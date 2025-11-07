Чек-лист: как проверить свой бизнес на предмет незаконного дробления

Риски для бизнеса

ФНС действует жестко: доходы и расходы всех компаний в группе объединяются и рассматриваются как единый бизнес. Если в связке работает ОСНО и спецрежим, доначисляется НДС и налог на прибыль. Если все на УСН — компании лишаются права на упрощенку, и доначисляются НДС и налог на прибыль на всю группу. Если все на ОСНО — можно потерять статус МСП и связанные с ним льготы.

Кроме того, сделки между связанными лицами пересчитают по рыночным ценам, расходы и вычеты по НДС могут не принять, а безвозмездные услуги внутри группы инспекторы трактуют как налогооблагаемый доход.