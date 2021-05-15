Исследование Tinkoff Data: как часто новички в госзакупках одерживают победу в тендерах

Аналитический проект Tinkoff Data провел исследование «Новички в госзакупках. Факторы победы и влияние пандемии». Исследование отвечает на вопросы, как быстро начинающие участники гостендеров выигрывают первую закупку, в каких закупках они побеждают чаще всего, и как изменилась ситуация в этой сфере за время пандемии.

В выборку вошли 200 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались в Единой информационной системе в сфере госзакупок в 2019 и 2020 годах.

Большинство компаний и предпринимателей, которые регистрируются в ЕИС, одерживают победу в гостендерах в тот же год. В 2019 году среди новичков победили 67,9%, в 2020 году — 59,6%. При этом четверть поставщиков получают свои первые госконтракты уже в первый месяц.

Новички чаще получают контракт на небольшую сумму — до 400 тысяч рублей. В следующих ценовых сегментах доля победителей среди начинающих поставщиков сокращается.

Лидеры среди регионов по количеству контрактов, заключенных с новичками: Республика Алтай — в 2019 году, Республика Крым — в 2020 году.

Заказчики закупают у начинающих поставщиков в основном медоборудование, лекарства, компьютеры и продукты питания.

В целом пандемия не сильно изменила сферу госзакупок. Количество заключенных контрактов сократилось с 3,6 млн в 2019 году до 3,4 млн в 2020 году. Но общая сумма контрактов даже увеличилась: с 8,3 трлн до 8,9 трлн рублей соответственно.