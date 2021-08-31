Взыскать убытки с заказчика при расторжении госконтракта: миссия выполнима?

Переведем вопрос в более понятную плоскость: когда вы добросовестно выполнили часть своей работы, но по каким-либо причинам другая сторона отказывается от обязательства по оплате выполненных работ, как вы полагаете, вам должны заплатить? На этот вопрос мы и постараемся ответить в настоящей статье, учитывая специфику отношений в сфере государственных контрактов.

Когда стороны заключают договор, то, как правило, имеют реальную цель его исполнить и за счет этого удовлетворить свой коммерческий интерес. Гражданский кодекс Российской Федерации поддерживает стороны в этом намерении. Так согласно статье 309 ГК РФ обязательствадолжны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

При этом законодатель исходит из позиции стабильности гражданско-правовых отношений и защиты интересов сторон, поэтому закрепляет общее правило о недопустимости одностороннего отказа от исполнения договора. Исключительные случаи должны быть предусмотрены ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Один из таких исключительных случаев указан в ст. 95 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок...» (далее — Закон).

Законодатель предоставляет обеим сторонам госконтракта право расторгнуть его в одностороннем порядке (части 9 и 19 ст. 95 Закона).

Об иных способах прекращения действия госконтракта мы уже рассказывали в статье «Расторжение контракта по 44-ФЗ: как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков».

Рассмотрим отдельно каждый случай.

Расторжение договора по инициативе заказчика

Эта ситуация урегулирована частью 9 статьи 95 Закона: заказчик может разорвать контракт в одностороннем порядке по основаниям, указанным в ГК РФ для расторжения отдельных видов договоров. Такой односторонний отказ допустим только в том случае, если это условие прописано в самом контракте.

Одним из оснований для расторжения договора по ГК РФ является существенное нарушение договора другой стороной. Под существенным понимается такое нарушение, которое приводит к значительному ущербу для другой стороны договора, в результате чего она теряет те блага, на которые могла рассчитывать в момент заключения договора.

Если контракт расторгнут по инициативе заказчика, у поставщика есть право потребовать возмещение

Возместить можно только фактически понесенный ущерба (ч. 23 ст. 95 Закона). При этом ущерб должен быть связан с теми обстоятельствами, из-за которых принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Обратите внимание, что речь идет только о реальном ущербе. Под ним в статье 15 ГК РФ понимаются расходы «пострадавшей» стороны:

которые она уже произвела или еще понесет для восстановления нарушенного права;

связанные с утратой или повреждением имущества.

Упущенная выгода, то есть неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, возмещению не подлежит.

Подтверждением правильности вывода служат последние разъяснения судов.

Например, Верховный Суд отклонил доводы заявителя о взыскании упущенной выгоды в Определении от 21.07.2021 № 303-ЭС21-14182 по делу № А80-321/2019 Причина — неверное толкование законодательства.

Для наглядности приведем пример из судебной практики о возмещении ущерба.

Суд установил, что заказчик должен был предоставить подрядчику разрешение на строительство и строительную площадку, однако не исполнил эту обязанность. Подрядчик, учитывая ограниченные сроки выполнения работ, выполнял те обязательства, которые не зависели от наличия строительной площадки и разрешения на строительство. В частности, он приобрел строительные материалы. Стоимость этих материалов суд признал ущербом и взыскал с заказчика (Постановление ФАС Центрального округа от 13.01.2017 по делу № А83-849/2016).

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Расторжение договора по инициативе поставщика

Закон закрепил аналогичное право (расторгнуть договор со своей стороны) и за поставщиком (ч.ч. 19 — 23 ст. 95 Закона).

Поставщик может отказаться выполнять контракт, но при условии, что такая возможность предусмотрена договором. Основания указаны в ГК РФ. В этом случае поставщик (подрядчик, исполнитель) может взыскать с заказчика реальный ущерб.

На практике под фактически понесенным ущербом суды понимают и взыскивают с заказчика:

стоимость произведенных поставщиком расходов на строительные материалы и на транспортные услуги (см. Постановление АС Дальневосточного округа от 29.04.2021 № Ф03-1690/2021, Постановление АС Центрального округа от 13.01.2017 г. по делу № А83-849/2016);

стоимость оплаты выполненных работ по договору производства работ, аванс за поставку блочно-модульной котельной, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии (см. Постановления АС Поволжского округа от 13.11.2018 № Ф06-39189/2018, АС Дальневосточного округа от 01.02.2021 № Ф03-6067/2020);

денежные средства, внесенные поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта (см. Письмо Минэкономразвития РФ от 18.08.2015 г. № Д28и-2492, Постановление Арбитражного Восточно-Сибирского округа от 04.12.2018 г. по делу № А19-3448/2016);

затраты, понесенные поставщиком при выполнении муниципального контракта (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.06.2020 № Ф03-327/2020 по делу № А51-12559/2018);

затраты на представительство интересов в ФАС и арбитражном суде (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.06.2021 по делу № А75-4971/2020).

Заметьте, что запрет на взыскание упущенной выгоды не лишает поставщика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заказчиком права требовать от него уплаты неустоек (штрафов, пеней) (ч.ч. 4-6 ст. 34 Закона). Эта мера служит, на наш взгляд, дополнительной гарантией защиты интересов добросовестной стороны контракта.

Вывод:

Независимо от того, кто выступает инициатором расторжения контракта (заказчик или поставщик), если со стороны заказчика имеет место нарушение исполнения обязательств (просрочка, невыполнение установленных нормативными актами мероприятий по оформлению разрешительной документации и др.), поставщик имеет право требовать от заказчика возмещения убытков в виде фактически понесенных расходов. Упущенная выгода возмещению не подлежит.