Чек-лист: как проверить свой бизнес на предмет незаконного дробления

Что такое дробление бизнеса
По сути, это разделение одной деятельности между несколькими юрлицами или ИП, подконтрольными одним и тем же людям. Снаружи кажется, что компании разные, но внутри — общий центр управления. Если инспекция докажет, что цель дробления не в развитии, а только в снижении налоговой нагрузки, последствия будут серьезные: от доначислений и штрафов до уголовной ответственности.
Риски для бизнеса
ФНС действует жестко: доходы и расходы всех компаний в группе объединяются и рассматриваются как единый бизнес. Если в связке работает ОСНО и спецрежим, доначисляется НДС и налог на прибыль. Если все на УСН — компании лишаются права на упрощенку, и доначисляются НДС и налог на прибыль на всю группу. Если все на ОСНО — можно потерять статус МСП и связанные с ним льготы.
Кроме того, сделки между связанными лицами пересчитают по рыночным ценам, расходы и вычеты по НДС могут не принять, а безвозмездные услуги внутри группы инспекторы трактуют как налогооблагаемый доход.
Когда дробление законно
Закон и суды не запрещают бизнесу иметь несколько компаний. Разделение допустимо, если есть деловая цель: сохранение лицензий («одно юрлицо — одна точка»), подготовка к продаже отдельных частей бизнеса, работа в разных регионах, разные сегменты клиентов, привлечение инвестиций в отдельные проекты.
Главное условие — самостоятельность. У каждой компании должны быть свои сотрудники, помещения, техника, расчетные счета и клиенты.
Как налоговики определяют незаконное дробление
ФНС ориентируется на совокупность признаков (письма от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@):
одинаковые учредители и директора;
общий офис, сайт, персонал и ресурсы, IP-адреса, МАС-адреса;
единая база клиентов и поставщиков;
новые юрлица появляются ровно в момент достижения лимита по УСН или освобождения от НДС;
расходы одной компании оплачивает другая;
родственники среди руководителей разных компаний;
после создания «дочек» резко падает прибыль основной фирмы.
Чем это грозит
Последствия могут быть болезненными: доначисления налогов, пени и штрафы до 40% от суммы недоимки, потеря права на льготы и спецрежимы, взыскание долгов с учредителей и директоров. В особо крупных случаях подключается уголовная ответственность (ст. 199 УК).
Резонансный пример — дело Елены Блиновской, где распределение доходов на десятки ИП закончилось доначислениями и штрафами более чем на 1,5 млрд рублей.
Амнистия 2025–2026 годов
Законодатель предусмотрел возможность выйти из «серых» схем. В 2025–2026 годах компании и ИП могут добровольно отказаться от дробления, и тогда ФНС спишет доначисленные налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы (ст. 6 закона № 176-ФЗ, письмо ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@). Это фактически налоговая амнистия, которая дает бизнесу второй шанс.
Чек-лист для самопроверки
Чтобы оценить риски, полезно задать себе несколько вопросов:
Есть ли несколько компаний с одинаковыми владельцами или руководителями?
Используете ли общий офис, сайт или бухгалтерию на всю группу?
Работают ли сотрудники сразу на несколько юрлиц?
Разделяются ли клиенты и поставщики исключительно ради налоговых льгот?
Оплачивает ли одна компания расходы другой?
Создавались ли новые фирмы после достижения лимитов по УСН или освобождения от НДС?
Есть ли родственники среди владельцев и руководителей разных юрлиц?
Упала ли прибыль основной компании после появления «дочек»?
Если хотя бы на 3–4 вопроса ответ «да», есть серьезные основания задуматься: налоговики могут признать структуру искусственной.
Оставьте свои контактные данные в форме и получите «помощь друга» — консультацию нашей команды экспертов «Tax Smart»
Итоги
Дробление бизнеса не всегда зло — оно может быть инструментом управления и развития. Но если главная цель схемы — экономия на налогах, риски огромные. В 2025–2026 годах у компаний есть уникальная возможность «обнулить» старые ошибки и перестроить структуру законно, воспользовавшись амнистией.
Главное правило — деловая цель должна быть очевидной и подтверждаться реальной самостоятельностью компаний. Только тогда бизнес сможет спокойно работать, не опасаясь доначислений и претензий ФНС.
Реклама: ООО «ТАКСМАРТ», ИНН 2130212377, erid: 2W5zFK35c1N
Начать дискуссию