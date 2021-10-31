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Малые закупки. Что нужно знать для участия?

Для рубрики Госзакупки
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Раньше малые закупки были достаточно нишевой штукой. Стоимость контрактов не превышала 100 тысяч рублей, а процедура использовалась в основном для закупки всякой мелочи — бумаги, ручек, лампочек и тому подобное. Спустя время денежный лимит увеличился до 600 тысяч, сделав спектр использования малых закупок несколько шире.

Последним шагом, на данный момент, стало изменение от 1 апреля 2021 года. Оно позволило проводить малые закупки на сумму до 3 миллионов рублей, но при условии использования государственных ЭТП. Данное новшество даже породило новое название процедуры — Закупки с полки.

Что такое малые закупки?

Малые закупки — это одна из вариаций закупки у единственного поставщика, предполагающая быстрые процедуры с ограничениями максимальной цены контракта. Поставщики размещают предварительные предложения, заказчик выбирает самый лучший вариант и заключает контракт.

И так, что мы имеем на сегодняшний день?

  1. Старую процедуру малых закупок с ограничением в 600 тысяч рублей и возможностью проведения на сторонних площадках. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ, годовой объём таких заказов не должен превышать 2 миллиона рублей или 10% от годового объёма (но не более 50 миллионов). Также есть отдельные лимиты для учреждений культуры, образовательных и научных организаций и тд. Ознакомиться с ними можно в п. 5 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ.
  2. Новые «Закупки с полки», ограничительная отметка в которых зафиксирована на сумме в 3 миллиона рублей. Такие тендеры разрешено проводить только на электронных торговых площадках. Процедура регламентируется новым, п. 12 ст. 93 закона 44-ФЗ, а годовые лимиты остаются неизменными.

Самым важным отличием между этими вариантами, пожалуй, является обязанность заказчика всё таки заключить контракт при проведении Закупки с полки. При проведении старой процедуры заказчик мог просто отказаться от заказа и не заключать контракт, даже если все предложенные поставщики соответствовали требованиям тендерной документации.

Порядок проведения малых закупок

Такие тендеры считаются одним из лучших вариантов для новичков. Практически все действия лежат на заказчике и операторе ЭТП, а поставщик лишь подготавливает предварительное предложение и дожидается заветного уведомления. С предложения всё и начинается:

  • Поставщики подготавливают предварительное предложение.
  • Заказчик публикует в ЕИС извещение о проведении закупки, указав что именно ему нужно, в каком объёме, требуемые характеристики и предварительно обоснованную НМЦК.
  • Оператор ЭТП подбирает до 5 наиболее подходящих предварительных предложений, после чего направляет список заказчику. На этот этап оператору отводится всего 1 час.
  • Заказчик рассматривает каждый вариант, исключает неподходящие по документации и присваивает занятые места. Победитель определяется на основании лучшей цены. На данный этап заказчику даётся совсем немного времени — 1 рабочий день, следующий за днём получения подготовленного списка.
  • Финишная прямая — заказчик формирует протокол подведения итогов, направляя его оператору ЭТП, а также публикует в ЕИС неподписанный проект контракта.
  • Победитель ознакамливается с контрактом и происходит заключение. Тут медлить тоже не позволяют — на последний шаг даётся также 1 рабочий день.

Как вы могли заметить, сроки на проведение каждого этапа минимальны. Благодаря такому темпу, от публикации извещения до заключения контракта, как правило, не проходит более 5 дней.

Как подготовить предварительное предложение

В самом документе содержится достаточно много данных, но не стоит пугаться, если готовите предварительное предложение в первый раз. Информация будет опубликована, но ещё никому не направлена, что позволяет как вносить изменения, так и отзывать своё предложение.

Документ должен содержать:

  1. Базовые данные для участия в тендерах по 44-ФЗ (сведения об организации)
  2. Наименование товара по КТРУ
  3. Характеристики товара
  4. Товарный знак
  5. Страна происхождения товара
  6. Подтверждающий страну происхождения товара документ (при необходимости)
  7. Регион поставки (можно несколько)
  8. Максимальное и минимальное количество товара на поставку
  9. Максимальные и минимальные сроки поставки
  10. Цена за единицу товара (с включенной стоимостью доставки для каждого указанного региона)

Подготовив и опубликовав предварительное предложение, поставщику, как мы и говорили ранее, остаётся лишь ждать. Вплоть до момента заключения контракта от участника ничего не потребуется.

Важно запомнить, что предварительное предложение действительно только 1 месяц, так что, при желании, его нужно постоянно продлевать.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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