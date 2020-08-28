Как с помощью электронной подписи облегчить себе жизнь

Думаете, электронная подпись нужна только руководителям, высокопоставленным лицам и тем, кто сдает отчетность в электронной форме? Тогда вы глубоко заблуждаетесь! В цифровой век этот атрибут идентификации личности может сильно облегчить повседневную жизнь каждому человеку.
В этой статье мы расскажем, почему электронная подпись (ЭП) нужна всем, где ее можно использовать и как с ее помощью облегчается повседневная жизнь любого человека. Если вам интересна эта тема, то продолжайте читать.
Почему электронная подпись нужна каждому?
Технологии в современном мире развиваются стремительно. Еще 20 лет назад компьютер был роскошью, а об интернете люди могли только мечтать. Сегодня практически у каждого человека есть как минимум один компьютер и телефон со скоростным интернетом.
Цифровизация повлияла на все сферы человеческой жизни, и даже коснулась документов. Сейчас многие из них перевели в электронный формат. Однако в нашей стране остаются еще те, что необходимо иметь в привычном бумажном варианте, но их получение уже сегодня можно упростить.
Традиционный способ получения документов отнимает слишком много времени. Для этого необходимо приехать в офис госучреждения, отстоять очередь, проверить документ на наличие ошибок, после чего поставить под ним собственную подпись. Получение паспорта, водительских прав и некоторых других документов требует даже не одного, а нескольких визитов в офис.
Сэкономить время и сохранить нервы поможет личная электронная подпись. Она позволяет оформлять документы, совершать сделки и проводить другие операции в удаленном режиме. Имея электронную подпись, человек становится мобильным и эргономичным, а значит успевает больше времени посвящать другим важным делам.
Какие операции можно проводить с электронной подписью
Не обязательно быть юридическим лицом, чтобы использовать ЭП. Они также создаются и для физических лиц. С такой подписью можно подавать онлайн-заявки в государственные организации и отслеживать, как происходит рассмотрение обращения.
Что еще можно делать дистанционно с электронной подписью:
- оформить новый или заменить старый российский паспорт;
- оформить загранпаспорт;
- получить водительские права;
- проводить операции на портале Госуслуг;
- получить идентификационный номер плательщика;
- сдать отчетность за компанию в ПФР, Росстат, ФНС, ФСС, ФСРАР;
- совершать сделки с недвижимостью;
- обмениваться документами в электронном документообороте;
- зарегистрироваться по месту жительства или пребывания;
- подать заявление на поступление в вуз без личного присутствия;
- получить патент на изобретение;
- подать заявление в ЗАГС;
- оформить кредит;
- открыть ООО или ИП, участвовать в тендере на проведение работ и оказание услуг;
- удаленно подписать трудовой договор;
- зарегистрировать или снять с регистрации автотранспорт;
- оплачивать штрафы в ГИБДД.
Это далеко не полный перечень операций, которые можно делать с помощью электронной подписи.
Что вы получите от приобретения электронной подписи
- Экономию времени. Вы будете подписывать документ в режиме онлайн всего за пару минут. Для этого не нужно никуда ехать. Все можно сделать в удобное для вас время.
- Экономию финансов. Сократите расходы на доставку документов курьером. Не нужно будет также тратиться на дорогу до места подписания документов. Это особенно удобно, если сделки проводятся в другом городе.
- Комфорт. Электронный формат максимально удобен. Не нужно никуда ходить и что-то писать от руки.
- Скорость. Сможете быстрее совершать сделки, получать документы и проводить другие операции в которых требуется ваша личная подпись.
- Безопасность. Все документы будут надежно защищены. Электронную квалифицированную подпись очень сложно подделать. Она защищена специальным кодом шифрования, ключ от расшифровки который будет только у вас.
Как выбрать подходящую электронную подпись
Электронные подписи делятся по степени защиты и по назначению. У них много разновидностей:
- для физических лиц;
- для юридических лиц;
- для ИП;
- для электронных торгов;
- для сдачи отчетности;
- для работы на государственных порталах;
- и другие.
В каталоге сертификатов ключей для электронной подписи Удостоверяющего центра «ТаксНет» большой выбор, в котором каждый сможет подобрать сертификат ЭП для себя.
Подбирайте ЭП исходя из своих потребностей. Если возникли сложности с выбором, то обратитесь за помощью к нашим специалистам. Мы проконсультируем и поможем подобрать подпись под ваши задачи.
Как получить ЭП в Удостоверяющем центре «ТаксНет»
Оставьте заявку на сайте или по телефону 8 800 333 80 89. Наш менеджер уточнит детали и отправит счет для оплаты. Его нужно оплатить и подготовить документы для получения сертификата.
Какие документы понадобятся? В зависимости от типа подписи могут понадобиться разные документы. Перечислим основные, которые нужны для оформления практически любой ЭП:
- паспорт
- СНИЛС
- ИНН
Также нужно будет подписать 2 заявления:
- Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП
- Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра
Удостоверяющий центр «ТаксНет» изготавливает сертификат электронной подписи за 1 рабочий день. Стоимость сертификата — от 700 рублей.
Как только сертификат будет готов, мы сообщим вам. Нужно будет прийти в ближайший центр обслуживания для подтверждения личности и получения сертификата с ключом проверки ЭП.
Сколько времени действует электронная подпись
Согласно законодательству РФ, электронная подпись выдается сроком на один год. Ограничение введено в целях повышения безопасности владельцев и обеспечения максимальной защиты.
До 31 сентября 2020 года в Удостоверяющем центре «Такснет» все сертификаты электронных подписей можно приобрести или продлить сроком на 15 месяцев вместо обычных 12-ти. Дополнительные 3 месяца никак не отразятся на цене сертификата: срок действия увеличивается, а стоимость остается прежней.
С приобретением электронной подписи в сентябре 2020 года, вы облегчите свою жизнь на следующие 15 месяцев – до конца 2021 года.Только представьте, вы забудете об очередях, поездках и бумажной волоките. Все можно будет оформлять и подписывать в интернете.
Представили? А теперь пришло время сделать мечту реальностью. Облегчите свою жизнь! Закажите электронную подпись и наслаждайтесь удобством изобретения современных технологий.
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