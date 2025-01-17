МЧД для сдачи годовой отчетности в 2025 году

Соцфонд принимает отчеты с подтверждением полномочий двумя способами — уведомление о предоставлении полномочий представителю (УПУП) для отчетов пенсионного страхования и МЧД для отчетов социального страхования.

УПУП отправляется в СФР для сдачи формы ЕФС-1 за компанию через уполномоченного представителя (УП).

УПУП можно подавать на сотрудников страхователя, использующих электронную подпись физлица, сотрудников юрлица или ИП, которые сдают отчетность в СФР за страхователя. УПУП можно подать электронно, а бумажная его версия равноценна электронному варианту. МЧД подается только электронно.

Чтобы подать ЕФС-1, потребуется УПУП. Если вы уже передали МЧД СФР на сотрудника, все равно нужно предоставить УПУП с данными о нем, чтобы сдать отчет ЕФС-1 с его подписью. УПУП нужно отдельно отправить для каждого сотрудника, который будет отчитываться за компанию.

Подтверждение основного вида экономической деятельности в электронном виде через уполномоченного представителя подается с помощью МЧД.

СФР принимает отчеты с приложением МЧД, форму которой утвердил приказ СФР от 11.10.2023 № 2016.

МЧД для подачи отчетности можно создать с помощью:

сервиса на сайте Соцфонда;

бухгалтерских и кадровых программ, например, сервиса для отправки отчетности «Такском»;

сервиса операторов электронного документооборота;

средств собственного ПО (спецификации для доработки размещены по ссылке).

Цифровую доверенность нужно оформить и направить заранее, до отправки отчетности в СФР. Передавать отчеты можно только после того, как МЧД будет принята Соцфондом, иначе в приеме документов могут отказать.

При выпуске электронная доверенность получает уникальный идентификатор. Он постоянный, и за ним в базе Соцфонда записывается информация по МЧД. При передаче документов нужно вносить данные об идентификаторе доверенности, чтобы Соцфонд мог контролировать права на подпись документа.