относится к прочим доходам, а формирует выручку от продаж (п. 43 ФСБУ 5/2019).
Поступления от сдачи в аренду НМА относите в прочие доходы (п.4 ФСБУ 14/2022, п. 7 ПБУ 9/99).
В строку 2350 «Прочие расходы» не включайте стоимость запасов, списываемую в связи с их продажей, а покажите в себестоимости продаж (строка 2120)
Как сдать бухгалтерскую отчетность за 2024 год
Готовую бухотчетность перед отправкой в налоговую необходимо проверить на соответствие контрольным соотношениям, приведенным в письме ФНС от 31.07.2019 № БА-4-1/15052 (в ред. от 10.03.2020). Соотношения предусмотрены для стандартной и упрощенной бухотчетности. Упростить эту задачу поможет онлайн-сервис для формирования и сдачи электронной отчетности Такском — перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчета с ошибками.
Срок представления бухотчетности за 2024 год — 31 марта 2025 года.
В налоговую инспекцию по месту нахождения компании формы отчетности подаются в электронном виде (ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
За нарушение срока сдачи бухотчетности штраф составит (ст. 19.7 КоАП):
для компании, отчетность которой размещается в ГИРБО (государственном информационном ресурсе бухотчетности) — 3 000–5 000 руб.;
для компании, отчетность которой не размещается в ГИРБО — 200 руб. за каждый непредставленный документ;
для должностных лиц компании — 300–500 руб.
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