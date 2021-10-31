Электронная подпись для торгов. Что это такое, зачем она нужна и как получить?

Электронная цифровая подпись или ЭЦП – современный способ идентификации в интернете. Электронные подписи разных видов позволяют как просто авторизоваться на государственном портале, так и придать электронному документу юридическую значимость.

Государственные и коммерческие закупки в электронной форме не обошли стороной такой способ подписания документов, поэтому цифровые подписи активно используются для участия в тендерах.

Более того, ЭЦП сейчас должна быть у каждого участника закупок, ведь именно с её помощью регистрируются в ЕИС, отправляют заявки на участие, участвуют и подписывают контракты.

Конечно, при желании можно найти и процедуры на бумажных носителях, так называемые конверты, и закупки коммерческого сектора без требований наличия цифровой подписи. Да что уж там, есть даже ЭТП, где вообще не нужна цифровая подпись! Но стоит ли создавать себе такие ограничения, учитывая, что получить ЭЦП не так сложно?

Какими бывают ЭЦП

Видов электронной подписи не так много, запутаться не получится :). Различаются они по уровню юридической значимости.

Простая электронная подпись — по сути это привычные логин и пароль, которые мы используем в интернете для аутентификации, получения госуслуг и проведения банковских операций. Такая подпись, разумеется, не подходит для подписания документов, так как не имеет юридического значения и не отслеживает последующие изменения в файле.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись — уже более серьёзный вариант! Такая ЭЦП создаётся при помощи криптографии – специального механизма шифрования данных. Чаще всего неквалифицированная подпись используется во внутреннем документообороте и позволяет отследить, изменился ли документ после подписания.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП) – представляет собой, фактически, аналог рукописной подписи или печати компании. Документы, подписанные такой ЭЦП, обретают правовую силу и используются, как раз таки, в госзакупках. Регистрация в ЕИС, отправка заявки, отправка ценового предложения и заключение контракта – далеко не полный список вариантов применения КЭП. Эта подпись генерируется с помощью сертифицированных криптографических механизмов, что гарантирует максимальную защищенность и возможность отследить изменения в подписанной документации.

Помимо этих, основных видов, существует ещё один интересный вариант – облачная квалифицированная электронная подпись или ОКЭП. Такая ЭЦП обладает тем же функционалом, что и КЭП, только находится на сервере удостоверяющего центра, в котором её получили.

Вся информация, содержащаяся в обычных ЭЦП, хранится на токене – небольшой флешке. Поэтому, чтобы ей воспользоваться, необходимо подключить сам токен к компьютеру. ОКЭП позволяет забыть о физическом носителе, что делает возможным подписание необходимых документов хоть с мобильного телефона!

Что такое сертификат электронной подписи?

Для того, чтобы воспользоваться токеном, необходимо иметь сертификат электронной подписи. Именно он гарантирует юридическую силу ЭЦП и её принадлежность конкретному человеку. Существует сертификат как в бумажном, так и в электронном виде.

В зависимости от удостоверяющего центра, срок действия сертификата может отличаться. Самым популярным вариантом является годовой, но существуют как на 3 месяца и 6 месяцев, так и на 15 месяцев.

Сертификат содержит информацию о владельце, выпустившем ЭЦП удостоверяющем центре, а также информацию об области применения.

Кстати об областях применения! Для работы на конкретных ЭТП, необходимо наличие специальных расширений в сертификате – идентификаторов OID. Удостоверяющий центр вносит их при выпуске новой КЭП, а также по запросу в уже имеющуюся. Одна цифровая подпись может содержать несколько расширений, поэтому нет необходимости выпускать много для разных площадок.

Некоторые центры при выпуске предлагают заготовленные тарифы – наборы идентификаторов для ЭТП. Они бывают отдельными для госзакупок, коммерческих тендеров, торгов по банкротству, а также универсальными.

Так что при оформлении электронной подписи лучше заранее подумать, какие именно площадки вам понадобятся, чтобы не переплачивать за лишние.

Как получить ЭЦП

Оформление, как правило, не занимает много времени – до трёх рабочих дней. Практически весь срок уходит на проверку удостоверяющим центром данных, которые Вы предоставите. Это очень ответственный этап.

Сначала необходимо обратиться в выбранный УЦ и подать заявку. В идеале, как мы уже и говорили ранее, необходимо сразу же сообщить, на каких площадках планируете применять ЭЦП.

После этого необходимо оплатить счёт и подготовить пакет запрошенных документов. Чаще всего в него входят паспорт руководителя организации, СНИЛС, ИНН, доверенность на право участия в закупках и, наконец, заявление на изготовление сертификата электронной подписи.

Последний, самый приятный этап, получение сертификата.

При разных обстоятельствах требуемые документы могут отличаться, так что внимательно подходите к этому моменту, чтобы не потерять лишнее время.

Чтобы воспользоваться подписью, после получения сертификата, необходимо приобрести носитель (токен), а также программу для проверки и защиты ЭЦП.

Последним подготовительным этапом станет запись подписи (сертификата) на сам носитель. Сделать этом можно разными способами – в личном кабинете удостоверяющего центра, через программу для проверки и защиты ЭЦП и при помощи встроенных средств Windows.

Как пользоваться ЭЦП

Данный этап имеет множество нюансов и вариантов дальнейших действий. Такие факторы как системное ПО, браузер, местоположение и другие, могут и будут непосредственно влиять на порядок подписания документов.

Если опустить все эти особенности, то процедура выглядит так: