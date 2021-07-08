Как выиграть тендер у сильных конкурентов

В практике участия в тендерах порой встречаются яркие ситуации, доказывающие важность конкретных моментов. Почему важно иметь, специализированное ПО, тендерного специалиста и, как в сегодняшней истории, использовать статистические данные.

В данном материале мы разберем один показательный случай, на примере которого убедимся в важности аналитики и ее использования при участии в госзакупках.

Что был за тендер?

Клиент хотел расширить сферу деятельности своей компании и выйти на новый сегмент услуг. Направление было неизученным, так как важную роль играли региональные условности.

В одном из регионов ПФО мы нашли тендер 31908277248 на услуги гардеробного обслуживания в местный ВУЗ. Подобные госзаказы проводятся регулярно, поэтому найти предыдущие закупки через Тендерплан не составило труда.

Открыв карточку заказчика, мы принялись изучать завершенные закупки, конкурентов и рынок. Подготовка дала информацию о наличии нескольких поставщиков, которые на постоянной основе участвуют в тендерах по интересующему нас предмету закупки. Стало ясно, что и в этот раз они не останутся в стороне.

Что мы предприняли?

Так как тип размещения был по запросу котировок, перед нами встала цель — предложить наименьшую цену, чем конкуренты, но и не слишком низкую, заработать ведь хочется.

Запрос котировок — способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. Победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Используя раздел аналитики в Тендерплане, мы изучили потенциальных конкурентов и провели анализ схожих предметов закупки. В выборку попали предыдущие тендеры того же ВУЗ-а, закупки других учебных заведений и наших конкурентов.

Следующим этапом стал расчет стоимости, основанный на средней оплате труда по нашему направлению. Поскольку предметом закупки является только работа человека, то стоимость состояла исключительно из оплаты труда и маржи. Учитывая специфику, мы даже изучили рынок услуги на популярных сервисах по поиску работы.

Выявив среднюю цену за единицу времени, нам осталось лишь выполнить перерасчет, основываясь на требования текущего тендера. Однако, для победы необходимо было дать наименьшую цену.

Снижение мы сделали небольшое, около 17% от НМЦК. Решение было принято основываясь на проведённый анализ и профессиональный опыт. Стоит отметить, что этот этап вышел достаточно стрессовым, поскольку в нем была небольшая доля удачи.

После чего, мы сформировали конечное ценовое предложение и отправили заявку.

Чем всё закончилось?

Не будем томить, мы выиграли этот тендер! По результатам закупки мы узнали, что точно попали в ценовой диапазон и угадали со снижением, предложив цену ниже всего на 3 811 рублей!

Данный случай стал яркой демонстрацией необходимости использовать статистический ресурс, который уже многие годы нам предлагает система Тендерплан.

Аналитика сервиса много раз выручала, предоставляя настоящую картотеку информации. А возможность изучать документацию прямо в системе, без выгрузки на компьютер, избавляет от сотен файлов, в которых легко запутаться.

Не забывайте использовать любую доступную информацию для достижения победы! Порой необходимо совсем немного усилий, чтобы стать на голову выше всех конкурентов!