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Тинькофф Бизнес
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4 марта в 13:00 Тинькофф Бизнес проведет бесплатный вебинар «Как выбрать систему налогообложения для ИП»

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Руководитель Бухгалтерии Тинькофф Бизнеса Анастасия Сич покажет, как посчитать налоги в разных системах налогообложения.

В ходе вебинара вы узнаете:

  • как сэкономить на налогах и правильно вычитать страховые взносы;
  • почему важно сразу перейти на УСН при регистрации, даже если вы хотите работать на патенте;
  • какие налоговые льготы может получить ваш бизнес и кому полагаются налоговые каникулы;
  • кому сейчас выгодно работать на патенте;
  • как и когда платить налоги на УСН;
  • когда и для чего вам может понадобиться бухгалтер.

Все слушатели получат памятку по системам налогообложения и календарь уплаты налогов.

Запись вебинара будет доступна всем зарегистрировавшимся на сайте.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Тинькофф Бизнес
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