Новые КБК для НДФЛ с 2025 года: памятка для бухгалтера

312 тыс. руб. (13% с дохода в виде дивидендов, полученных резидентами, в пределах 2,4 млн руб.) за периоды после 1 января 2025 года;

650 тыс. руб. (13% с дохода в виде дивидендов, полученных резидентами, в пределах 5 млн руб.) за периоды до 1 января 2025 года