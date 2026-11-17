Правительство предложило повысить штрафы за несвоевременную сдачу отчетности, непредставление документов в ФНС России и нарушения правил учета. Например, минимальный штраф за просрочку декларации хотят увеличить с 1 000 до 2 600 руб., а за несообщение о создании обособленного подразделения — ввести новую санкцию в размере 121 000 руб. Большинство изменений планируют ввести с 1 января 2027 года.
Сколько бизнесу будут стоить ошибки? Пройдите тест из пяти вопросов и проверьте свои знания. После прохождения получите подарок от «Такском» — сравнительную таблицу штрафов в 2026 и 2027 годах. В нее войдут как санкции за нарушения из квиза, так и другие штрафы, которые предлагают повысить.
Квиз «Калькулятор боли»
Вопросы составлены по законопроекту № 617-9. Предлагаемые штрафы пока не утверждены.
Заберите в подарок таблицу штрафов за 2026 и 2027 годы от «Такском». Держите ее под рукой, чтобы сверяться с новыми суммами и не пропустить изменения после принятия закона.
Сдавайте отчетность без сложностей и задержек с сервисом «Онлайн-Спринтер»
Сервис «Такском» «Онлайн-Спринтер» позволяет готовить и отправлять отчетность в контролирующие органы через интернет. Встроенная проверка выявляет ошибки до отправки, а напоминания о сроках помогают не пропустить отчетные даты.
Реклама: «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFGy3su4