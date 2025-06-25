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НДС на УСН
НДС на УСН в 2025 — новые горизонты

НДС на УСН в 2025 — новые горизонты

Когда-то компании на УСН и НДС не дружили: первые радовались простоте, а вторые — вычетам. Но в 2025 году Налоговый кодекс обязал упрощенцев при выручке более 60 000 000 рублей в год платить НДС.  Причем ставку — 5%, 7% или такую же, как на ОСНО (20%,10%,0%) — компания на УСН выбирает сама. Конечно, это увеличило налоговую нагрузку на бизнес, но…. Давайте разберемся, как извлечь из этого максимум, в законных рамках. 

Как УСН-компании полюбить НДС

Раньше работа без НДС напоминала попытку заказать шашлык в ресторане для сыроедов: вроде и хочется, но осуществить невозможно. 

Проблемы УСН без НДС:  

  • Крупные компании морщились, когда видели «Без НДС» в вашем счете. 

  • Возврат НДС с закупок был недоступен, как Wi-Fi в глухой деревне. 

  • Государственные заказы и участие в тендерах, приходилось обходить стороной. 

  • Теперь можно остаться на УСН, но платить НДС придется…плохо? 

А как на этом заработать

1. Теперь вас пустят в «клуб крутых». До 2025 года крупные компании смотрели на УСН-ков, как на старшеклассников в попытке прорваться в ночной клуб. Теперь у вас есть «VIP-пропуск» — счет с НДС 20% (10%, 7%, 5%).

Результат: больше клиентов → больше денег → больше поводов порадовать своих близких. 

2. Возвращаем НДС, в случае выбора ставок 20% (10%, 0%). Если вы закупаетесь у поставщиков на НДС 20% (10%) в их цене для вас просто сгорал (при УСН с объектом обложения — Доходы), либо, в лучшем случае (при объекте обложения Доходы минус Расходы), уменьшал доход на сумму этого НДС — теперь его можно вернуть с помощью профессионального бухгалтера. 

Кому это выгодно?

  • Оптовикам, которым отказывали в сотрудничестве крупные компании.

  • Производителям, чьи покупатели морщились при получении счета без НДС от «упрощенца». 

  • Участникам государственных закупок и тендеров, где без НДС — вход был закрыт. 

А если в реальных цифрах

Рассмотрим на конкретном примере: вы ООО «ХХ» на УСН: IT-компания, маркетинговое агентство, транспортная компания или производитель продукции.

Ваша мечта: заключить контракт с крупным заводом, федеральной торговой сетью или выиграть государственный тендер.

Ситуация: крупный заказчик «Х» на ОСНО ищет подрядчика на услуги стоимостью 1 200 000 рублей.

Вы, как ООО «ХХ» на УСН, с выручкой до 60 млн. рублей выставляете счет на 1 200 000 руб. без НДС.

Ваш конкурент на УСН с НДС 20% выставляет счет на 1 200 000 руб., в том числе НДС 20% (200 000 руб.).

Сумма со стороны будет выглядеть одинаковая, но для бухгалтерии «Х» сумма выглядит иначе:

  • Работая с вами, «Х» просто спишет в расходы 1 200 000 руб.

  • Работая с вашим конкурентом, «Х» спишет в расходы 1 000 000 руб. и примет к вычету всего 200 000 руб. входящего НДС. 

«Х» уменьшат свой собственный платеж по НДС на 200 000 руб. уплаченные в виде НДС вашему конкуренту, а на ваших допрасходах в виде невыделенного в счете НДС — сэкономит только 200 000 руб.*25% (налог на прибыль) = 50 000 руб. Поэтому Ваша услуга обойдется им на 15% дороже, чем у конкурента.  Угадайте, кого выберет «Х»? 

Выставляя счет  с выделенным НДС 20% (10%),  вы перестаете быть «неудобным» поставщиком — это ваш билет на рынок B2B, где чеки в разы выше, рекомендации теплее, а контракты — длиннее

Неплохо, согласитесь? Но есть нюансы.

  • Бухгалтерия усложняется — теперь придется разбираться в счетах-фактурах, а не только в калькуляторе 6%. 

  • Налоговая будет смотреть бдительнее — особенно если вы вдруг «забыли» начислить НДС там, где надо, или приняли к вычету  НДС у неблагонадежного контрагента, который забыл отчитаться в ФНС и заплатить НДС. 

  • Нужен грамотный учет — иначе экономия превратится в доначисления и  штрафы. 

Стоит ли игра свеч

Если ваш бизнес теряет клиентов из-за отсутствия НДС или тратит лишние деньги на закупки у «обычных» (на ОСНО) компаний, то переход на НДС при УСН — это переход с велосипеда на Tesla. 

Главноеграмотный бухгалтерский учет!  

А вот еще интересный вариант развития событий — ваша компания на УСН с НДС, с методикой его расчета, как на ОСНО (входящий НДС принимается к вычету) — и она торгует (производит, оказывает услуги) товары с пониженной ставкой НДС, либо нулевой ставкой НДС. А ТМЦ и услуги, приобретаемые для такой деятельности — имеют входящий НДС в размере 20% — довольно частый случай при торговле продуктами питания, детской одеждой, медикаментами. Какой вы уплатите НДС? При определенной рентабельности и сумме, затраченной на требуемые для деятельности ТМЦ (работы, услуги) с входящим 20% НДС — может оказаться и так, что вы будете получателем НДС из бюджета!

Считайте выгоду, консультируйтесь с нашим налоговым экспертом и помните: наше государство поддерживает малый бизнес, поэтому создает лазейки, чтобы вы смогли зарабатывать и жить больше! 

P.S. Если после этой статьи у вас остались вопросы — обращайтесь! Мы проконсультируем, как владельцев бизнесов, так и наших коллег — бухгалтеров. 

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Аутсорсинговая компания в налоговом праве

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Комментарии

1
  • infosrobot

    Вопрос по налогам и надо ли их платить на УСН (доход по льготной ставке 1%).

    12.12.2024 подписали договор дарения (между близкими родственниками, муж подарил жене) коммерческой недвижимости. Государственная регистрация договора 23.12.2024. Жена (одаряемая) коммерческую деятельность не вела.

    12.12.2024 жена подала заявление на регистрацию ИП, с одновременным заявлением на применение УСН (доходы, с льготной ставкой 1%). Зарегистрирована в качестве ИП 17.12.2024.

    Вопрос. Надо ли включить полученное в дар имущество в декларацию по УСН за 2024 г. и заплатить жене налог в связи получением дара имущества используемого в коммерческих в целях?

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