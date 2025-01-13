Новые КБК для НДФЛ с 2025 года: памятка для бухгалтера

Чем утверждены КБК по НДФЛ
Коды бюджетной классификации на 2025 год утверждены:
приказом Минфина от 13.11.2024 № 165н в приказ № 85 внесены изменения, в том числе добавлены новые КБК по НДФЛ.
КБК для НДФЛ по новым прогрессивным ставкам
Для налога, удержанного налоговым агентом согласно новой пятиступенчатой шкале ставок НДФЛ, с 1 января 2025 года, будут действовать следующие КБК (ст. 224 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
КБК с 2025 года
Сумма НДФЛ (Ставка и налоговая база за периоды после 1 января 2025)
182 1 01 02010 01 1000 110
312 тыс. руб. (13% с дохода в пределах 2,4 млн руб.)*
*для НДФЛ не выше 650 тыс. руб. (13% с доходов до 5 млн руб.) за периоды до 1 января 2025 года применяют этот же КБК
182 1 01 02080 01 1000 110
свыше 312 тыс. руб. (15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб. до 5 млн руб.)*
* для НДФЛ свыше 650 тыс. руб. (15% с доходов, превышающих 5 млн руб.) за периоды до 1 января 2025 года применяют этот же КБК
182 1 01 02150 01 1000 110
свыше 702 тыс. руб. (18% с дохода, превышающего 5 млн руб. до 20 млн руб.)
182 1 01 02160 01 1000 110
свыше 3 402 тыс. руб. (20% с дохода, превышающего 20 млн руб. до 50 млн руб.)
182 1 01 02170 01 1000 110
свыше 9 402 тыс. руб. (22% с дохода, превышающего 50 млн руб.)
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КБК для НДФЛ с доходов северян и участников СВО
Прежние ставки НДФЛ 13% и 15% сохранены в отношении выплат за участие в СВО, а также для сумм северных надбавок и районных коэффициентов работникам Крайнего Севера и приравненных к нему местностей (п. 6.1, 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Для них предусмотрены следующие КБК :
КБК с 2025 года
Сумма НДФЛ (Ставка и налоговая база за периоды после 1 января 2025)
182 1 01 02200 01 1000 110
650 тыс. руб. (13% с дохода в виде выплат участникам СВО в пределах 5 млн руб.)
182 1 01 02220 01 1000 110
свыше 650 тыс. руб. (15% с дохода в виде выплат участникам СВО, превышающего 5 млн руб.)
182 1 01 02210 01 1000 110
650 тыс. руб. (13% с дохода в виде северных надбавок и районных коэффициентов в пределах 5 млн руб.)
182 1 01 02230 01 1000 110
свыше 650 тыс. руб. (15% с дохода в виде северных надбавок и районных коэффициентов, превышающего 5 млн руб.)
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КБК для НДФЛ с дивидендов
Отдельные КБК предусмотрены для НДФЛ с дивидендов, выплачиваемых физлицам (пп. 3 п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
КБК с 2025 года
Сумма НДФЛ (Ставка и налоговая база)
182 1 01 02130 01 1000 110
312 тыс. руб. (13% с дохода в виде дивидендов, полученных резидентами, в пределах 2,4 млн руб.) за периоды после 1 января 2025 года;
650 тыс. руб. (13% с дохода в виде дивидендов, полученных резидентами, в пределах 5 млн руб.) за периоды до 1 января 2025 года
182 1 01 02140 01 1000 110
свыше 312 тыс. руб. (15% с дохода в виде дивидендов, полученных резидентами, в пределах 2,4 млн руб.) за периоды после 1 января 2025 года;
свыше 650 тыс. руб. (15% с дохода в виде дивидендов, полученных резидентами, в пределах 5 млн руб.) за периоды до 1 января 2025 года
182 1 01 02010 01 1000 110
НДФЛ с дивидендов, полученных нерезидентами
КБК по НДФЛ с доходов ИП
Для НДФЛ с предпринимательских доходов ИП, нотариусов, адвокатов и иных частнопрактикующих лиц (ст. 227 НК) с 1 января 2025 года предусмотрены КБК с учетом новых налоговых ставок:
КБК с 2025 года
Сумма НДФЛ (Соответствие ставке и налоговой базе за периоды после 1 января 2025)
182 1 01 02020 01 1000 110
312 тыс. руб. (13% с дохода в пределах 2,4 млн руб.)*
*для НДФЛ не выше 650 тыс. руб. (13% с доходов до 5 млн руб.) за периоды до 1 января 2025 года применяют этот же КБК
182 1 01 02021 01 1000 110
свыше 312 тыс. руб. (15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб. до 5 млн руб.)
* для НДФЛ свыше 650 тыс. руб. (15% с доходов, превышающих 5 млн руб.) за периоды до 1 января 2025 года применяют этот же КБК
182 1 01 02022 01 1000 110
свыше 702 тыс. руб. (18% с дохода, превышающего 5 млн руб. до 20 млн руб.)
182 1 01 02023 01 1000 110
свыше 3 402 тыс. руб. (20% с дохода, превышающего 20 млн руб. до 50 млн руб.)
182 1 01 02024 01 1000 110
свыше 9 402 тыс. руб. (22% с дохода, превышающего 50 млн руб.)
Какой КБК указывать в платежке на уплату НДФЛ
Как и прежде, в 2025 году НДФЛ следует перечислять в бюджет в составе ЕНП (единого налогового платежа). Поэтому в платежном поручении (поле 104), независимо от вида уплачиваемых налогов и страховых взносов, указывается прежний общий КБК для ЕНП: 182 0 10 61201 01 0000 510.
Новые КБК для НДФЛ необходимо указывать при заполнении уведомлений об исчисленных суммах налога, а также в расчете по форме 6-НДФЛ.
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