Виды закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Современная контрактная система подразумевает целый ряд конкурентных процедур. Они отличаются порядком проведения, особенностями подготовки заявок и сроками на отдельные этапы.

В данном материале мы прольём свет на все актуальные виды закупок, расскажем о ключевых отличиях и особенностях.

Основы

На сегодняшний день существует 4 основных вида конкурентных закупок:

Электронный аукцион. Конкурс в электронной форме. Запрос котировок в электронной форме. Запрос предложений в электронной форме.

Некоторые из них разделяются на подвиды. Так, электронный аукцион может быть открытым и закрытым, а конкурс одноэтапным и двухэтапным.

Начнем с доступности тендера для компаний. Закупка может проводиться в открытом и закрытом формате:

Открытые закупки публикуются в общем доступе, а принять участие может любой желающий, кто подходит под законные требования.

публикуются в общем доступе, а принять участие может любой желающий, кто подходит под законные требования. Закрытые закупки говорят сами за себя – участвовать могут далеко не все. Они проводятся в случаях предусмотренных ст. 84.1 закона 44-ФЗ. Например, когда закупка осуществляется для государственных нужд, являющихся государственной тайной. Чтобы принять участие, заказчик должен направить персональное приглашение Вашей компании.

Также, торги могут проводиться не только в один этап, но и в несколько:

Одноэтапные торги являются самым привычным вариантом. Они, как правило, проводятся значительно быстрее и проще, чем второй вариант.

Двухэтапные торги используется, чаще всего, для высокобюджетных закупок, где критически важно не прогадать с поставщиком. Особенности очевидны – сначала проводится первый отбор участников, а затем второй, где оставшиеся претенденты могут улучшить своё предложение ещё раз.

Подобные разделения хорошо себя зарекомендовали за годы практики. Благодаря им, заказчики могут выбрать самый эффективный вариант проведения, с учетом всей необходимой специфики.

Электронный аукцион

Популярнейший вид конкурентной закупки, не сдающий своих позиций уже много лет.

При проведении, заказчик указывает, что именно ему нужно, в какие сроки и начальную максимальную цену контракта (НМЦК). Поставщики находят информацию о закупке, изучают документацию и подают заявку на участие.

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Заявка на участие в электронном аукционе делится на 2 части. В первой, участник указывает полную информацию о предмете закупки, во второй – данные о компании.

После получения допусков, от участников потребуется войти на торговую площадку в указанный день и время, чтобы начать торг. В процессе каждый из них может снижать цену согласно допустимому шагу аукциона – от 0.5% до 5%.

Победителем становится тот поставщик, который предложил лучшую цену и её не перебили в течение 10 минут. В последствии именно с ним и заключается контракт.

Конкурс в электронной форме

Конкурс похож по своей логике на электронный аукцион, но с рядом достаточно серьёзных отличий.

Начнем с того, что при проведении конкурса в электронной форме, заказчик учитывает не только ценовое предложение участников, но и другие качества:

срок исполнения контракта;

опыт работы компании;

используемое оборудование (в случае работ или услуг);

качество продукта (при поставке).

Заявка на участие также состоит из двух частей, содержание которых регулируется ч. 4 ст. 54.4 закона 44-ФЗ и ч. 6 ст. 54.4 закона 44-ФЗ соответственно.

В отличии от аукциона, участвующие компании не перебивают цены друг друга, а обозначают ценовое предложение сразу.

Однако, есть ещё одна интересная особенность. После всех основных действий, заказчик публикует в ЕИС протокол рассмотрения вторых частей заявок. В этот момент у всех участников появляется последний шанс улучшить своё предложение, но на этот раз окончательно.

Запрос котировок в электронной форме

Запрос котировок считается, пожалуй, самым сложным видом закупки на сегодняшний день. Это мнение обусловлено сжатыми сроками на проведение, а также ограничениями в допустимой НМЦК.

Заказчик публикует извещение не позднее, чем за 4 дня до окончания приёма заявок. Отсчёт начинается с первого рабочего дня, следующего за днём размещения. В нём указывается предмет закупки, начальная стоимость и прочие требования.

Потенциальные участники, нашедшие извещение, должны отправить заявку, в которой содержится стандартный пакет документов, а также ценовое предложение. Полученные заявки рассматриваются на предмет соответствия котировочной комиссией, после чего направляются оператору ЭТП который, ориентируясь на предложенные цены, и определяет победителя.

Отдельно стоит упомянуть, что стоимость контракта не должна превышать 3 миллиона рублей. Годовой объём закупок такого вида тоже ограничен – не более 10% от всего годового объёма или 100 миллионов рублей.

Запрос предложений в электронной форме

Данный вид закупки немного схож с конкурсом. Заказчик также ориентируется не только на цену, но и на иные параметры. Победителем становится та компания, которая вынесла лучшее предложение, в котором цена, сроки и качество исполнения контракта наиболее соответствуют требованиям в документации.

Чтобы провести запрос предложений в электронной форме, необходимо учесть ряд требований. Дело в том, что такой вид закупки можно использовать лишь для ограниченного списка ситуаций:

Закупка предметов народного творчества.

Закупка для нужд олимпийских сборных.

Закупка лекарств для конкретного человека.

Закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у физических лиц.

При повторном проведении закупки, договор которой был официально расторгнут.

При необходимости защиты Российской Федерации в случае иска, который был подан в суд другого государства.

При условии, если повторный электронный аукцион или конкурс не состоялись.

Участники направляют свои предложения на площадку, на которой проводится закупка, после чего ожидают рассмотрения и публикации протокола. Ждут они потому, что после этого претенденты на контракт могут подать финальное предложение с изменениями в лучшую сторону.