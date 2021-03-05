4 марта в 13:00 Тинькофф Бизнес проведет бесплатный вебинар «Как выбрать систему налогообложения для ИП»

Руководитель Бухгалтерии Тинькофф Бизнеса Анастасия Сич покажет, как посчитать налоги в разных системах налогообложения.
В ходе вебинара вы узнаете:
- как сэкономить на налогах и правильно вычитать страховые взносы;
- почему важно сразу перейти на УСН при регистрации, даже если вы хотите работать на патенте;
- какие налоговые льготы может получить ваш бизнес и кому полагаются налоговые каникулы;
- кому сейчас выгодно работать на патенте;
- как и когда платить налоги на УСН;
- когда и для чего вам может понадобиться бухгалтер.
Все слушатели получат памятку по системам налогообложения и календарь уплаты налогов.
Запись вебинара будет доступна всем зарегистрировавшимся на сайте.