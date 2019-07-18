Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ

Ограничения обслуживания счетов банками по 115-ФЗ — это всегда неприятно: приходиться отвлекаться от бизнеса и объяснять банку свои транзакции. Собрали рекомендации, как сэкономить ваше время на общении с банком и предотвратить блокировки.

115-ФЗ существует уже давно, но в 2018 банки поменяли подход и стали обращать больше внимания на операции, которые проходят по расчетным счетам розничного бизнеса. Одновременно с этим, сразу несколько банков перешло на мониторинг операций в режиме реального времени. Это значит, что раньше документы запрашивались после исполнения подозрительной операции, а теперь — до.

С ограничениями стал сталкиваться и честный бизнес. Его транзакции могут попадать под разряд сомнительных, даже если он забыл указать некоторые мелкие нюансы. Мы хотели бы помочь бизнесу и рассказали, как работать в новых условиях, чтобы не попасть под автоматическую проверку и не тратить время на общение с банком.

Что запомнить: