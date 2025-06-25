НДС на УСН в 2025 — новые горизонты

Как УСН-компании полюбить НДС
Раньше работа без НДС напоминала попытку заказать шашлык в ресторане для сыроедов: вроде и хочется, но осуществить невозможно.
Проблемы УСН без НДС:
Крупные компании морщились, когда видели «Без НДС» в вашем счете.
Возврат НДС с закупок был недоступен, как Wi-Fi в глухой деревне.
Государственные заказы и участие в тендерах, приходилось обходить стороной.
Теперь можно остаться на УСН, но платить НДС придется…плохо?
А как на этом заработать
1. Теперь вас пустят в «клуб крутых». До 2025 года крупные компании смотрели на УСН-ков, как на старшеклассников в попытке прорваться в ночной клуб. Теперь у вас есть «VIP-пропуск» — счет с НДС 20% (10%, 7%, 5%).
Результат: больше клиентов → больше денег → больше поводов порадовать своих близких.
2. Возвращаем НДС, в случае выбора ставок 20% (10%, 0%). Если вы закупаетесь у поставщиков на НДС 20% (10%) в их цене для вас просто сгорал (при УСН с объектом обложения — Доходы), либо, в лучшем случае (при объекте обложения Доходы минус Расходы), уменьшал доход на сумму этого НДС — теперь его можно вернуть с помощью профессионального бухгалтера.
Кому это выгодно?
Оптовикам, которым отказывали в сотрудничестве крупные компании.
Производителям, чьи покупатели морщились при получении счета без НДС от «упрощенца».
Участникам государственных закупок и тендеров, где без НДС — вход был закрыт.
А если в реальных цифрах
Рассмотрим на конкретном примере: вы ООО «ХХ» на УСН: IT-компания, маркетинговое агентство, транспортная компания или производитель продукции.
Ваша мечта: заключить контракт с крупным заводом, федеральной торговой сетью или выиграть государственный тендер.
Ситуация: крупный заказчик «Х» на ОСНО ищет подрядчика на услуги стоимостью 1 200 000 рублей.
Вы, как ООО «ХХ» на УСН, с выручкой до 60 млн. рублей выставляете счет на 1 200 000 руб. без НДС.
Ваш конкурент на УСН с НДС 20% выставляет счет на 1 200 000 руб., в том числе НДС 20% (200 000 руб.).
Сумма со стороны будет выглядеть одинаковая, но для бухгалтерии «Х» сумма выглядит иначе:
Работая с вами, «Х» просто спишет в расходы 1 200 000 руб.
Работая с вашим конкурентом, «Х» спишет в расходы 1 000 000 руб. и примет к вычету всего 200 000 руб. входящего НДС.
«Х» уменьшат свой собственный платеж по НДС на 200 000 руб. уплаченные в виде НДС вашему конкуренту, а на ваших допрасходах в виде невыделенного в счете НДС — сэкономит только 200 000 руб.*25% (налог на прибыль) = 50 000 руб. Поэтому Ваша услуга обойдется им на 15% дороже, чем у конкурента. Угадайте, кого выберет «Х»?
Выставляя счет с выделенным НДС 20% (10%), вы перестаете быть «неудобным» поставщиком — это ваш билет на рынок B2B, где чеки в разы выше, рекомендации теплее, а контракты — длиннее.
Неплохо, согласитесь? Но есть нюансы.
Бухгалтерия усложняется — теперь придется разбираться в счетах-фактурах, а не только в калькуляторе 6%.
Налоговая будет смотреть бдительнее — особенно если вы вдруг «забыли» начислить НДС там, где надо, или приняли к вычету НДС у неблагонадежного контрагента, который забыл отчитаться в ФНС и заплатить НДС.
Нужен грамотный учет — иначе экономия превратится в доначисления и штрафы.
Стоит ли игра свеч
Если ваш бизнес теряет клиентов из-за отсутствия НДС или тратит лишние деньги на закупки у «обычных» (на ОСНО) компаний, то переход на НДС при УСН — это переход с велосипеда на Tesla.
Главное — грамотный бухгалтерский учет!
А вот еще интересный вариант развития событий — ваша компания на УСН с НДС, с методикой его расчета, как на ОСНО (входящий НДС принимается к вычету) — и она торгует (производит, оказывает услуги) товары с пониженной ставкой НДС, либо нулевой ставкой НДС. А ТМЦ и услуги, приобретаемые для такой деятельности — имеют входящий НДС в размере 20% — довольно частый случай при торговле продуктами питания, детской одеждой, медикаментами. Какой вы уплатите НДС? При определенной рентабельности и сумме, затраченной на требуемые для деятельности ТМЦ (работы, услуги) с входящим 20% НДС — может оказаться и так, что вы будете получателем НДС из бюджета!
Считайте выгоду, консультируйтесь с нашим налоговым экспертом и помните: наше государство поддерживает малый бизнес, поэтому создает лазейки, чтобы вы смогли зарабатывать и жить больше!
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Комментарии1
Вопрос по налогам и надо ли их платить на УСН (доход по льготной ставке 1%).
12.12.2024 подписали договор дарения (между близкими родственниками, муж подарил жене) коммерческой недвижимости. Государственная регистрация договора 23.12.2024. Жена (одаряемая) коммерческую деятельность не вела.
12.12.2024 жена подала заявление на регистрацию ИП, с одновременным заявлением на применение УСН (доходы, с льготной ставкой 1%). Зарегистрирована в качестве ИП 17.12.2024.
Вопрос. Надо ли включить полученное в дар имущество в декларацию по УСН за 2024 г. и заплатить жене налог в связи получением дара имущества используемого в коммерческих в целях?