На ЕНС есть деньги, а в возврате отказали. Почему?

Положительное сальдо ещё не гарантирует, что средства удастся вернуть на банковский счёт или зачесть в пользу другого лица. С 1 сентября 2026 года появились новые основания для отказа, значение имеет, кто перечислил деньги и была ли у получателя налоговая обязанность. Вместе с экспертом БЗ «Такском» Мариной Климовой разбираемся в теме.

Сальдо единого налогового счёта (ЕНС) – это разница между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и денежным выражением совокупной налоговой обязанности.

Положительное сальдо образуется, если ЕНП больше совокупной обязанности.

По общему правилу (пп. 5 п. 1 ст. 21, пп. 7 п. 1 ст. 32, ст. 78, 79 НК РФ) налогоплательщик имеет право в любой момент распорядиться суммой средств в пределах положительного сальдо ЕНС путём зачёта или возврата. В последнее время на практике некоторые налогоплательщики стали испытывать сложности при попытке вернуть себе на счёт желаемую сумму, а с 01.09.2026 основания для отказа узаконили.

Зачёт и законные основания для отказа

Зачёт положительного сальдо ЕНС или его части может быть произведён по инициативе налогоплательщика в счёт:

исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,

покрытия предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса),

исполнения решений налоговых органов, указанных в пп. 10 и 11 п. 5 и пп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК РФ,

погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности – в случаях, предусмотренных пп. 2, 3.1–3.4, 6 п. 7 ст. 11.3 НК РФ.

Налогоплательщик обращается в налоговый орган с заявлением о зачёте, которое должно быть удовлетворено не позднее дня, следующего за днём поступления в инспекцию (п. 5 ст. 78 НК РФ).

С 1 сентября 2026 года в п. 2 ст. 78 НК РФ появилось основание для отказа в зачёте, несмотря на наличие положительного сальдо ЕНС. Отказ последует, если налогоплательщик просил зачесть сумму сальдо (полностью или частично) в счёт исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, но при этом у этого другого лица такая обязанность отсутствует. Если налоговые начисления на ЕНС получателя имеются, но они меньше, чем сумма, обозначенная в заявлении, то прошение о зачёте будет удовлетворено только в части. Эта мера призвана исключить манипулирование средствами, учтёнными на ЕНС, злоупотребления, совершение подозрительных операций и отмывание денег через единые налоговые счета. Мало того, что осуществление подобных действий противозаконно, здесь ещё и система налогового администрирования используется как инструмент совершения правонарушения. Поскольку подобные явления приобрели массовый характер, законодатель предпринял шаги для их пресечения.

Как видим, основание для отказа формальное – налоговый орган не будет разбираться в мотивах налогоплательщиков, в том, был ли у них злой умысел, есть ли между ними какие-то взаиморасчёты, связи и т.д. Всё просто: на ЕНС получателя не учтена сумма налоговой обязанности – в зачёте отказывают. Подход универсален и применяется как в случаях, когда налогоплательщики являются юридическими лицами, так и физическими лицами.

Сообщение об отказе в исполнении заявления о распоряжении путём зачёта налогоплательщик получит в электронной форме по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика, через информационные системы организации или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Получивший отказ налогоплательщик не лишён права снова обращаться за зачётом впоследствии, т.к. периодичность и допустимое число обращений закон не регламентирует.

Факты отказов в зачёте сальдо ЕНС в пользу другого налогоплательщика ФНС России не делают публичным достоянием: они не находят отражения в Выписке из сервиса оценки юрлиц или ИП, сформированной с применением методики проведения анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя), утв. приказом ФНС России от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@. Однако можно не сомневаться, что эти отказы оказывают влияние на репутацию налогоплательщика в глазах ФНС России. Кроме того, вероятно, из полученных заявлений делаются выводы об наличии между налогоплательщиками взаимосвязи, даже если ранее она была не очевидна контролёрам.

Возврат и законодательно установленные основания для отказа

Согласно ст. 79 НК РФ налогоплательщик, у которого имеется положительное сальдо ЕНС, вправе претендовать на своевременный возврат на свой банковский счёт всей или части суммы денежных средств, составляющих положительное сальдо.

В большинстве случаев для возврата нужно обратиться в налоговый орган с заявлением. В беззаявительном порядке средства возвращают только в случаях принятия решений о возмещении суммы НДС или суммы акциза. Затем поручение о возврате направляется налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства – не позднее следующего дня после получения заявления или вынесения решения о возмещении суммы НДС (акциза, п. 1, 3 ст. 79 НК РФ).

Начиная с 1 сентября 2026 года на возврат нельзя претендовать, если:

лицо, отличное от налогоплательщика (не важно, юридическое или физическое), перечислило на его ЕНС денежные средства в счёт исполнения налоговой обязанности налогоплательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов в отсутствие такой обязанности на дату перечисления или после неё. Такими средствами налогоплательщику распорядиться путём зачисления на его банковский счёт в порядке процедуры возврата не дадут. Сумма образовавшегося положительного сальдо ЕНС будет автоматически перенаправлена на тот счёт, с которого она поступила, т.е. она будет возвращена вносителю (абз. 10 п. 1 ст. 79 НК РФ). Это произойдёт без всякого заявления владельца ЕНС или плательщика – просто на том основании, что на едином налоговом счёте получателя средств не отражается налоговая обязанность;

по заявлению одного налогоплательщика произведён зачёт сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо его ЕНС, в счёт исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, причём у последнего такая обязанность отсутствует. После осуществления такого зачёта сумма образовавшегося за его счёт положительного сальдо ЕНС получателя не возвращается (абз. 11 п. 1 ст. 79 НК РФ). Она учитывается на ЕНС налогоплательщика, в пользу которого был произведён зачёт. Она будет расходоваться на погашение его налоговой обязанности. Но вывести эти средства на свой счёт в банке он не сможет, как не сможет отменить операцию и тот, кто произвёл перечисления средств. Ограничение касается только обозначенных денежных средств. Суммой положительного сальдо, сформированной за счёт иных поступлений, относящихся к ЕНП, распорядиться можно свободно.

В первом из указанных выше случаев участники схемы не получают никаких сообщений о принятых налоговыми органами решениях, во втором случае заявителю поступит сообщение об отказе в возврате (п. 2 ст. 79 НК РФ).

Обратим внимание на ещё одно законодательное уточнение (абз. 9 п. 1 ст. 79 в ред., действующей с 01.09.2026): если денежные средства, формирующие положительное сальдо ЕНС, поступили с отдельного счёта, открытого головному исполнителю, исполнителю в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», они при возврате могут быть перечислены исключительно на тот же отдельный счёт. Это правило не позволяет выводить деньги со спецсчёта посредством злоупотреблений с ЕНС.

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Отказ в возврате сумм положительного сальдо ЕНС в иных случаях

Направленность вышеописанных мер очевидна. Их задача – предотвратить совершение операций по отмыванию денежных средств через систему единых налоговых счетов. В схемах, пресечь которые призвана новая редакция ст. 78 и 79 НК РФ, задействованы два или более налогоплательщика. Их намерения несложно распознать, особенно если проанализировать стиль ведения ими дел, склонность к совершению подозрительных банковских операций и т.п.

Однако с невозможностью вернуть положительное сальдо собственного ЕНС стали сталкиваться и «одиночки» – налогоплательщики, которые не вовлекают в схему с ЕНП иных лиц. Соответствующие запретительные нормы не включены в НК РФ потому, что здесь не получится обойтись формальными признаками. Проверяющим придётся разобраться в каждом конкретном случае и собрать доказательства виновных действий, злоупотреблений, совершённых налогоплательщиком, прежде чем отказать в возврате средств.

Надо сказать, что в этом вопросе у контролёров за последние годы уже наработан обширный опыт. Можно говорить и о показательной судебной практике (см., например, постановление АС ЗСО от 18.05.2026 № Ф04-1158/2026 по делу № А03-17986/2024, постановление АС МО от 30.03.2026 № Ф05-23563/2025 по делу № А40-77182/2025, постановление АС ПО от 15.07.2025 № Ф06-4019/2025 по делу № А65-26926/2024, постановления АС УО от 27.03.2025 № Ф09-7737/24 по делу № А60-13370/2024, от 25.07.2025 № Ф09-2750/25 по делу № А60-34103/2024 и др.).

Пример:

У ИП, применяющего УСН, сумма налоговых начислений за год составила 60 000 руб.

На свой ЕНС налогоплательщик за короткий срок перечислил денежные средства на общую сумму почти 1 300 000 руб. В результате сформировалось значительное положительное сальдо единого налогового счёта.

ИП обратился в налоговый орган с заявлением о возврате денежных средств с ЕНС, однако получил отказ. Налогоплательщик обжаловал отказ в арбитражном суде.

Суды, признавая, что денежные средства, формирующие положительное сальдо ЕНС, несмотря на их целевое назначение, являются собственностью налогоплательщика до момента их списания в счёт исполнения соответствующих налоговых обязательств, всё же поддержали налоговый орган по следующим причинам.

Сумма денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, значительно превышает размер действительных налоговых обязательств ИП. Налоговый орган квалифицировал действия налогоплательщика как недобросовестные не только ввиду того, что зачисление на ЕНС многократно превосходит предстоящие налоговые платежи, но и потому, что заявление о возврате было подано ИП всего через несколько дней после внесения платежа. Кроме того, вернуть средства он просил на счёт, отличный от того, с которого они поступили.

Инспекторы проследили путь денежных средств. Ранее они поступили на расчётные счета ИП в результате операций, которые банки посчитали сомнительными в контексте п. 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Налогоплательщик уклонился от представления истребованных инспекцией документов по сомнительным операциям, не явился для дачи показаний в инспекцию, пояснения относительно источника и причин перечисления денежных средств на ЕНС в размере, превышающим налоговые обязательства, в налоговый орган не представил.

Разрешая спор, суды учли комментарии Росфинмониторинга. Ведомство указало, что действия ИП могут свидетельствовать о незаконном использовании механизма возврата денежных средств из бюджета под видом излишне уплаченных налогов для легализации средств, законность происхождения которых не подтверждена.

Суды согласились с доводами налогового органа, что систематическое перечисление предпринимателем денежных средств на ЕНС в суммах, значительно превышающих налоговые обязательства, отказ налогоплательщика от представления по требованию информации относительно источника и причин такого перечисления свидетельствуют об осуществлении операций для целей, отличных от исполнения им обязанности по уплате налога.

В ходе судебного разбирательства налогоплательщиком также не приведены разумные причины, объясняющие его поведение.

Суд напомнил, что из ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 10 ГК РФ следует запрет злоупотребления правом: никто не вправе извлекать преимущество (выгоду) из своего недобросовестного поведения, действий в обход закона с противоправной целью, исключительно с намерением причинить вред другому лицу.

Суд отказал ИП в защите его права на возврат суммы положительного сальдо ЕНС на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ, поскольку в действиях налогоплательщика явно прослеживалось злоупотребление правом.

(по материалам постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.05.2026 № Ф04-1158/2026 по делу № А03-17986/2024)

Надо признать, что не всегда суды занимают сторону налоговых органов. Их задача – разобраться в ситуации и в случае, если в действиях налогоплательщика фактически нет злоупотреблений, восстановить его право на возврат суммы положительного сальдо ЕНС, нарушенное проверяющими (см., например, постановление АС УО от 03.03.2025 № Ф06-798/2025 по делу № А72-7447/2024).

Что будет с деньгами?

Как отметила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347 по делу № А76-24862/2023, денежные средства, формирующие положительное сальдо единого налогового счета, несмотря на их целевое назначение, являются собственностью налогоплательщика до момента их списания в счёт исполнения налоговых обязательств. На них распространяются все конституционные гарантии права собственности.

Если налогоплательщик считает, что действия (бездействие) налогового органа в отношении зачёта или возврата суммы положительного сальдо его ЕНС незаконны и нарушают его права, он вправе их обжаловать. Обязательным этапом является досудебное обжалование в вышестоящий налоговый орган. Если жалоба не будет удовлетворена, можно обратиться в арбитражный суд (ст. 137, п. 1, 2 ст. 138 НК РФ).

Налогоплательщик также не лишён права снова обращаться с заявлениями о зачёте или возврате. Никаких сроков давности тут нет. Текущая сумма положительного сальдо ЕНС – это средства налогоплательщика. Он может на них претендовать, а налоговый орган обязан при каждом обращении рассматривать его заявление. Контролёры анализируют обстоятельства запроса и могут уточнять у налогоплательщика информацию о происхождении денежных средств, составивших положительное сальдо ЕНС, удостоверяться в добросовестности его действий.

Если бизнес решили прекратить, государство в лице ФНС России не будет пытаться присвоить свободные средства налогоплательщика, учтённые на его ЕНС. Однако самой организации (ИП) необходимо учитывать следующее:

ЕНС ведётся в отношении каждого физического лица (п. 4 ст. ст. 11.3 НК РФ). Если гражданин решил больше не вести деятельность в качестве ИП, хочет сняться с учёта в налоговом органе, его ЕНС не будет закрыт и сумма сальдо останется на этом же счёте;

при ликвидации или прочем прекращении организации её обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (пеней, штрафов) исполняется ликвидационной комиссией за счёт денежных средств организации (ст. 49 НК РФ), а её ЕНС закрывается. Сумму положительного сальдо единого налогового счёта (при наличии) налоговый орган по заявлению налогоплательщика о возврате перечисляет на указанный им в заявлении счёт в банке. Счёт должен обязательно быть открыт самому налогоплательщику, а не третьему лицу (п. 5 ст. 79 НК РФ). Таким образом, возврат будет невозможен, если к моменту обращения банковские счета компании уже будут закрыты.

В случае реорганизации сальдо ЕНС реорганизованного юридического лица на дату завершения реорганизации подлежит учёту на единых налоговых счетах его правопреемников в соответствии с долей каждого, определяемой на основании разделительного баланса или передаточного акта (п. 10 ст. 50 НК РФ).

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