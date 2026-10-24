Бухгалтеру: обзор «горячих» изменений трудового законодательства

1. Оплата сверхурочной работы с 01.09.2026 по новым правилам
С 1 сентября 2026 года новая редакция статьи 99 ТК РФ допускает сверхурочную работу продолжительностью не более четырёх часов в день (ранее – четырёх часов в течение двух дней подряд). Кроме того, годовая норма сверхурочных часов может быть увеличена до 240 часов (ранее максимальная продолжительность такой работы составляла 120 часов/год), но только если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением.
По новым правилам статьи 152 ТК РФ, которые также применяются с 1 сентября 2026 года, сверхурочные часы оплачиваются в следующих размерах:
в пределах 120 часов в год за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере;
начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.
Законодатель закрепил специальный порядок оплаты сверхурочных работ при суммированном учёте рабочего времени. Расчёт нужно производить исходя из продолжительности сверхурочных работ, приходящихся на день (смену), когда была переработка:
за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере;
начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.
В организации может предусматриваться более щедрое вознаграждение за переработки.
Для оплаты сверхурочных часов в расчёт принимаются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие.
Закон сохранил за работником право вместо повышенной оплаты претендовать на предоставление дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (часть 1 статьи 152 ТК РФ).
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2. Отзыв из отпуска: новые правила с 01.09.2026. Оплата труда
Поправки внесены в статью 125 ТК РФ. До начала осени 2026 года она не позволяла отзывать из отпусков работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – даже с их согласия.
Теперь же отозвать из отпуска сотрудника, у которого условия труда на рабочем месте вредные или опасные, можно, но на следующих условиях:
требуется его письменное согласие. Отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины (статья 125 ТК РФ, пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2, ред. от 09.12.2025, «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», письмо Роструда от 30.03.2021 № ПГ/05772-6-1);
отзыв продиктован угрозой катастрофы, производственной аварии либо необходимостью устранения их последствий или последствий стихийного бедствия. Сотрудник должен быть непосредственно вовлечён в решение этих задач исходя из возложенной на него трудовой функции;
порядок отзыва работника из отпуска должен быть установлен коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Труд «вредника», отозванного из отпуска, за часы работы, потраченные на устранение ситуаций, послуживших причиной прерывания отпуска, оплачивается не менее чем в двойном размере (статья 125 ТК РФ в редакции, действующей с 01.09.2026). При исчислении оплаты в расчёт должны приниматься все выплаты, входящие в систему оплаты труда у данного работодателя.
Суммы ранее выплаченных отпускных, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы после выхода из отпуска.
Неиспользованная работником часть отпуска должна быть ему предоставлена в удобное для него время по его выбору до окончания текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Средний заработок за оставшиеся дни отпуска подсчитывается заново.
3. Стажировки: законодательное регулирование с 01.03.2027
В ТК РФ с 1 марта 2027 года вводится понятие «стажировка в сфере труда». За особенности регулирования труда работников, проходящих такую стажировку, будет отвечать новая статья 351.9 ТК РФ.
Стажёром считается гражданин, получивший или получающий среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки либо прошедший или проходящий профессиональное обучение, которого принимают на работу по соответствующей новой профессии (квалификации).
Под стажировкой в сфере труда подразумевается трудовая деятельность стажёра в целях приобретения им первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности. В контексте статьи 351.9 ТК РФ не считается стажировкой в сфере труда стажировка на рабочем месте (для определённых категорий работников) в соответствии с требованиями охраны труда, а также стажировки в целях допуска к профессиональной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством.
Работника–стажёра с работодателем связывает трудовой договор, обладающий следующими особенностями:
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