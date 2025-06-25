НДС на УСН в 2025 — новые горизонты

А как на этом заработать

1. Теперь вас пустят в «клуб крутых». До 2025 года крупные компании смотрели на УСН-ков, как на старшеклассников в попытке прорваться в ночной клуб. Теперь у вас есть «VIP-пропуск» — счет с НДС 20% (10%, 7%, 5%).

Результат: больше клиентов → больше денег → больше поводов порадовать своих близких.

2. Возвращаем НДС, в случае выбора ставок 20% (10%, 0%). Если вы закупаетесь у поставщиков на НДС 20% (10%) в их цене для вас просто сгорал (при УСН с объектом обложения — Доходы), либо, в лучшем случае (при объекте обложения Доходы минус Расходы), уменьшал доход на сумму этого НДС — теперь его можно вернуть с помощью профессионального бухгалтера.

Кому это выгодно?