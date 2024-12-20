Как применять ставки НДС на УСН с 2025 года: примеры

Если в 2024 году доходы ИП или компании, независимо от применяемого тогда налогового режима, составили не более 60 млн рублей, с 1 января 2025 года предоставляется автоматическое освобождение от уплаты НДС. Освобождение прекращается, если доходы превысили 60 млн рублей с начала года. НДС придется уплачивать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое превышение.

При отсутствии освобождения от НДС с 2025 года упрощенцы обязаны платить налог, применяя общую или одну из специальных пониженных ставок (ст. 164 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

20% (10%, 0%) — общая ставка , при которой можно применять вычет по «входному» налогу. Никаких особых условий для применения общей ставки нет.

5% или 7% — пониженная ставка, при которой право на вычет «входного» налога недоступно. Выбрать пониженную ставку можно только при соответствии определенным условиям.

Совмещать обычную и пониженные ставки нельзя — упрощенец может выбрать лишь одну, применять ее нужно ко всем облагаемым НДС операциям.

По некоторым операциям, выбравшие пониженную ставку, могут применять и ставку НДС 0%, например — при экспорте товаров (в том числе в страны ЕАЭС), при осуществлении международных товарных перевозок и др. (все такие операции перечислены в пп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК в ред закона № 176-ФЗ). В этом случае, как и при пониженных ставках, права на вычет «входного» НДС нет. Право на нулевую ставку придется подтвердить соответствующими документами, а если они отсутствуют — НДС уплачивается по общей ставке 20% или 10% (п. 9 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК).

Выбранная упрощенцем ставка НДС указывается в счетах-фактурах (УПД), первичных документах, в декларации по НДС.

Налоговики узнают о выбранной налоговой ставке из первой сданной декларации по НДС, больше никаких дополнительных уведомлений подавать не нужно.