Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ

Ограничения обслуживания счетов банками по 115-ФЗ — это всегда неприятно: приходиться отвлекаться от бизнеса и объяснять банку свои транзакции. Собрали рекомендации, как сэкономить ваше время на общении с банком и предотвратить блокировки.
115-ФЗ существует уже давно, но в 2018 банки поменяли подход и стали обращать больше внимания на операции, которые проходят по расчетным счетам розничного бизнеса. Одновременно с этим, сразу несколько банков перешло на мониторинг операций в режиме реального времени. Это значит, что раньше документы запрашивались после исполнения подозрительной операции, а теперь — до.
С ограничениями стал сталкиваться и честный бизнес. Его транзакции могут попадать под разряд сомнительных, даже если он забыл указать некоторые мелкие нюансы. Мы хотели бы помочь бизнесу и рассказали, как работать в новых условиях, чтобы не попасть под автоматическую проверку и не тратить время на общение с банком.
Что запомнить:
- Проверяйте контрагентов.
Внимательно выбирайте, с кем работаете. Адреса массовой регистрации, массовые директоры, компания зарегистрирована недавно — это то, что сразу должно насторожить. Если вы оказали настоящую услугу, но ваш клиент был замешан в обнале, вас могут проверить.
- Подробно описывайте переводы.
Основание, дата, НДС — это то, что лучше указывать всегда. На платежи без описания сразу срабатывает фильтр.
- Работайте по своим ОКВЭДам.
Что написано в ОКВЭДах — то и должно быть в счете. Не пишите про информационные услуги, если вы их не оказываете. В ОКВЭДах «пошив одежды», а деньги за «поставку оборудования» — плохой сценарий. Добавить новые ОКВЭДы для компании — 800 рублей, для ИП — бесплатно.
- Не снимайте все наличные.
Это особенно касается ИП. Лучше часть денег перевести на личную карту, часть — снять, часть потратить по бизнес-карте (в Тинькофф они бесплатные) — налоговая к этому нормально относится, даже если у вас УСН 15%.
- Платите налоги и взносы.
Существует рекомендуемый ЦБ минимум налогов — 0,9% от оборота. Этот минимум отслеживает банк. Если за квартал вы заплатили налогов менее 0,9% оборота, с вами свяжутся. Если у вас несколько счетов и вы платите налоги только с одного, держите под рукой выписку с этого счета, чтобы сразу предоставить в другие банки.
- Аккуратно ведите документы по сделкам.
Это позволит отвечать на вопросы, если они случатся, максимально быстро и безболезненно. То есть сначала подписанный договор, потом предоплата. Сначала подписанный акт, потом перевод. Потому что если окажется, что у вас подозрительный контрагент, у вас будет только два дня на то, чтобы предоставить документы.