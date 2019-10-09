Комментарий Тинькофф Банка по ситуации с ООО «Пегас»: клиент подтвердил исполнение 2-х КТС

Комментарий Тинькофф Банка по описанной в посте на Facebook ситуации с ООО «Пегас»

В описанной истории с ООО «Пегас» — слишком много несостыковок. Кроме того, большинство утверждений в этом посте о якобы имевших место фактах не соответствуют действительности.

К сожалению, клиент решил разбираться с данной ситуацией не напрямую с банком или самостоятельно, а через аккаунт своего друга в Фэйсбуке.

Факты в этой ситуации такие:

Банк предоставил все данные полиции в полном объеме 27 сентября и намерен дальше участвовать в расследовании, а также готов поделиться отдельными фактами.

Счет клиента был открыт в банке 7 сентября.

12 сентября на счет клиента поступили 5,5 млн рублей за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов, в результате чего клиент попал на проверку финмониторинга банка. В рамках проверки клиенту были направлены дополнительные запросы на подтверждение его деятельности.

Компания имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором. В виде основной деятельности компании при открытии счета была указана «деятельность рекламных агентств», при этом поступления на счет пришли за укладку бордюрного камня на 5,5 млн рублей — это выглядит для финмониторинга довольно странно с учетом непрофильной деятельности компании.

После получения запроса от финмониторинга клиент 13 сентября консультировался с банком в чате по выводу денег через КТС. Здесь считаем необходимым объяснить, что такое КТС.

Когда сотрудникам не выплачиваются зарплаты или премии, сотрудники обращаются в Комитет по Трудовым Спорам и получают удостоверение на выплату денежных средств. Данное удостоверение КТС по закону 229-ФЗ (пункт 4 ст. 12 «Виды исполнительных документов») признается исполнительным документом. Банки обязаны исполнять такие удостоверения в силу закона.

Итак, клиент консультируется в чате на тему КТС. Здесь важно обратить внимание на две вещи. Во-первых, в документах в посте утверждается, что гендиректор является единственным сотрудником в штате, однако в чате он консультируется по поводу выплаты премии своим сотрудникам. Во-вторых, выглядит также странно, что генеральный директор вместо того, чтобы выплатить премии напрямую сотрудникам, консультируется на тему выплаты премий через КТС.

Когда в банк поступили КТС, банк позвонил генеральному директору на контактный номер, который был указан при открытии счета и который не менялся.

Клиент подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками.

Это подтверждается записями звонков, которые банк предоставит полиции для проведения расследования.

Банк готов сотрудничать для выяснения всех деталей данной ситуации напрямую с генеральным директором. При этом мы тесно работаем с полицией по этому кейсу, и будем держать в курсе развития данной ситуации.