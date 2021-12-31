Когда резидент территорий опережающего развития не получит льготу по налогу на имущество

21 сентября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело № А50-5607/21, предметом которого стали льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заявителю ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» (далее – общество, резидент) было отказано в освобождении от налога на имущество. Суд посчитал, что льготируемое имущество создано вне связи со статусом резидента ТОСЭР.

Фабула дела

Общество являлось резидентом ТОСЭР и применяло освобождение от налога на имущество, предусмотренное в ст. 2 Закона Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК в отношении вновь созданных (приобретенных) объектов в рамках реализации инвестиционных проектов на территории ТОСЭР. Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР было заключено 22.06.2017. Общество заявило льготу по зданию, по которому акт приемки законченного строительством объекта КС-11 был составлен 17.05.2017. Право собственности на объект было зарегистрировано 13.07.2017.

Налоговый орган не согласился с применением обществом освобождения, потому что объект основных средств возник ранее приобретения статуса резидента ТОСЭР. Резидент возражал против начислений на том основании, что имущество было зарегистрировано в ЕГРН после возникновения соответствующего статуса, а эксплуатироваться объект начал с 01.09.2017 после доукомплектования.

Позиция суда

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение в пользу налогового органа, руководствуясь следующим:

в соответствии с ПБУ 6/01 объект подлежит учету в составе основных средств в момент готовности и возможности использования для выполнения определенных задач, при условии, что его первоначальная стоимость сформирована;

согласно позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16.11.2010 № ВАС-4451/10, на необходимость учета объекта основных средств не влияет ни его фактическая эксплуатация, ни государственная регистрация права собственности;

поскольку постановка на учет объекта в качестве основного средства и введение его в эксплуатацию осуществлено заявителем до даты заключения инвестиционного соглашения, у общества отсутствует право на применение льготы.

Оценка Taxology

Момент завершения инвестиций имеет определяющее значение для применения мер стимулирования капитальных вложений. Например, в последнем Определении Верховного Суда РФ, где предметом рассмотрения стала пониженная ставка налога на прибыль согласно статье 1 Закона Саратовской области от 01.08.2007 № 131-ЗСО, обращается внимание на следующее:

«С учетом целевого предназначения льготы, как направленной на частичное освобождение от налогообложения прибыли, полученной от использования вновь построенных объектов, и приведенных положений правил бухгалтерского учета, для целей применения пониженной ставки налога значение в рассматриваемом случае должны иметь завершенные капитальные вложения, которые отражаются в бухгалтерском учете по окончании строительства соответствующих объектов, пригодных к эксплуатации и принятых в связи с этим к учету в качестве основных средств».

Представляется, что соображения Верховного Суда РФ по вопросу завершенности капитальных объектов актуальны и для льгот по налогу на имущество, предусмотренных для инвесторов.

Условие о создании имущества после приобретения инвестором определенного правового статуса часто устанавливается для применения льгот, которые установлены за осуществление капитальных вложений. В частности, такое требования в общем случае действует:

для участников региональных инвестиционных проектов (РИП) согласно пп. 4 п. 1 ст. 25.8, п. 8 ст. 284.3 НК РФ;

для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048;

участников региональных инвестиционных соглашений и т. д.

В рассматриваемом случае Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь подходом, который устоялся еще со времен существования ВАС РФ, сделал вывод о возникновении облагаемого имущества с даты составления акта КС-11. Этот вывод применим и к другим аналогичным льготам по налогу на имущество. Поэтому инвесторам необходимо учитывать существенный риск налоговых претензий при использовании льгот в ситуации, когда отдельные документы о готовности объекта оформлялись до приобретения необходимого статуса.

В частности, представляется возможной ситуация, когда в поддержке инвестиционной деятельности будет отказано, если акт КС-11 оформлен до согласования инвестору необходимого статуса, а акт ОС-1 о вводе объекта в эксплуатацию составлен после возникновения права на меры стимулирования. Ведь даже когда акт ОС-1 оформлен с опозданием, имущество должно быть принято к учету как основное средство с момента пригодности к эксплуатации – то есть, при оформлении акта КС-11.