Банковская гарантия – как получить и в чем подвох?

Каждый участник государственных и коммерческих закупок сталкивается с таким понятием как обеспечение. Оно представляет собой определённую денежную сумму, которая удерживается на счёте заказчика в качестве гарантии того, что Вы точно не уклонитесь от подписания контракта или его исполнения.

Проблемой является то, что чем дороже контракт — тем больше обеспечение. Принимая участие в закупке на кругленькую сумму, стоит быть готовым к шестизначной стоимости обеспечения. Вот только возможность заморозить столько денег есть далеко не всегда.

Чтобы избежать такого неэффективного использования финансов на счёте, многие поставщики используют в качестве обеспечения банковскую гарантию. Вся прелесть в том, что такой способ достаточно быстр, удобен и, как уже говорили, позволяет использовать деньги на счёте более полезно, а не просто замораживать их.

Но как её получить и сделать это максимально выгодно и удобно? Давайте разбираться!

Как работает банковская гарантия

По сути, банковская гарантия — это поручительство банка за компанию участвующую в тендере.

Например, если она нарушит сроки исполнения обязательств или результат не будет соответствовать прописанному в контракте, то банку придётся выплатить стоимость обеспечения заказчику. Конечно же, на этом история не закончится. Гарант сразу же будет требовать возмещения со стороны горе-участника в судебном порядке.

Принцип понятен, но почему большинство пользуется именно этим видом обеспечения? Сейчас расскажем.

Во первых, заморозка собственных средств на счете — самое неэффективное применение скопившейся суммы. Чаще всего деньги постоянно находятся в обороте, используются для будущего приумножения, а не «пылятся» в виде красивой цифры на балансе.

Во вторых, у компании может просто напросто не оказаться нужной для обеспечения суммы. Допустим, на закупку товара для поставки денег хватает, а вот оплатить обеспечение уже не получается. Банковская гарантия поможет решить проблему без привлечения большого количества денег, так как сумма комиссии покажется совсем крохотной.

Кстати о комиссии! Гарантия предоставляется не на безвозмездной основе, за свои услуги банку необходимо заплатить определенный процент. Итоговая сумма будет зависеть от изначальной ставки, необходимой суммы, срока предоставления и дополнительных требований.

Рассчитать стоимость гарантии можно с помощью калькулятора, который можно найти на страницах некоторых банков в соответствующих разделах, а также на сторонних ресурсах.

Процесс получения банковской гарантии очень удобен и всё происходит достаточно быстро. В среднем, на всю процедуру уходит 2 рабочих дня, если у банка не возникло вопросов и он не потребовал дополнительных документов.

Как получить банковскую гарантию

Зарегистрировать юридическое лицо или ИП и сразу же получить банковскую гарантию не получится. Компания должна соответствовать ряду обязательных условий:

Возраст компании не меньше полугода, в течение которого она ведёт коммерческую деятельность. Юридическая чистота (отсутствие долговых обязательств, обременений, судебных разбирательств). Финансовая стабильность (рост денежного оборота, недвижимое имущество, активы и т.д.). Опыт исполнения подобных тендеров. Иногда требуется наличие расчетного счёта в том же банке.

Если компания удовлетворяет всем описанным требованиям, то дальнейшие действия будут такими:

Сначала необходимо выбрать банк, в котором будут самые выгодные для Вас условия.

Обратите внимание, что не каждый банк вправе предоставлять гарантию. Чтобы не наткнуться на мошенников, советуем сверяться с перечнем на сайте Минфина России. Документы постоянно обновляются, поэтому, чтобы проверить тот или иной банк, нужно просто открыть актуальнейшую редакцию.

Несмотря на обилие вариантов, чаще всего всего выбор падает именно на тот банк, который обслуживает организацию. У него уже есть большая часть нужной информации, соответственно и вопросов меньше, и процедура пройдёт быстрее.

Совет: при выборе банка отдавайте предпочтение тем вариантам, в которых можно оперативно вносить правки в проект банковской гарантии. При проверке документа могут обнаружиться расхождения в формулировках, быстрое исправление которых окажется критически необходимо.

Следующим шагом будет обращение в выбранный банк и предоставление запрошенных документов. Их перечень, как правило, самый стандартный и не вызывает вопросов.

Однако, если сумма окажется крупной, то банк может запросить залог и/или поручительство, стоит быть к этому готовым.

Банк проверяет отправленные документы, убеждается в добросовестности и платежеспособности компании. Как правило это не занимает много времени — в среднем один день.

Если всё прошло без проблем и банк одобрил заявку, то между сторонами заключается соглашение о предоставлении банковской гарантии. Компания оплачивает комиссию и получает заветный документ.

Совет: после выпуска гарантии обязательно проверьте её в личном кабинете ЕРУЗ или попросите предоставить выписку из реестра банковских гарантий. С последним вам легко могут помочь специалисты Тендерплана! Консультация с тендерными специалистами значительно упростит многие моменты!

И наконец последний шаг — прикрепляем скан банковской гарантии и отправляем вместе с остальными документами.

Совет: обращайте внимание на требование заказчика. Порой можно наткнуться на требование о предоставлении БГ на бумажном носителе.

Также на этом этапе стоит внимательно изучить тендерную документацию на наличие дополнительных требований. Например, в ней может быть указано, что вместе с банковской гарантией необходимо приложить дополнительные документы от гаранта.

Вывод

Банковская гарантия — это быстрый, относительно дешевый и надежный способ обеспечения заявки и/или контракта. Им пользуются как при недостатке бюджета, чтобы на всё хватило, так и без финансовых трудностей, чтобы имеющиеся средства оставались в обороте.

Процедура достаточно проста и вряд ли вызовет хоть какие-то трудности после первого одобрения. Главное выбрать правильного гаранта с хорошими условиями и, разумеется, исполнять обязанности по контракту без нареканий.