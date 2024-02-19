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Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время

Telegram в наши дни — настоящая золотая жила для маркетологов из любых ниш, включая рынок недвижимости. И если вы сомневаетесь, что в 2024 году продвигать квартиры можно легко и эффективно, то подходите ближе. Рассказываем, как застройщикам вылавливать горячие лиды прямо из мессенджера  и делать рекламу так, чтобы недвижимость продавалась.
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Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Почему реклама недвижимости в Телеграм работает

Может показаться, что ответ на поверхности: Телеграм — это платформа с миллионами пользователей, которая уверенно остается на четвертом месте в топе наиболее посещаемых площадок.

По данным Mediascope, аудитория мессенджера в 2023 году выросла на 20%, охватывая почти половину платежеспособного населения России. При этом 47% пользователей заходят в Telegram ежедневно, а 68% посещают его хотя бы раз в месяц.

Веская причина для выбора Телеграм как площадки для продвижения, не так ли? Но это еще не все. Недвижимость сложная ниша со своими нюансами. Телеграм открывает новые возможности для продвижения в этой области, учитывая ее ключевые особенности, такие как:

  • Высокий средний чек: не секрет, что покупка жилья — это недешевое удовольствие. В Телеграм легко найти аудиторию, которая готова инвестировать и всегда в курсе всех трендов рынка недвижимости, благодаря специализированным каналам.

  • Множество нюансов при выборе: локация, метраж, инфраструктура — каждая деталь важна. В Телеграм можно запустить рекламу с наглядными фото, видео и подробным описанием объекта, что дает возможность донести до клиента максимум информации.

  • Покупка не спешит: приобретение недвижимости — длительный процесс, который не происходит в 1 клик. Долгосрочные кампании в Телеграм-каналах помогают застройщикам всегда быть на виду у потенциальных покупателей, постепенно подогревая их интерес.

  • Вопрос доверия: покупатели недвижимости часто опасаются обмана. Нативная реклама в Телеграм преодолевает этот барьер, ведь она выглядит естественно и воспринимается как рекомендация от доверенного источника.

Какой вид рекламы выбрать, чтобы не прогадать

Лучший способ привлечь внимание потенциальных клиентов — запустить нативную рекламу в Телеграм-каналах.

Это интеграции, которые размещаются в каналах или чатах на платной или бартерной основе, и особо эффективны для продвижения недвижимости, так как одновременно работают на повышение охвата, рост осведомленности и лидогенерацию.

Чем же нативные посты так привлекательны?

Они гармонично вписываются в контент канала, не создавая ощущения навязчивой рекламы. Благодаря этому, даже пользователи с премиальной подпиской воспринимают такие сообщения спокойно и без раздражения.

Плюс ко всему, нативная реклама открывает широкие возможности: выбор каналов по интересам, размещение не только текстов, но и визуальных материалов — фото, видео или GIF, а также прямое ведение потенциальных клиентов на посадочную страницу.

Как нативные интеграции помогли крупному застройщику получить выдающиеся конверсии и рекордный ROI в 12 246% — читайте в кейсе.

Несколько советов для эффективной рекламы недвижимости в Телеграм-каналах:

  1. Выбирайте региональные каналы. Например, «Санкт-Петербург Life» или «Куда пойти в Москве». Это увеличит шансы найти заинтересованную аудиторию.

  2. Создавайте привлекательные тексты. Ваши посты должны показывать, почему именно ваш ЖК является лучшим выбором, будь то выгодные ипотечные ставки или удобное расположение.

  3. Говорите на языке аудитории. Если реклама размещается в инвестиционном канале, подчеркните преимущества вложений в ваш проект. Адаптируйте стиль и содержание под интересы подписчиков.

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты

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С чего начать и как выбрать каналы

Здесь перед вами встает выбор: запускать рекламу в Телегам-каналах вручную или через биржи. Решили вручную? Просто вбейте ключевые слова, название канала, город или интересующую тематику в поисковую строку внутри Телеграм.

Для рекламы недвижимости стоит обратить особое внимание на каналы в следующих тематиках: Региональные, Экономика и финансы, Бизнес, Инвестиции, Недвижимость, Новости и СМИ.

Однако найти подходящие каналы — это только начало. Важно также убедиться, что они соответствуют вашей целевой аудитории, организовать размещение поста и учесть все юридические нюансы. Для этого необходимо:

  1. Проверить статистику канала и удостовериться в отсутствии накруток.

  2. Связаться с каждым администратором.

  3. Четко объяснить требования к рекламе.

  4. Заключить договор.

  5. Оформить маркировку рекламы.

  6. Оплатить интеграцию.

  7. Проверить публикацию рекламы.

  8. Запросить отчет о статистике.

И хорошо, если в подборке 4–5 каналов — можно справиться за пару дней и отделаться легким испугом. Но большие рекламные кампании, которые необходимы для продвижения недвижимости, непредсказуемы и требуют огромных временных вложений.

Как сделать проще?

Хорошая альтернатива — запуск кампаний через специальные биржи. 

Например, сервис нативных интеграций Telega.in, который функционирует в качестве маркетплейса, и гарантирует быстрый охват аудитории каналов на нужную тематику. 

Здесь все просто. Сервис полностью автоматизирует процесс запуска рекламы в Телеграм и освобождает от необходимости самостоятельно искать каналы для размещений и возиться с нюансами. Просто выбирайте исполнителей, размещайте задания и получайте аналитику по каждому выполненному проекту.

Чем Telega.in облегчит вам жизнь:

  • Все каналы в одном месте. Биржа предлагает каталог с более чем 14.000 «живых» каналов, которые уже прошли строгую ручную модерацию. К тому же, каталог постоянно расширяется, и каждый месяц вы можете находить новые интересные площадки.

  • Удобная статистика Телеграм каналов и аналитика. Сервис дает всю информацию о подписчиках, просмотрах, показателях вовлеченности и стоимости просмотра для каждого канала, а также аналитику по тематикам. Никакого ручного поиска.

  • Автоматизация рекламы. Оформляйте заказы на рекламу в десятках, а то и сотнях каналов одновременно, создавайте уникальные посты и отслеживайте переходы с легкостью. Все на раз–два.

  • Идеально для юрлиц. Telega.in предлагает возможность безналичной оплаты, работает с ЭДО и предоставляет необходимые закрывающие документы.

  • Запуск рекламы «под ключ» бесплатно. Если у вас нет опыта работы с Телеграм, можно делегировать весь процесс запуска кампании персональному менеджеру в рамках одного из пакетных предложений. Менеджер составит индивидуальный план продвижения, вручную подберет каналы, оповестит о публикации поста, а вам остается только согласовать размещение. Самое крутое — услуги менеджера бесплатны и весь бюджет идет для оплаты размещения постов.

  • Бесплатная автоматическая маркировка. (Уже вздрогнули от одного упоминания?) На Telega.in система бесплатно самостоятельно создает и регистрирует уникальный токен для каждого объявления, гарантируя его корректное использование в рекламных материалах. К тому же, после размещения рекламы, сервис автоматически собирает всю необходимую статистику и автоматически отправляет отчеты в ОРД, освобождая вас от лишних забот. 

Так что выбирайте исполнителей, создавайте проекты и получайте аналитику по каждой запущенной интеграции. Просто, эффективно и без головной боли.

А как сделать пост нативным, если на нем маркировка?

Ловите лайфхак: на Telega.in вы можете размещать информацию о рекламодателе прямо в картинке, видео или GIF!

Как это работает? Чтобы сделать ваш пост максимально нативным, разместите информацию о рекламодателе на медиафайле, а erid токен — в ссылке. И вуаля! Нативная интеграция по всем юридическим правилам готова.

Итак, вы поняли: за лидами на недвижимость — смело в  Телеграм! В 2024 году мессенджер остается идеальной ареной для рекламы в узких и сложных нишах благодаря широкому охвату аудитории и возможности устанавливать с ней долгосрочный контакт. Не бойтесь тестировать разные форматы, а для масштабных кампаний используйте Telega.in. Успехов в продвижении!

Нативные размещения в Телеграм: проверенные вручную каналы и боты

Мы помогаем найти целевую аудиторию в Telegram и запускать эффективные интеграции

Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8Jy4Fk

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