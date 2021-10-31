Бесплатная КЭП от налоговой. Что это такое и как получить?

В 2021 году происходят серьёзные изменения в порядке получения и использования квалифицированных электронных подписей. Для более плавного, «бесшовного» перехода к новым правилам, была предложена возможность получения бесплатной КЭП для юрлиц и ИП.

Но как её получить, какие условия и порядки? Об этом мы и расскажем в данном материале!

Коротко о самих изменениях

Начнем с того, что появились новые, более жесткие требования к Удостоверяющим центрам. Для продолжения своей деятельности, им необходимо пройти аккредитацию по новым стандартам. С перечнем уже аккредитованных центров можно ознакомиться на интерактивной карте.

Изменения затронули и привычные функции. Теперь, начиная с 1 января 2022 года, коммерческие УЦ смогут выпускать подписи только для физических лиц и лиц, планирующих действовать от имени юридического лица по доверенности.

Электронные подписи для руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут выдавать исключительно ФАС России и доверенные лица службы.

Доверенные лица — это УЦ, которые успели пройти преаккредитацию, а также соответствующие дополнительным, ещё более жестким требованиям.

Кроме того, в связи с изменениями сотрудники компании, которым необходимо подписывать те или иные документы, не смогут этого сделать без машиночитаемой доверенности подписанной КЭП руководителя.

Главным недостатком новой подписи, полученной в ИФНС, станет невозможность её экспортирования. Такую КЭП не получится скопировать в реестр компьютера, из-за чего всегда необходимо иметь под рукой физический носитель. Это ограничение, хоть и нацелено на безопасность, но сильно ударит по аутсорсингу, что в свою очередь может принести массу неудобств.

Новую, бесплатную подпись можно получить уже с 1 июля 2021 года. Со старыми КЭП, полученными до упомянутого числа, ничего не случится. Они остаются действительными до окончания срока действия сертификата или аккредитации УЦ, который выпустил подпись.

Однако есть нюанс. С 1 января 2022 года все КЭП полученные не в УЦ ФНС или её доверенного лица станут недействительны. Так что можно спокойно пользоваться старыми подписями, но только до конца текущего, 2021 года.

Где и как получить бесплатную КЭП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Как мы уже и говорили ранее, КЭП теперь можно получить только в удостоверяющих центрах ФНС России и у её доверенных лиц.

Есть нюанс — не все центры ФНС выдают КЭП. Список налоговых центров, в которых располагается УЦ, можно посмотреть по ссылке.

С перечнем доверенных лиц тоже можно ознакомиться на этой странице.

Процедура получения КЭП осталась достаточно стандартной, хоть и появилось несколько особенностей связанных с получением в ФНС.

По правилам, сначала необходимо записаться на приём. Сделать это можно на сайте ФНС. На практике это необходимо далеко не везде, так что лучше уточнить напрямую у конкретного УЦ ФНС. Далее подготавливаем пакет документов. Нам понадобится паспорт, ИНН, СНИЛС, сертификат соответствия к токену (носителю ЭЦП) и заявление на выпуск ЭЦП. Последнее можно отправить онлайн (при наличии действующей электронной подписи), через кабинет налогоплательщика. Приехать в назначенное время в УЦ ФНС для подписания документов и проверки токена. Обратите внимание, что при наличии старого токена, новую КЭП можно записать на него, лишь бы был сертификат соответствия. В среднем через 3-5 дней, после получения соответствующего уведомления, можно ехать за готовой электронной подписью.

Также хотим отметить, что принципиально важен личный визит в УЦ руководителя (единоличного исполнительного органа) юридического лица или ИП. Обязательное личное присутствие необходимо только при первом получении, в последующие разы всю операцию можно провести удалённо.

Выводы

Нововведения существенно усилят контроль над УЦ и электронным документооборотом в принципе. Несмотря на временные сложности в порядке получения, на дистанции обновленные правила сыграют только в пользу и предприятиям и властям.

На сегодняшний день многие вопросы не до конца раскрыты, однако переживать не стоит, ведь с 1 января 2022 года все процессы точно поставят на рельсы.