Бухгалтеру: обзор «горячих» изменений трудового законодательства

1. Оплата сверхурочной работы с 01.09.2026 по новым правилам

С 1 сентября 2026 года новая редакция статьи 99 ТК РФ допускает сверхурочную работу продолжительностью не более четырёх часов в день (ранее – четырёх часов в течение двух дней подряд). Кроме того, годовая норма сверхурочных часов может быть увеличена до 240 часов (ранее максимальная продолжительность такой работы составляла 120 часов/год), но только если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением.

По новым правилам статьи 152 ТК РФ, которые также применяются с 1 сентября 2026 года, сверхурочные часы оплачиваются в следующих размерах:

в пределах 120 часов в год за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере;

начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.

Законодатель закрепил специальный порядок оплаты сверхурочных работ при суммированном учёте рабочего времени. Расчёт нужно производить исходя из продолжительности сверхурочных работ, приходящихся на день (смену), когда была переработка:

за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере;

начиная со 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час.

В организации может предусматриваться более щедрое вознаграждение за переработки.

Для оплаты сверхурочных часов в расчёт принимаются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие.

Закон сохранил за работником право вместо повышенной оплаты претендовать на предоставление дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (часть 1 статьи 152 ТК РФ).