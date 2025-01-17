МЧД для сдачи годовой отчетности в 2025 году

Сроки сдачи основных отчетов в 2025 году
За 2024 год юридические лица и ИП отчитываются в ФНС, Росстат и Соцфонд. Сроки сдачи отчетов — в таблице.
Напомним, что обязательное применение МЧД не распространяется на руководителей юрлиц и ИП. Они подписывают электронные документы с помощью своей УКЭП, дополнительно подтверждать полномочия не требуется (ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).
Название отчета
Формат
Срок сдачи
Нужна ли МЧД и ЭП физического лица
Отчеты в налоговую
в электронном виде, когда число сотрудников, в том числе исполнителей по ГПД, больше 10. В другом случае — можно сдавать в бумажном или электронном виде
не позднее 27 января 2025 года
при сдаче в электронном виде
Декларация по УСН
в бумажном или электронном виде
при сдаче в электронном виде
Декларация по налогу на прибыль
в электронном формате, если среднесписочная численность за 2024 год — больше 100 чел.
до 25 марта 2025 года
при сдаче в электронном виде
Декларация по НДС
в электронном виде
за IV квартал 2024 года — до 27 января 2025 года
нужна МЧД
Декларация по налогу на имущество
в электронном виде, если среднесписочная численность в 2024 году — больше 100 чел.
не позднее 25 февраля 2025 года
при сдаче в электронном виде
в электронном виде, если число сотрудников и исполнителей по ГПД — больше 10 чел.
при сдаче в электронном виде
Расчет 3-НДФЛ — для ИП на ОСНО и физлиц
в электронном или в бумажном виде
до 30 апреля 2025 года
при сдаче в электронном виде
Годовая бухотчетность
в электронном виде
не позднее 31 марта 2025 года
нужна МЧД
Отчеты в СФР
в электронном виде, если число сотрудников и исполнителей по ГПД — больше 10 чел.
до 27 января 2025 года
при сдаче в электронном виде
Подтверждение основного вида деятельности
в электронном или в бумажном виде
до 15 апреля 2025 года
при подаче в электронном виде
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Какие требования предъявляются к МЧД
МЧД представляет собой электронный документ, который дает право на подписание документов. Это цифровой аналог традиционной бумажной доверенности. МЧД используется для подписания электронных документов и включает информацию о доверителе, представителе и их полномочиях. Подписывается такая доверенность с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) доверителя.
МЧД используют госведомства и коммерческие площадки — например, налоговая, Росстат, СФР, «Честный ЗНАК», система ЕГАИС и другие. Требования конкретного госоргана к формату отличаются.
Требования к форме и содержанию МЧД определяет приказ Минцифры от 18.08.2021 № 857. В целом, правила таковы:
Формат файла: как правило, XML; в исключительных ситуациях может быть PDF.
Формат ЭП: XMLDSIG или иной, который утвердил приказ Минцифры от 14.09.2020 № 472.
Содержание МЧД:
название и номер;
для ИП — ФИО, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП;
для юрлиц — название, адрес, ИНН, ОГРН, КПП, ФИО и СНИЛС руководителя;
дата выдачи;
период действия;
полномочия доверенного лица;
данные об ИС, которая уведомляет о прекращении действия цифровой доверенности;
номер документа и отметка о возможности передоверия;
УКЭП руководителя юрлица или ИП.
МЧД для отчетов в ФНС
Работа с МЧД для ФНС регулируется приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@. Доверенность предоставляют один раз перед подачей отчетов. Компания может оформить МЧД на сотрудника или на бухгалтерскую компанию, которая ее обслуживает.
О форматах МЧД, ее оформлении и передаче в ФНС — в статье.
Компания может применять МЧД при отправке как налоговой, так и бухотчетности.
МЧД для Соцфонда
Соцфонд принимает отчеты с подтверждением полномочий двумя способами — уведомление о предоставлении полномочий представителю (УПУП) для отчетов пенсионного страхования и МЧД для отчетов социального страхования.
УПУП отправляется в СФР для сдачи формы ЕФС-1 за компанию через уполномоченного представителя (УП).
УПУП можно подавать на сотрудников страхователя, использующих электронную подпись физлица, сотрудников юрлица или ИП, которые сдают отчетность в СФР за страхователя. УПУП можно подать электронно, а бумажная его версия равноценна электронному варианту. МЧД подается только электронно.
Чтобы подать ЕФС-1, потребуется УПУП. Если вы уже передали МЧД СФР на сотрудника, все равно нужно предоставить УПУП с данными о нем, чтобы сдать отчет ЕФС-1 с его подписью. УПУП нужно отдельно отправить для каждого сотрудника, который будет отчитываться за компанию.
Подтверждение основного вида экономической деятельности в электронном виде через уполномоченного представителя подается с помощью МЧД.
СФР принимает отчеты с приложением МЧД, форму которой утвердил приказ СФР от 11.10.2023 № 2016.
МЧД для подачи отчетности можно создать с помощью:
сервиса на сайте Соцфонда;
бухгалтерских и кадровых программ, например, сервиса для отправки отчетности «Такском»;
сервиса операторов электронного документооборота;
средств собственного ПО (спецификации для доработки размещены по ссылке).
Цифровую доверенность нужно оформить и направить заранее, до отправки отчетности в СФР. Передавать отчеты можно только после того, как МЧД будет принята Соцфондом, иначе в приеме документов могут отказать.
При выпуске электронная доверенность получает уникальный идентификатор. Он постоянный, и за ним в базе Соцфонда записывается информация по МЧД. При передаче документов нужно вносить данные об идентификаторе доверенности, чтобы Соцфонд мог контролировать права на подпись документа.
МЧД для отчетов в Росстат
Росстат участвует в эксперименте по тестированию единой технологии обмена МЧД через блокчейн-платформу ФНС. Используется универсальный формат МЧД версии 003. Необходимость, поддержка и требования к подтверждению полномочий при работе с Росстатом нужно уточнять в конкретном территориальном органе госстатистики, в который предоставляется отчет.
С 25 января 2025 года в Росстате планируют начать принимать отчеты с приложением МЧД. Если МЧД отсутствует, отчетность отклонять пока не будут. С 1 марта 2025 года начнется проверка обязательного предоставления МЧД вместе с отчетами. Дополнительная информация о проверках МЧД будет доступна на официальном сайте Росстата.
О форматах МЧД, которые используют разные ведомства, рассказывали в статье.
Для успешного приема статистической отчетности до отправки в Росстат МЧД должна быть предварительно загружена респондентом в единое блокчейн-хранилище МЧД (распределенный реестр) ФНС.
В сервисе Такском — Управление Доверенностями можно сформировать МЧД за три минуты. При этом вам не нужно еще раз заполнять информацию при продлении МЧД или подписывать каждую доверенность отдельно, если документов оформляется несколько.
На примере сервиса разберем, как работать с цифровой доверенностью.
Как работать с МЧД
1. Получение ЭП сотрудником
Для начала нужно приобрести ЭП физлица — это можно сделать в аккредитованном удостоверяющем центре.
В КЭП, выданной на физлицо, содержатся исключительно данные этого человека, что позволяет использовать сертификат как для профессиональных, так и для личных целей. Директору нужна своя КЭП — ее он получает лично в ФНС или в аккредитованном УЦ. По закону ни один другой сотрудник организации или стороннее лицо не может получить сертификат КЭП от его имени. При этом директору не требуется дополнительное подтверждение полномочий в виде МЧД.
Чтобы документы от имени организации мог подписывать работник, нужна доверенность. МЧД позволяет работать с контрагентами через систему ЭДО, участвовать в электронных торгах, заверять документы и загружать их на госпорталы.
2. Регистрация МЧД на сотрудника
Доверенности ФНС и СФР могут формироваться непосредственно в сервисе отчетности. Доверенность в универсальном формате 003 можно создать в «Такском — Управление Доверенностями».
Подпишите доверенность ЭП руководителя: документ будет занесен в реестр МЧД и получит уникальный ID.
Реестр электронных доверенностей функционирует на базе блокчейн-платформы ФНС, обеспечивающей высокую скорость работы и безопасность. Эта технология предотвращает несанкционированные изменения или подделки данных, так как все действия и их источники фиксируются большим числом инфосистем.
3. Использование МЧД
С имеющимися МЧД и ЭП сотрудник может выполнять задачи от имени организации. Сведения о МЧД вносятся в информационные системы одним из способов:
МЧД ID — ID вводится в специальное поле в сервисах ЭДО, поддерживаемых государственными инфосистемами и операторами ЭДО;
МЧД в формате XML с открепленной подписью легко загружается в нужные системы.
В дальнейшем инфосистемы сами используют один из этих способов при передаче документов.
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