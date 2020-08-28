Как с помощью электронной подписи облегчить себе жизнь

Думаете, электронная подпись нужна только руководителям, высокопоставленным лицам и тем, кто сдает отчетность в электронной форме? Тогда вы глубоко заблуждаетесь! В цифровой век этот атрибут идентификации личности может сильно облегчить повседневную жизнь каждому человеку.

В этой статье мы расскажем, почему электронная подпись (ЭП) нужна всем, где ее можно использовать и как с ее помощью облегчается повседневная жизнь любого человека. Если вам интересна эта тема, то продолжайте читать.

Почему электронная подпись нужна каждому?

Технологии в современном мире развиваются стремительно. Еще 20 лет назад компьютер был роскошью, а об интернете люди могли только мечтать. Сегодня практически у каждого человека есть как минимум один компьютер и телефон со скоростным интернетом.

Цифровизация повлияла на все сферы человеческой жизни, и даже коснулась документов. Сейчас многие из них перевели в электронный формат. Однако в нашей стране остаются еще те, что необходимо иметь в привычном бумажном варианте, но их получение уже сегодня можно упростить.

Традиционный способ получения документов отнимает слишком много времени. Для этого необходимо приехать в офис госучреждения, отстоять очередь, проверить документ на наличие ошибок, после чего поставить под ним собственную подпись. Получение паспорта, водительских прав и некоторых других документов требует даже не одного, а нескольких визитов в офис.

Сэкономить время и сохранить нервы поможет личная электронная подпись. Она позволяет оформлять документы, совершать сделки и проводить другие операции в удаленном режиме. Имея электронную подпись, человек становится мобильным и эргономичным, а значит успевает больше времени посвящать другим важным делам.

Какие операции можно проводить с электронной подписью

Не обязательно быть юридическим лицом, чтобы использовать ЭП. Они также создаются и для физических лиц. С такой подписью можно подавать онлайн-заявки в государственные организации и отслеживать, как происходит рассмотрение обращения.

Что еще можно делать дистанционно с электронной подписью:

оформить новый или заменить старый российский паспорт;

оформить загранпаспорт;

получить водительские права;

проводить операции на портале Госуслуг;

получить идентификационный номер плательщика;

сдать отчетность за компанию в ПФР, Росстат, ФНС, ФСС, ФСРАР;

совершать сделки с недвижимостью;

обмениваться документами в электронном документообороте;

зарегистрироваться по месту жительства или пребывания;

подать заявление на поступление в вуз без личного присутствия;

получить патент на изобретение;

подать заявление в ЗАГС;

оформить кредит;

открыть ООО или ИП, участвовать в тендере на проведение работ и оказание услуг;

удаленно подписать трудовой договор;

зарегистрировать или снять с регистрации автотранспорт;

оплачивать штрафы в ГИБДД.

Это далеко не полный перечень операций, которые можно делать с помощью электронной подписи.

Что вы получите от приобретения электронной подписи

Экономию времени. Вы будете подписывать документ в режиме онлайн всего за пару минут. Для этого не нужно никуда ехать. Все можно сделать в удобное для вас время. Экономию финансов. Сократите расходы на доставку документов курьером. Не нужно будет также тратиться на дорогу до места подписания документов. Это особенно удобно, если сделки проводятся в другом городе. Комфорт. Электронный формат максимально удобен. Не нужно никуда ходить и что-то писать от руки. Скорость. Сможете быстрее совершать сделки, получать документы и проводить другие операции в которых требуется ваша личная подпись. Безопасность. Все документы будут надежно защищены. Электронную квалифицированную подпись очень сложно подделать. Она защищена специальным кодом шифрования, ключ от расшифровки который будет только у вас.

Как выбрать подходящую электронную подпись

Электронные подписи делятся по степени защиты и по назначению. У них много разновидностей:

для физических лиц;

для юридических лиц;

для ИП;

для электронных торгов;

для сдачи отчетности;

для работы на государственных порталах;

и другие.

В каталоге сертификатов ключей для электронной подписи Удостоверяющего центра «ТаксНет» большой выбор, в котором каждый сможет подобрать сертификат ЭП для себя.

Подбирайте ЭП исходя из своих потребностей. Если возникли сложности с выбором, то обратитесь за помощью к нашим специалистам. Мы проконсультируем и поможем подобрать подпись под ваши задачи.

Как получить ЭП в Удостоверяющем центре «ТаксНет»

Оставьте заявку на сайте или по телефону 8 800 333 80 89. Наш менеджер уточнит детали и отправит счет для оплаты. Его нужно оплатить и подготовить документы для получения сертификата.

Какие документы понадобятся? В зависимости от типа подписи могут понадобиться разные документы. Перечислим основные, которые нужны для оформления практически любой ЭП:

паспорт

СНИЛС

ИНН

Также нужно будет подписать 2 заявления:

Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра

Удостоверяющий центр «ТаксНет» изготавливает сертификат электронной подписи за 1 рабочий день. Стоимость сертификата — от 700 рублей.

Как только сертификат будет готов, мы сообщим вам. Нужно будет прийти в ближайший центр обслуживания для подтверждения личности и получения сертификата с ключом проверки ЭП.

Сколько времени действует электронная подпись

Согласно законодательству РФ, электронная подпись выдается сроком на один год. Ограничение введено в целях повышения безопасности владельцев и обеспечения максимальной защиты.

До 31 сентября 2020 года в Удостоверяющем центре «Такснет» все сертификаты электронных подписей можно приобрести или продлить сроком на 15 месяцев вместо обычных 12-ти. Дополнительные 3 месяца никак не отразятся на цене сертификата: срок действия увеличивается, а стоимость остается прежней.

С приобретением электронной подписи в сентябре 2020 года, вы облегчите свою жизнь на следующие 15 месяцев – до конца 2021 года.Только представьте, вы забудете об очередях, поездках и бумажной волоките. Все можно будет оформлять и подписывать в интернете.

Представили? А теперь пришло время сделать мечту реальностью. Облегчите свою жизнь! Закажите электронную подпись и наслаждайтесь удобством изобретения современных технологий.