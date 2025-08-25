Как принять к вычету входной НДС на УСН: пошаговая инструкция для бизнеса

Комплексную безопасность вашему бизнесу предлагает команда профессионалов TaxSmart . В работе с каждым клиентом мы объединяем экспертизу бухгалтерского учета, юридического сопровождения и финансового анализа, чтобы видеть полную картину бизнеса и находить оптимальные решения для ваших задач. Наши специалисты помогут сократить налоги законными методами, проведут детальный анализ финансовой деятельности и помогут создать условия для роста бизнеса.

При УСН «доходы» входной НДС в расходы не включают и не отражают в КУДиР.

На УСН «доходы минус расходы» суммы входного налога учитывают в КУДиР в стоимости купленных товаров (работ, услуг) или отдельно в своих расходах.

У ИП и компаний на УСН, которые выбрали пониженные ставки НДС 5% (7%) или вообще освобождены от уплаты НДС, такой возможности нет ( п. 2 ст. 170 НК ) :

С 1 января 2025 года право на вычет входного НДС имеют только упрощенцы- плательщики НДС, которые выбрали общую ставку налогообложения — 20% (10%).

Кто может принимать к вычету входной НДС на упрощенке

Как принимать к вычету входной НДС при УСН: подробная инструкция

Входной НДС — это налог, который вы уже уплатили поставщикам (исполнителям, подрядчикам) при покупке у них товаров, работ или услуг с включенным в их цену НДС. На его величину можно уменьшить общую сумму налога, исчисленного за квартал при реализации. Разберем пошагово порядок применения вычета по входному НДС на упрощенке.

Шаг 1. Проверьте, соблюдены ли условия для вычета НДС

Принять к вычету НДС, предъявленный поставщиком, упрощенцы могут при одновременном выполнении четырех условий: 1. ИП или компания не применяет освобождение от уплаты НДС или пониженные ставки 5% и 7%. Принять к вычету входной налог упрощенцы могут, если применяют общую ставку НДС 20% (10%). 2. Приобретенные товары (работы, услуги) используются для осуществления операций, облагаемых НДС, включая их перепродажу. При совмещении облагаемых и необлагаемых налогом операций необходим раздельный учет НДС, при этом: по облагаемым операциям — принимайте входной НДС к вычету;

по необлагаемым операциям — учитывайте его в расходах при УСН «доходы минус расходы». 3. Приобретенные товары (работы, услуги) приняты к учету. Это значит, что приобретения: отражены на соответствующих счетах бухучета и внесены в регистры по налоговому учету;

приняты к учету на основании правильно оформленных первичных документов — товарных накладных, актов приемки и т. п. 4. От продавца получен счет-фактура.

Шаг 2. Проверьте наличие всех необходимых для вычета документов

Какие документы нужны: Счет-фактура от поставщика с выделенным НДС служит основанием для подтверждения права на вычет по НДС (форма и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 26.12.2011 № 1137 в ред. от 29.10.2024).

Товарная накладная, акт сдачи-приемки и другие первичные документы, на основании которых приобретенные товары (работы, услуги) принимаются к учету. Вместо счета-фактуры и первичного документа можно оформлять УПД, в котором должны быть заполнены все обязательные реквизиты. Универсальный передаточный документ совмещает функции счета-фактуры и первичного документа, подтверждающего передачу приобретенных ценностей (форма рекомендована письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ с учетом письма ФНС от 13.12.2024 № ЗГ-2-3/19079@). Все документы, обязательные для вычета по НДС, должны быть корректно оформленными. При отсутствии документов или наличии в них ошибок принять входной НДС к вычету нельзя (ст. 172 НК). В вычете откажут, если в счете-фактуре: невозможно определить покупателя или продавца — отсутствует или неправильно указан ИНН и т. п.;

наименование товаров (работ, услуг) не соответствует договору, первичным документам;

указана неверная ставка НДС или неправильная стоимость товаров (работ, услуг). Счета-фактуры (УПД), полученные от поставщика, внесите в книгу покупок. По завершении отчетного квартала сведения из книги покупок перенесите в декларацию по НДС.

Шаг 3. Определите сроки, в которые можете применить вычет по входному НДС

Вычет по входному НДС можно заявить в том квартале, в котором соблюдены все обязательные условия для его применения. Пример. Организация приобрела товары у поставщика. Счет-фактуру от поставщика получили 29 сентября 2025 года, а приняли товары к учету 1 октября 2025 года. Хотя счет-фактура получен в третьем квартале, заявить по нему вычет можно только в четвертом квартале 2025 года, так как именно на него приходится выполнение последнего из условий — принятие товара к учету. Есть исключение: если счет-фактуру получили в следующем квартале после квартала принятия товаров (работ, услуг) к учету, вычет можно заявить в квартале принятия к учету, только если счет-фактура получен до 25 числа следующего за ним месяца, то есть до окончания срока сдачи декларации по НДС. Пример. Организация купила и приняла к учету имущество в сентябре 2025 года (третий квартал), а счет-фактуру от поставщика получила 20 октября (четвертый квартал). Декларацию по НДС за третий квартал нужно сдать не позже 27 октября 2025 года (25 и 26 число — выходные). Так как счет-фактура получен до истечения срока сдачи декларации, применить вычет можно в третьем квартале. Входной НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) можно принять к вычету в любом из кварталов в пределах трех лет с даты оприходования приобретений. Квартал, в котором этот трехлетний срок истечет, является последним, когда можно применить вычет (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК).

Шаг 4. Отразите входной налог в декларации по НДС

Декларацию по НДС плательщики на УСН подают не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. При заполнении декларации: перенесите сведения из книги покупок за отчетный квартал в раздел 8 ;

суммы входного налога включите в строку 185 раздела 3 ;

все применяемые вычеты распределяйте по строкам 125–185 раздела 3 ;

в строке 190 раздела 3 укажите общую сумму вычетов за квартал;

в строке 200 НДС к уплате рассчитайте как разницу между начисленным налогом ( строка 118 ) и вычетами ( строка 190 );

если в итоге получилось отрицательное значение — НДС подлежит не уплате, а возмещению (строка 210).

Шаг 5. Отразите вычет по НДС в бухгалтерском учете