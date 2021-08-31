Риски поставщика: как получить выгодный контракт и попасть в РНП

Закупки востребованы у бизнеса, это возможность получать стабильный доход, выгодное партнерство, новые рынки. Но кроме того, что вы получите хороший контракт (что тоже еще под вопросом), есть ряд рисков — от попадания в реестр недобросовестных поставщиков из-за неверно оформленных документов, до уголовной ответственности директора компании.

Реестр недобросовестных поставщиков

Внесение в РНП происходит по решению территориального управления ФАС по субъекту. Попасть туда несложно — нарушения при подписании контракта или отказ от его заключения, невыполнение условий, нарушение сроков и т.д.. Действия УФАС всегда можно оспорить в арбитраже, но тяжбы могут продлиться долго, особенно, если представители ведомства дойдут до Верховного суда.

Последствия такого внесения — компания по факту на два года выпадает из госзакупок. Хотя законом не указано, что наличие поставщика в РНП не разрешает ему участвовать в госзакупках, однако у заказчика есть право в этом случае поставщику отказать, что они обычно и делают.

Гражданско-правовые риски

Как и в обычном договоре, в госконтракте могут быть предусмотрены пени, штрафы, неустойка за просрочку по его исполнению (ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Выставляется требование об уплате неустойки (пени, штрафа), в случае неисполнения — обращение в арбитражный суд.

Даже если просрочка в исполнении контракта была допущена не по вине исполнителя, а по вине его контрагентов, это никого не волнует. Исполнитель может, в свою очередь, судиться с ними.

Не стоит участвовать в закупках, надеясь на судьбу. Вам в помощь — аналитика от Тендерплан. Проверьте заказчика еще ДО подачи заявки. Его связи, надежность, скорость оплаты после исполнения и множество других параметров.

Уголовно-правовые риски

Начнем с того, что в 2018 году появились две статьи в УК, «заточенные» на госзакупки:

Ст. 200.4 — Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

Ст. 200.5 — Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок.

По статье 200.4 наказывают представителей заказчика. А вот статья 200.5 — за подкуп накажут подрядчика. Штрафы там до 5 млн (при ущербе от 1 млн). Можно сесть до 12 лет, опять-таки при особо крупном вреде. А еще могут оштрафовать, сумма штрафа при особо тяжком вреде — в 50-кратном размере от размера подкупа.

К примеру, исполнитель попытался дать взятку в один миллион — оштрафовать могут на 50 млн.

Эти статьи специальные, тут еще нужно доказать факт подкупа и пр. И наличие таких статей отнюдь не означает, что по более распространенным ст. 159 УК (мошенничество) или ст. 291 (дача взятки) больше не наказывают.

К ст. 159 УК, к примеру, относят следующие деяния в госзакупках:

Подписание госконтракта без цели его исполнять.

Подписание с заказчиком закрывающих документов, когда по факту работы не выполнены, либо не до конца выполнены.

Выявление в ходе проверки ненадлежащее качество поставленного товара или выполненных работ.

Выполнение контракта по завышенным ценам.

Кстати говоря, по ч. 3-4 ст. 159 УК срок давности по привлечению к уголовной ответственности — 10 лет.

Надеемся, что нарушать закон вы не собираетесь, поэтому рассмотрим иные риски, которые подстерегают поставщиков.

Прочие риски

Кроме вышеперечисленных есть и другие риски.

Продешевили

Например, компания сумела выиграть аукцион за счет того, что предложила самую низкую цену, перебивать которую другие участники не захотели. Несмотря на то, что организация заранее просчитала стоимость работ и материалов для их выполнения она все равно могла получить на таком контракте прибыль. Но пока подавалась заявка, проходили торги, подписывался контракт и начались работы прошло некоторое время. Успели подорожать материалы. Контракт из прибыльного превратился в убыточный.

Отказаться от исполнения нельзя — грозит попадание в РНП и санкции по контракту.

Если организация сильно демпингует цену, то она должна при этом иметь на складе необходимые для работ материалы или товары на продажу, чтобы не зависеть от колебаний цен на рынке. С подобной ситуацией с повышением цен сейчас сталкиваются многие исполнители и поставщики

Подвело любопытство или добрые намерения

Бывает и такое, что компания не претендует на исполнение контракта, но по каким-то корпоративным причинам решает участвовать в аукционе.

Причины:

посмотреть на активность участников;

участие в тендерах по просьбе заказчика (мало участников, а с заказчиком ранее работали по другим контрактам и с ним хорошие деловые отношения);

желание освоить новую площадку, посмотреть на весь процесс закупок изнутри;

до того, как будут размещены сведения об аукционе на сайте закупок узнать его результаты и другие данные.

Но тут компания может попасть в ловушку — оказаться единственным участником. В этом случае заказчик захочет заключить контракт с тем, кто единственный заявился на торги, причем организации даже не обязательно делать предложение.

Отказаться тоже будет трудно, ведь за отказом следуют санкции. Выход только в том, чтобы либо заказчик признал аукцион несостоявшимся и провел его снова, либо в расторжении контракта по инициативе заказчика уже после его заключения. В этом случае в РНП исполнитель не попадет.

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Не обеспечили

Проблемы бывают и с обеспечением по контракту, с банковскими гарантиями.

Поставщик выиграл аукцион, оплатил обеспечение, но забыл прикрепить копию подтверждения его перечисления или прикрепил не тот документ. Обязательства предоставить документ, подтверждающий оплату обеспечения закон не содержит, то если его не предоставить заказчик может посчитать, что вы уклоняетесь от заключения контракта, а свою правоту придется отстаивать в суде. См. Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2019 N 310-ЭС19-6978 по делу N А36-4651/2018 . Ошибка в платежке и обеспечение не попало на счет заказчика. Здесь шансов на успех намного меньше, но они есть. См. Решение по делу № РНП-73-10 . И все же, даже получив выгодный контракт, из-за ничтожной оплошности вы рискуете попасть в РНП . Гарантия от банка должна попасть в особый реестр. Поставщику стоит проконтролировать — попала гарантия в реестр или нет, информация об этом может быть предоставлена банком или отобразиться автоматически при заполнении данных для подписания контракта (зависит от площадки). Если на момент рассмотрения контракта заказчик не увидит гарантии в реестре — контракт не будет подписан.

Не забыть о важном событии, подаче заявки, аукционе или подписании контракта поможет календарь:

Бумажные сложности

Аукционная документация это не два-три листочка, а целый пакет документов, особенно, когда дело касается строительства, ремонта, регулярного обслуживания, поставок большого количества товаров, каждый со своим набором характеристик.

Насколько ваши сотрудники внимательны ко всем деталям документации, учитывают ли юридические тонкости, может ли инженер вовремя заметить несоответствия в требованиях, ведь согласившись на поставку кивать на то, что такого товара и в природе не существует не получится — надо было внимательнее читать.

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