Чек-лист: как проверить свой бизнес на предмет незаконного дробления

В 2024 году понятие «дробление бизнеса» перестало быть только термином из практики ФНС — оно закреплено в законе (ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Это означает, что у налоговой службы теперь есть прямые основания признавать структуры незаконными, если они созданы исключительно ради экономии на налогах.

Что такое дробление бизнеса

По сути, это разделение одной деятельности между несколькими юрлицами или ИП, подконтрольными одним и тем же людям. Снаружи кажется, что компании разные, но внутри — общий центр управления. Если инспекция докажет, что цель дробления не в развитии, а только в снижении налоговой нагрузки, последствия будут серьезные: от доначислений и штрафов до уголовной ответственности.

Риски для бизнеса

ФНС действует жестко: доходы и расходы всех компаний в группе объединяются и рассматриваются как единый бизнес. Если в связке работает ОСНО и спецрежим, доначисляется НДС и налог на прибыль. Если все на УСН — компании лишаются права на упрощенку, и доначисляются НДС и налог на прибыль на всю группу. Если все на ОСНО — можно потерять статус МСП и связанные с ним льготы.

Кроме того, сделки между связанными лицами пересчитают по рыночным ценам, расходы и вычеты по НДС могут не принять, а безвозмездные услуги внутри группы инспекторы трактуют как налогооблагаемый доход.

Когда дробление законно

Закон и суды не запрещают бизнесу иметь несколько компаний. Разделение допустимо, если есть деловая цель: сохранение лицензий («одно юрлицо — одна точка»), подготовка к продаже отдельных частей бизнеса, работа в разных регионах, разные сегменты клиентов, привлечение инвестиций в отдельные проекты.

Главное условие — самостоятельность. У каждой компании должны быть свои сотрудники, помещения, техника, расчетные счета и клиенты.

Как налоговики определяют незаконное дробление

ФНС ориентируется на совокупность признаков (письма от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@):

  • одинаковые учредители и директора;

  • общий офис, сайт, персонал и ресурсы, IP-адреса, МАС-адреса;

  • единая база клиентов и поставщиков;

  • новые юрлица появляются ровно в момент достижения лимита по УСН или освобождения от НДС;

  • расходы одной компании оплачивает другая;

  • родственники среди руководителей разных компаний;

  • после создания «дочек» резко падает прибыль основной фирмы.

Чем это грозит

Последствия могут быть болезненными: доначисления налогов, пени и штрафы до 40% от суммы недоимки, потеря права на льготы и спецрежимы, взыскание долгов с учредителей и директоров. В особо крупных случаях подключается уголовная ответственность (ст. 199 УК).

Резонансный пример — дело Елены Блиновской, где распределение доходов на десятки ИП закончилось доначислениями и штрафами более чем на 1,5 млрд рублей.

Амнистия 2025–2026 годов

Законодатель предусмотрел возможность выйти из «серых» схем. В 2025–2026 годах компании и ИП могут добровольно отказаться от дробления, и тогда ФНС спишет доначисленные налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы (ст. 6 закона № 176-ФЗ, письмо ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@). Это фактически налоговая амнистия, которая дает бизнесу второй шанс.

Чек-лист для самопроверки

Чтобы оценить риски, полезно задать себе несколько вопросов:

  • Есть ли несколько компаний с одинаковыми владельцами или руководителями?

  • Используете ли общий офис, сайт или бухгалтерию на всю группу?

  • Работают ли сотрудники сразу на несколько юрлиц?

  • Разделяются ли клиенты и поставщики исключительно ради налоговых льгот?

  • Оплачивает ли одна компания расходы другой?

  • Создавались ли новые фирмы после достижения лимитов по УСН или освобождения от НДС?

  • Есть ли родственники среди владельцев и руководителей разных юрлиц?

  • Упала ли прибыль основной компании после появления «дочек»?

Если хотя бы на 3–4 вопроса ответ «да», есть серьезные основания задуматься: налоговики могут признать структуру искусственной.

Итоги

Дробление бизнеса не всегда зло — оно может быть инструментом управления и развития. Но если главная цель схемы — экономия на налогах, риски огромные. В 2025–2026 годах у компаний есть уникальная возможность «обнулить» старые ошибки и перестроить структуру законно, воспользовавшись амнистией.

Главное правило — деловая цель должна быть очевидной и подтверждаться реальной самостоятельностью компаний. Только тогда бизнес сможет спокойно работать, не опасаясь доначислений и претензий ФНС.

Реклама: ООО «ТАКСМАРТ», ИНН 2130212377, erid: 2W5zFK35c1N

