Как применять ставки НДС на УСН с 2025 года: примеры

Какие ставки НДС доступны упрощенцам с 2025 года
Если в 2024 году доходы ИП или компании, независимо от применяемого тогда налогового режима, составили не более 60 млн рублей, с 1 января 2025 года предоставляется автоматическое освобождение от уплаты НДС. Освобождение прекращается, если доходы превысили 60 млн рублей с начала года. НДС придется уплачивать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое превышение.
При отсутствии освобождения от НДС с 2025 года упрощенцы обязаны платить налог, применяя общую или одну из специальных пониженных ставок (ст. 164 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
20% (10%, 0%) — общая ставка, при которой можно применять вычет по «входному» налогу. Никаких особых условий для применения общей ставки нет.
5% или 7% — пониженная ставка, при которой право на вычет «входного» налога недоступно. Выбрать пониженную ставку можно только при соответствии определенным условиям.
Совмещать обычную и пониженные ставки нельзя — упрощенец может выбрать лишь одну, применять ее нужно ко всем облагаемым НДС операциям.
По некоторым операциям, выбравшие пониженную ставку, могут применять и ставку НДС 0%, например — при экспорте товаров (в том числе в страны ЕАЭС), при осуществлении международных товарных перевозок и др. (все такие операции перечислены в пп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК в ред закона № 176-ФЗ). В этом случае, как и при пониженных ставках, права на вычет «входного» НДС нет. Право на нулевую ставку придется подтвердить соответствующими документами, а если они отсутствуют — НДС уплачивается по общей ставке 20% или 10% (п. 9 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК).
Выбранная упрощенцем ставка НДС указывается в счетах-фактурах (УПД), первичных документах, в декларации по НДС.
Налоговики узнают о выбранной налоговой ставке из первой сданной декларации по НДС, больше никаких дополнительных уведомлений подавать не нужно.
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Условия для применения пониженных ставок НДС в 2025 году
Пониженные ставки упрощенцы применяют при доходе от 60 млн до 450 млн рублей.
Ставку 5% можно выбрать при соблюдении одного из следующих условий:
доходы за 2024 год превысили 60 млн, но остались в пределах 250 млн рублей;
с 1 января 2025 года упрощенец освобожден от уплаты НДС, но в течение 2025 года его доходы превысили 60 млн рублей. Ставка 5% может применяться до тех пор, пока доходы с начала года не превысят 250 млн рублей.
Ставку 7% можно использовать при следующих условиях:
доход в 2024 году составил более 250 млн, но не превысил 450 млн рублей;
изначально применялась ставка 5%, но в течение года сумма дохода вышла за пределы 250 млн рублей и не превысила 450 млн рублей.
Пониженные ставки не применяют в случаях:
ввоза товаров в Россию (в т.ч. из стран ЕАЭС);
при исчислении НДС покупателем — упрощенцем, выполняющим обязанности налогового агента.
Можно ли сменить выбранную ставку НДС
Если выбрали общую ставку 20%, но потом решили перейти на одну из пониженных ставок, можете сделать это с начала любого следующего квартала.
Переход с пониженной ставки на общую возможен не ранее, чем через 12 налоговых периодов (кварталов), идущих последовательно, начиная с квартала, за который представлена первая декларация с выбранной ставкой 5% или 7%. По истечении 12 кварталов можно выбрать общую ставку либо пониженную, которую придется применять следующие три года (12 кварталов).
Отказаться от пониженной ставки досрочно можно лишь в двух случаях:
Если в текущем году доход оказался ниже 60 млн рублей и со следующего года применяется освобождение от НДС. Когда доход у такого налогоплательщика снова превысит 60 млн рублей, он сможет выбрать общую или пониженную ставку.
Если доход с начала года превысил 450 млн рублей. В этом случае утрачивается право на применение УСН — с начала квартала, в котором упрощенец превысил доходный лимит, он переходит на ОСНО, а значит, должен применять общую ставку 20%.
Пример
На примере рассмотрим, как могут применяться ставки НДС при изменении условий.
Компания в 2024 году заработала 58 млн рублей и получила освобождение от НДС с 1 января 2025 года.
В сентябре 2025 года доход превысил 60 млн рублей, и с 1 октября 2025 компания стала платить НДС, выбрав ставку 5%. Пониженную ставку следует применять с IV квартала 2025 года по III квартал 2028 года включительно (12 налоговых периодов подряд).
За 2025 год заработано 140 млн рублей — лимит в 250 млн не превышен, поэтому в следующем 2026 году компания продолжит платить НДС по ставке 5%.
В октябре 2026 года доходы превысили 250 млн рублей — компания потеряла право на ставку 5% и с 1 ноября 2026 года стала платить налог по ставке 7%. При этом отсчет 12 последовательных кварталов не прерывается.
Применять ставку 7% компания будет весь 2027 год, поскольку в предыдущем году доходы превышают 250 млн рублей.
По итогам 2027 года доходы снизились и составили всего 57 млн руб., значит, с 1 января 2028 года компания снова получит освобождение от НДС.
Если в течение 2028 года или позднее доходы вырастут и превысят 60 млн рублей, компания будет вправе:
Выбрать общую ставку 20% (10%), независимо от размера полученного дохода.
Опять выбрать для уплаты НДС пониженную ставку 5%, если доходы не превысят лимит 250 млн рублей, или ставку 7%, если доход будет больше 250 млн, но в пределах 450 млн рублей. При этом отсчет 12 кварталов, в которые нужно применять пониженные ставки, начнется заново.
Расчетные ставки НДС для упрощенцев
Налог может быть уже включен в налоговую базу, например, при получении аванса в счет предстоящей поставки товара (п. 4 ст. 164 НК). В таком случае применяются расчетные ставки НДС:
20/120 (10/110), если упрощенец выбрал общую ставку;
5/105 или 7/107, если выбрана пониженная ставка.
Пример
Компания применяет ставку НДС 7%. От покупателя в счет будущей поставки строительных материалов поступил аванс 215 000 рублей. Из этой суммы нужно «извлечь» НДС:
Сумма НДС к уплате с аванса = 215 000 х 7 / 107 = 14 065,42 рублей.
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Как упрощенцам исчислять НДС
Налоговой базой по НДС при реализации является стоимость товаров, работ, услуг без НДС с учетом акцизов. Если получена предоплата (частичная оплата) в счет предстоящих поставок, базу определяют исходя из полученной суммы с учетом НДС в ней (п. 1 ст. 154 НК).
Налоговую базу по НДС рассчитывайте на наиболее раннюю из дат (п. 1 ст. 167 НК):
На дату отгрузки (передачи) товара, работ, услуг или имущественных прав.
На дату оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав.
Сумму НДС исчисляйте как процент от цены реализации, используя выбранную налоговую ставку, и указывайте ее в счете-фактуре и иных первичных документах, сопровождающих сделку.
Если получили оплату от покупателя после отгрузки ему товара, НДС исчисляйте в момент отгрузки по соответствующей ставке НДС (20%, 10% или 5%, 7%).
Пример
Компания-продавец в 2025 году применяет УСН и уплачивает НДС по ставке 5%. В феврале 2025 года покупателю отгружен товар на сумму 80 000 рублей без учета НДС.
При отгрузке рассчитаем налог:
80 000 х 5% = 4 000 рублей.
Исчисленную сумму отразим в декларации за первый квартал 2025 года.
Отгруженный товар оплачен покупателем во втором квартале 2025 года в сумме 84 000 рублей (в т.ч. НДС 5% — 4000 рублей). Начислять налог во втором квартале не надо.
НДС исчисляйте два раза, если аванс от покупателя получен до даты отгрузки:
При получении аванса — по расчетной ставке 20/120, 10/110, если выбрана общая ставка, или 5/105, 7/107, если выбрали пониженную ставку.
При отгрузке в счет полученного авансового платежа — применяйте выбранную ставку 20% (10%), или 5% (7%).
Независимо от применяемой ставки, исчисляя НДС с отгрузки, налог с аванса примите к вычету, чтобы избежать двойного налогообложения.
Пример
Компания применяет УСН и является плательщиком НДС с 1 января 2025 года. Выбрана ставка НДС 20%.
Общая стоимость партии товара — 300 000 рублей, а с учетом НДС 20% ее стоимость составляет 360 000 рублей.
1. В первом квартале 2025 года поступил авансовый платеж 120 000 рублей.
НДС с аванса исчисляем по расчетной ставке 20/120:
120 000 х 20 / 120 = 20 000 руб. — сумма налога, которую отразим в декларации за первый квартал 2025 года.
2. Отгрузка всей партии товара произошла во втором квартале 2025 года на сумму 360 000 рублей с учетом НДС.
НДС с отгрузки в счет аванса исчислим по ставке 20%:
300 000 х 20% = 60 000 рублей — налог, который отразим в декларации за второй квартал 2025 года.
НДС с аванса, полученного в первом квартале (20 000 рублей), заявим к вычету в той же декларации за второй квартал. В итоге НДС к уплате за второй квартал:
60 000 – 20 000 = 40 000 рублей.
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