Как подать жалобу на заказчика по 44-ФЗ

В закупках по 44-ФЗ, к сожалению, встречаются ситуации, когда заказчик нарушает действующие положения закона. Причины могут быть разными, но в случае прямого нарушения Ваших законных интересов не стоит молчать – время обращаться в ФАС.

На что можно жаловаться и какие сроки

1. Положения документации.

При составлении тендерной документации, заказчик может как случайно, так и преднамеренно, указать неправомерные требования. Это могут быть как нереалистичные характеристики предмета закупки или сроки исполнения, так и избыточный перечень прикрепляемой документации.

Подать жалобу в ФАС на подобные требования может любая компания до окончания срока подачи заявок.

2. Действия или бездействия заказчика, закупочной комиссии.

Незаконное отклонение заявки, нарушение сроков размещения или содержания протокола рассмотрения заявки и прочие нарушения процедуры проведения закупки.

Обратиться в ФАС может кто угодно, но до окончания срока подачи заявок. Обжалование действий или бездействий, произошедших после окончания приёма заявок, может осуществляться только теми участниками, которые подали заявку и не позднее 5 дней с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов или протокола рассмотрения и оценки заявок.

3. Действия или бездействия заказчика при рассмотрении вторых частей заявок.

Здесь так же может произойти необоснованное отклонение, нарушение сроков или содержания, а также присвоение победы участнику, чья заявка не соответствует законным требованиям.

В таком случае, жалоба в ФАС подаётся участниками и не позднее момента заключения контракта.

4. Действия или бездействия заказчика на этапе заключения контракта.

К таким жалобам относятся ситуации, когда заказчик, например, отказался принимать протокол разногласий на проект контракта или допустил в нём ошибки. Сюда же можно отнести и неправомерный отказ от заключения контракта.

Подать жалобу в ФАС можно также, как и в предыдущем варианте, вплоть до заключения контракта.

5. Действия или бездействия со стороны ЭТП

Довольно редко встречаются ситуации, когда подавать жалобу на торговую площадку оправдано. Но прецеденты были, поэтому такой вариант также стоит включить в список. Жалобы подаются, как правило, либо на технические ошибки со стороны ЭТП, либо на отказ оператора зарегистрировать участника.

Подать жалобу в ФАС необходимо в течение 30 дней с момента происшествия.

Куда жаловаться и кому

Мы не просто так обозначали, что ограниченные сроки подачи жалобы установлены именно при обращении в ФАС. Ведь решить вопрос можно не только с помощью контролирующего органа.

Официально, обжалование можно провести двумя способами – обращением в упомянутое ведомство и через Арбитражный суд.

При разбирательствах в судебном порядке временные ограничения размываются. Поэтому, если не удалось вовремя обратиться в ФАС, то есть ещё один вариант.

Мы же, в свою очередь, рекомендуем всё делать вовремя и в случае необходимости решать вопрос именно через антимонопольную службу. Дело в том, что судебное разбирательство может затянуться на несколько месяцев, в то время как ФАС рассмотрит жалобу максимум за 14 дней.

Кроме того, в разных ситуациях имеет значение в какой именно орган обращаться. Так, например, при жалобе на заказчика это будет территориальное отделение УФАС, а в случае обжалования действий оператора ЭТП – федеральный ФАС.

Как составить и подать жалобу

Жалоба оформляется, фактически, в свободной форме, но есть ряд требований, чтобы её приняли. Полный перечень необходимой информации указан в ч. 8 ст. 105 закона 44-ФЗ.

Информация о том, на кого подаётся жалоба: наименование, адрес, почтовый индекс и контактные данные.

наименование, адрес, почтовый индекс и контактные данные. Информация о том, кто подаёт жалобу (заявитель): наименование и место нахождения для юридического лица, ФИО и место жительства для физического лица, почтовый индекс, электронная почта и контактные данные.

наименование и место нахождения для юридического лица, ФИО и место жительства для физического лица, почтовый индекс, электронная почта и контактные данные. Информация о закупке: номер закупки, наименование и способ проведения.

номер закупки, наименование и способ проведения. Информация о нарушении: подробное описание ситуации, доводы и доказательства.

подробное описание ситуации, доводы и доказательства. Подтверждающие документы: подтверждающие документы и их перечень.

Рекомендуем подкреплять свою позицию сведениями из практики других региональных ФАС. Жалобы, в которых участники указывают на множество прецедентов, чаще признаются обоснованными.

Также, в конце можно указать, какого результата вы ожидаете – отменить проведение закупки, признать недействительным протокол или заключенный контракт.

Направить жалобу можно разными способами:

Принести лично

Отправить по почте

Доставить курьером

Отправить на электронную почту УФАС, подписав его с помощью КЭП.

Направить жалобу через ЕИС

Советы

1. Пользуйтесь независимым регистратором.

Эта программа отслеживает и записывает действия участников закупок при проведении тех или иных действий. С её помощью, в случае конфликтной ситуации, можно доказать свою позицию, ведь записываемые данные защищены и признаются контролирующим органом как весомый аргумент.

2. Пользуйтесь услугами профессионалов.

В Тендерплане работают опытнейшие юристы с большим стажем участия в закупках. Они с лёгкостью помогут и подскажут, как поступить в сложившейся ситуации, а также предложат конкретный план дальнейших действий!

3. Пользуйтесь подачей жалобы в ЕИС.

При подаче жалобы через ЕИС заполняется специальная форма. Большая часть требуемой информации подтягивается автоматически, что позволяет избежать ошибок. Кроме того, система проверяет внесенную информацию и сообщит, если что-то заполнено неверно.

Последний способ, на самом деле, очень удобный, хоть и непривычный. Определенно стоит начать им пользоваться, ведь по намеченным планам, уже с начала 2022 года все жалобы будут подаваться исключительно через ЕИС.