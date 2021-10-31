Малые закупки. Что нужно знать для участия?

Раньше малые закупки были достаточно нишевой штукой. Стоимость контрактов не превышала 100 тысяч рублей, а процедура использовалась в основном для закупки всякой мелочи — бумаги, ручек, лампочек и тому подобное. Спустя время денежный лимит увеличился до 600 тысяч, сделав спектр использования малых закупок несколько шире.

Последним шагом, на данный момент, стало изменение от 1 апреля 2021 года. Оно позволило проводить малые закупки на сумму до 3 миллионов рублей, но при условии использования государственных ЭТП. Данное новшество даже породило новое название процедуры — Закупки с полки.

Что такое малые закупки?

Малые закупки — это одна из вариаций закупки у единственного поставщика, предполагающая быстрые процедуры с ограничениями максимальной цены контракта. Поставщики размещают предварительные предложения, заказчик выбирает самый лучший вариант и заключает контракт.

И так, что мы имеем на сегодняшний день?

Старую процедуру малых закупок с ограничением в 600 тысяч рублей и возможностью проведения на сторонних площадках. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ, годовой объём таких заказов не должен превышать 2 миллиона рублей или 10% от годового объёма (но не более 50 миллионов). Также есть отдельные лимиты для учреждений культуры, образовательных и научных организаций и тд. Ознакомиться с ними можно в п. 5 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ. Новые «Закупки с полки», ограничительная отметка в которых зафиксирована на сумме в 3 миллиона рублей. Такие тендеры разрешено проводить только на электронных торговых площадках. Процедура регламентируется новым, п. 12 ст. 93 закона 44-ФЗ, а годовые лимиты остаются неизменными.

Самым важным отличием между этими вариантами, пожалуй, является обязанность заказчика всё таки заключить контракт при проведении Закупки с полки. При проведении старой процедуры заказчик мог просто отказаться от заказа и не заключать контракт, даже если все предложенные поставщики соответствовали требованиям тендерной документации.

Порядок проведения малых закупок

Такие тендеры считаются одним из лучших вариантов для новичков. Практически все действия лежат на заказчике и операторе ЭТП, а поставщик лишь подготавливает предварительное предложение и дожидается заветного уведомления. С предложения всё и начинается:

Поставщики подготавливают предварительное предложение.

Заказчик публикует в ЕИС извещение о проведении закупки, указав что именно ему нужно, в каком объёме, требуемые характеристики и предварительно обоснованную НМЦК.

Оператор ЭТП подбирает до 5 наиболее подходящих предварительных предложений, после чего направляет список заказчику. На этот этап оператору отводится всего 1 час.

Заказчик рассматривает каждый вариант, исключает неподходящие по документации и присваивает занятые места. Победитель определяется на основании лучшей цены. На данный этап заказчику даётся совсем немного времени — 1 рабочий день, следующий за днём получения подготовленного списка.

Финишная прямая — заказчик формирует протокол подведения итогов, направляя его оператору ЭТП, а также публикует в ЕИС неподписанный проект контракта.

Победитель ознакамливается с контрактом и происходит заключение. Тут медлить тоже не позволяют — на последний шаг даётся также 1 рабочий день.

Как вы могли заметить, сроки на проведение каждого этапа минимальны. Благодаря такому темпу, от публикации извещения до заключения контракта, как правило, не проходит более 5 дней.

Как подготовить предварительное предложение

В самом документе содержится достаточно много данных, но не стоит пугаться, если готовите предварительное предложение в первый раз. Информация будет опубликована, но ещё никому не направлена, что позволяет как вносить изменения, так и отзывать своё предложение.

Документ должен содержать:

Базовые данные для участия в тендерах по 44-ФЗ (сведения об организации) Наименование товара по КТРУ Характеристики товара Товарный знак Страна происхождения товара Подтверждающий страну происхождения товара документ (при необходимости) Регион поставки (можно несколько) Максимальное и минимальное количество товара на поставку Максимальные и минимальные сроки поставки Цена за единицу товара (с включенной стоимостью доставки для каждого указанного региона)

Подготовив и опубликовав предварительное предложение, поставщику, как мы и говорили ранее, остаётся лишь ждать. Вплоть до момента заключения контракта от участника ничего не потребуется.

Важно запомнить, что предварительное предложение действительно только 1 месяц, так что, при желании, его нужно постоянно продлевать.