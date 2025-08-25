Как принять к вычету входной НДС на УСН: пошаговая инструкция для бизнеса

Кто может принимать к вычету входной НДС на упрощенке
С 1 января 2025 года право на вычет входного НДС имеют только упрощенцы- плательщики НДС, которые выбрали общую ставку налогообложения — 20% (10%).
У ИП и компаний на УСН, которые выбрали пониженные ставки НДС 5% (7%) или вообще освобождены от уплаты НДС, такой возможности нет (п. 2 ст. 170 НК):
На УСН «доходы минус расходы» суммы входного налога учитывают в КУДиР в стоимости купленных товаров (работ, услуг) или отдельно в своих расходах.
При УСН «доходы» входной НДС в расходы не включают и не отражают в КУДиР.
Как принимать к вычету входной НДС при УСН: подробная инструкция
Входной НДС — это налог, который вы уже уплатили поставщикам (исполнителям, подрядчикам) при покупке у них товаров, работ или услуг с включенным в их цену НДС. На его величину можно уменьшить общую сумму налога, исчисленного за квартал при реализации.
Разберем пошагово порядок применения вычета по входному НДС на упрощенке.
Шаг 1. Проверьте, соблюдены ли условия для вычета НДС
Принять к вычету НДС, предъявленный поставщиком, упрощенцы могут при одновременном выполнении четырех условий:
1. ИП или компания не применяет освобождение от уплаты НДС или пониженные ставки 5% и 7%.
Принять к вычету входной налог упрощенцы могут, если применяют общую ставку НДС 20% (10%).
2. Приобретенные товары (работы, услуги) используются для осуществления операций, облагаемых НДС, включая их перепродажу.
При совмещении облагаемых и необлагаемых налогом операций необходим раздельный учет НДС, при этом:
по облагаемым операциям — принимайте входной НДС к вычету;
по необлагаемым операциям — учитывайте его в расходах при УСН «доходы минус расходы».
3. Приобретенные товары (работы, услуги) приняты к учету.
Это значит, что приобретения:
отражены на соответствующих счетах бухучета и внесены в регистры по налоговому учету;
приняты к учету на основании правильно оформленных первичных документов — товарных накладных, актов приемки и т. п.
4. От продавца получен счет-фактура.
Шаг 2. Проверьте наличие всех необходимых для вычета документов
Какие документы нужны:
Счет-фактура от поставщика с выделенным НДС служит основанием для подтверждения права на вычет по НДС (форма и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 26.12.2011 № 1137 в ред. от 29.10.2024).
Товарная накладная, акт сдачи-приемки и другие первичные документы, на основании которых приобретенные товары (работы, услуги) принимаются к учету.
Вместо счета-фактуры и первичного документа можно оформлять УПД, в котором должны быть заполнены все обязательные реквизиты. Универсальный передаточный документ совмещает функции счета-фактуры и первичного документа, подтверждающего передачу приобретенных ценностей (форма рекомендована письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ с учетом письма ФНС от 13.12.2024 № ЗГ-2-3/19079@).
Все документы, обязательные для вычета по НДС, должны быть корректно оформленными.
При отсутствии документов или наличии в них ошибок принять входной НДС к вычету нельзя (ст. 172 НК).
В вычете откажут, если в счете-фактуре:
невозможно определить покупателя или продавца — отсутствует или неправильно указан ИНН и т. п.;
наименование товаров (работ, услуг) не соответствует договору, первичным документам;
указана неверная ставка НДС или неправильная стоимость товаров (работ, услуг).
Счета-фактуры (УПД), полученные от поставщика, внесите в книгу покупок.
По завершении отчетного квартала сведения из книги покупок перенесите в декларацию по НДС.
Шаг 3. Определите сроки, в которые можете применить вычет по входному НДС
Вычет по входному НДС можно заявить в том квартале, в котором соблюдены все обязательные условия для его применения.
Пример. Организация приобрела товары у поставщика. Счет-фактуру от поставщика получили 29 сентября 2025 года, а приняли товары к учету 1 октября 2025 года. Хотя счет-фактура получен в третьем квартале, заявить по нему вычет можно только в четвертом квартале 2025 года, так как именно на него приходится выполнение последнего из условий — принятие товара к учету.
Есть исключение: если счет-фактуру получили в следующем квартале после квартала принятия товаров (работ, услуг) к учету, вычет можно заявить в квартале принятия к учету, только если счет-фактура получен до 25 числа следующего за ним месяца, то есть до окончания срока сдачи декларации по НДС.
Пример. Организация купила и приняла к учету имущество в сентябре 2025 года (третий квартал), а счет-фактуру от поставщика получила 20 октября (четвертый квартал). Декларацию по НДС за третий квартал нужно сдать не позже 27 октября 2025 года (25 и 26 число — выходные). Так как счет-фактура получен до истечения срока сдачи декларации, применить вычет можно в третьем квартале.
Входной НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) можно принять к вычету в любом из кварталов в пределах трех лет с даты оприходования приобретений. Квартал, в котором этот трехлетний срок истечет, является последним, когда можно применить вычет (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК).
Шаг 4. Отразите входной налог в декларации по НДС
Декларацию по НДС плательщики на УСН подают не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При заполнении декларации:
перенесите сведения из книги покупок за отчетный квартал в раздел 8;
суммы входного налога включите в строку 185 раздела 3;
все применяемые вычеты распределяйте по строкам 125–185 раздела 3;
в строке 190 раздела 3 укажите общую сумму вычетов за квартал;
в строке 200 НДС к уплате рассчитайте как разницу между начисленным налогом (строка 118) и вычетами (строка 190);
если в итоге получилось отрицательное значение — НДС подлежит не уплате, а возмещению (строка 210).
Шаг 5. Отразите вычет по НДС в бухгалтерском учете
Входной налог отражайте по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов (60, 76 и т. п.). Принятие входного налога к вычету отражается по кредиту счета 19 в корреспонденции со счетом 68.
Проводки:
Дебет
Кредит
Расшифровка
19
60, 76
Согласно счету-фактуре отражен НДС, предъявленный поставщиком
68 / НДС
19
НДС, предъявленный поставщиком, принят к вычету
Если входной НДС относится к необлагаемой деятельности, проводки будут такими:
Дебет
Кредит
Расшифровка
19
60, 76
Отражен НДС, предъявленный поставщиком
41 (20, 44, 26 и т. д.)
19
Входной НДС учтен в стоимости товаров (работ, услуг)
Топ-3 вопроса, которые задает бизнес
Вопрос 1. Как применять вычет по НДС на УСН, если приобретенные товары используются и для облагаемой НДС деятельности и для необлагаемой?
Входной НДС по таким товарам (работам, услугам) необходимо распределять пропорционально доле выручки, полученной от облагаемых и от необлагаемых НДС операций, в общем объеме поступлений.
Долю входного налога к вычету рассчитывайте так:
Доля НДС к вычету
=
Стоимость отгруженных за квартал товаров (работ, услуг), облагаемых НДС
/
Общая стоимость отгруженных за квартал товаров (работ, услуг), облагаемых и необлагаемых НДС
Поступившие от поставщиков счета-фактуры регистрируйте в книге покупок только на ту сумму входного налога, которая может быть принята к вычету.
Часть входного НДС, приходящуюся на необлагаемую деятельность, к вычету не принимайте. Ее нужно включить в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг. Рассчитывайте ее по формуле:
Доля НДС к вычету
=
Стоимость отгруженных за квартал товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС
/
Общая стоимость отгруженных за квартал товаров (работ, услуг), облагаемых и необлагаемых НДС
Обратите внимание, что можно не распределять, а полностью принять к вычету входной НДС в кварталах, в которых расходы на необлагаемые операции не превысили 5% от общей суммы всех расходов за квартал (п. 4 ст. 170 НК). Долю таких расходов рассчитывайте по формуле:
Доля расходов
=
Расходы за квартал по операциям, не облагаемым НДС
/
Общая сумма расходов за квартал
х
100%
При расчете учитывайте прямые и косвенные расходы. По необлагаемой деятельности нужно в том числе учесть и приходящуюся на нее часть общехозяйственных затрат, определяемую по методике, разработанной самостоятельно (письмо Минфина от 06.02.2023 № 03-07-11/9081).
Вопрос 2. ИП совмещает УСН и ПСН и платит НДС по ставке 20%. Он приобрел имущество для использования исключительно в деятельности на патенте, но потом решил применять его только в операциях по УСН. Можно ли принять НДС по этому имуществу к вычету?
Да, можно, если поставщик выдал предпринимателю счет-фактуру с выделенным НДС. Для работы на патенте входной НДС принять к вычету нельзя, его нужно включить в стоимость приобретений. Но если ИП станет использовать имущество в «упрощенной» деятельности, вычет будет ему доступен.
При обратной ситуации, когда входной НДС сначала приняли к вычету, используя купленное имущество в деятельности на УСН, а затем стали использовать его в патентной деятельности, налог придется восстановить (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК).
Вопрос 3. Как компании принять к вычету НДС по проездным ж/д и авиабилетам к месту командировки и обратно, если счет-фактуру продавец не выдает?
По приобретенным железнодорожным и авиабилетам входной НДС можно принять к вычету без счета-фактуры. Вместо этого потребуется один из документов, подтверждающих уплату принимаемого к вычету НДС, в котором налог выделен отдельной строкой:
проездной билет в виде БСО, сформированный ККТ;
проездной билет по форме Минтранса вместе с кассовым чеком;
проездной билет по форме Минтранса, в который включены реквизиты кассового чека — QR-код либо дата и время расчета, порядковый номер фискального документа, признак и сумма расчета, номер ФН и фискальный признак документа.
Документы регистрируют в книге покупок.
