Правительство предложило повысить штрафы за несвоевременную сдачу отчетности, непредставление документов в ФНС России и нарушения правил учета. Например, минимальный штраф за просрочку декларации хотят увеличить с 1 000 до 2 600 руб., а за несообщение о создании обособленного подразделения — ввести новую санкцию в размере 121 000 руб. Большинство изменений планируют ввести с 1 января 2027 года.

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