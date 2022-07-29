Ключ от всех дверей: Тинькофф запускает Tinkoff ID для всего рунета

С помощью Tinkoff ID пользователи смогут безопасно, быстро и бесшовно авторизовываться без ввода логина и пароля в разных сервисах в рунете и получать любые платные и бесплатные услуги — от покупок до устройства на работу без лишних документов.

Tinkoff ID на сегодня — сервис самой безопасной авторизации в рунете, построенный на основе технологий платформы «Тинькофф Защита». Он позволит эффективнее защищать пользовательские данные и снизить на 30% количество фрода, связанного с социальной инженерией.

Исторически Tinkoff ID — центр экосистемы Тинькофф, через который клиенты получали бесшовный доступ ко всем продуктам Группы Тинькофф: банкингу, инвестициям, мобайлу, лайфстайл-сервисам, путешествиям, супераппу, веб-интерфейсу и другим.

Теперь с помощью Tinkoff ID к экосистеме Тинькофф могут подключиться любые партнеры, а клиенты Тинькофф смогут пользоваться их услугами также быстро, как внутри Тинькофф. Среди партнеров Tinkoff ID на старте — около 100 лидеров рунета и российского бизнеса: от крупнейших сайтов объявлений и онлайн-сервисов до госструктур.

Анатолий Макешин, директор платежных систем — зампред Правления Тинькофф:

«Tinkoff ID — это стержень, вокруг которого выросли продукты экосистемы Тинькофф. У нас внутри экосистемы для людей никогда не было барьеров и дверей — они свободно пользовались всеми продуктами без лишних движений.

Теперь Tinkoff ID станет ключом ко всем дверям за пределами экосистемы: авторизоваться в любом сервисе партнера Тинькофф можно будет рекордно быстро — за 10 секунд по одному клику. И главное — максимально безопасно.

Одна из задач Tinkoff ID — решить проблему с мошенническими сценариями в рунете. По нашим оценкам, использование Tinkoff ID сократит на 30% объемы мошенничества с социальной инженерией.

Например, нашими партнерами будут ключевые сайты объявлений (классифайды): клиенты смогут смело авторизовываться через Tinkoff ID, платить там же в один клик через Tinkoff Pay и навсегда забыть об угрозе мошенничества на таких площадках».

Tinkoff ID на всех этапах жизни человека

Через Tinkoff ID пользователи смогут получать услуги у партнеров Тинькофф — частных и государственных сервисов — в практически любых жизненных сценариях на разных этапах жизни.

Например:

Оформлять документы и получать госуслуги.

Покупать товары в магазинах и на маркетплейсах.

Заказывать доставку еды.

Смотреть стриминговые и развлекательные сервисы.

Читать любимые СМИ по подписке — Ведомости, Банки.ру и другие.

Знакомиться в дейтинговых сервисах.

Устраиваться на работу без лишних документов.

Получать финансовые услуги и совершать платежи.

Записываться к врачу, заказывать лекарства.

Заказывать такси, каршеринг.

Бронировать и оплачивать туры, ж/д и авиабилеты, отели.

Покупать квартиры и другую недвижимость.

Заказывать ремонтные работы и покупать стройматериалы .

Записываться в парикмахерскую в один клик.

Покупать лотерейные билеты и делать ставки на спорт.

Получать образование.

Среди первых 100 партнеров Tinkoff ID (которые уже подключились или подключатся в ближайшее время): S7, Х5 Group, Wildberries, Детский Мир, IVI, Мои документы, Технопарк, СДЭК, ЦУПИС, Philips, ТезТурз, Объединенное кредитное бюро, YouDo, Гознак, Philips, Xiaomi, Связной Трэвел, CloudTips, ПИК, Metro Cash&Carry, РТС, Ростендер, VK, 220 Вольт, Ведомости, Банки.ру, МЕДСИ, Связной, Ostrovok.ru, Ютека, Tikkurila, Schneider Electric, HH.ru, Зарплата.ru и многие другие.

Примеры из жизни с Tinkoff ID

Например, уже сейчас через Tinkoff ID можно устроиться на работу в Wildberries Job за пару кликов: Тинькофф сам передаст нужные документы — ФИО, телефон, паспортные данные. Пользователю достаточно лишь нажать кнопку, все данные подтянутся за пару секунд. Далее сведения отправляются в отдел кадров для подготовки трудового договора.

Авторизоваться через Tinkoff ID также можно будет в МФЦ. Идентифицирует клиентов с помощью Tinkoff ID и СДЭК: раньше для подтверждения личности нужно было лично приходить в офис.

Анатолий Макешин, директор платежных систем — зампред Правления Тинькофф:

«На старте к нам уже подключились около 100 партнеров — крупнейших сервисов рунета: продавцы, маркетплейсы, госструктуры, СМИ, развлекательные сервисы и другие.

Мы хотим быть на каждом этапе жизни с нашими клиентами — и внутри Тинькофф, и в любом сервисе рунета. Мы даем возможность пользоваться любыми услугами в рунете так же быстро в пару кликов — как в нашей экосистеме. Поэтому мы планируем подключить к Tinkoff ID всех крупнейших игроков рынка и не только.

Для партнеров Tinkoff ID — это своего рода „стыковочный хаб“ с экосистемой Тинькофф. Они смогут увеличить свою конверсию на 3–5%, взаимодействуя с нашими клиентами, но и не только с ними: Tinkoff ID будет доступен и неклиентам».

Механизм работы Tinkoff ID

Через Tinkoff ID можно максимально быстро войти в личные кабинеты онлайн-сервисов — партнеров Тинькофф на их сайтах и в мобильных приложениях. Для этого надо будет нажать кнопку «Войти с Тинькофф».

При авторизации на сайте достаточно ввести номер телефона, подтвердить вход по СМС-коду и предоставить доступ к нужным данным.

При авторизации в приложении партнера откроется приложение Тинькофф — там следует подтвердить вход по коду, отпечатку пальца или Face ID и предоставить доступ к данным. После этого пользователь будет возвращен в мобильное приложение партнера.

Также в будущем появится офлайн-авторизация через Tinkoff ID: пользователь в офлайне сканирует QR-код, подтверждает свою личность через суперапп Тинькофф и пользуется продуктом или услугой.

Например, этот способ подойдет, когда нужно забрать посылку из офиса службы доставки без паспорта и для этого необходимо пройти идентификацию. Благодаря Tinkoff ID это можно будет сделать без документов. Пример другого сценария, в котором Tinkoff ID может заменить бумажные документы, — посещение поликлиник.

Финтех-магия Tinkoff ID Tinkoff Pay

Tinkoff ID позволит оплачивать покупки через Tinkoff Pay на внешних ресурсах полностью бесшовно — так же, как внутри суперприложения Тинькофф.

Оплата будет происходить в один клик, без переходов в приложение Тинькофф, все данные для оплаты — адреса, ФИО, данные паспорта, e-mail и другие — станут заполняться автоматически.

Вот как это будет выглядеть на примере покупки авиабилетов:

Персонализация и личный кабинет

В ближайшем будущем у пользователей Tinkoff ID появится личный кабинет, своего рода «цифровой паспорт»" в экосистеме Тинькофф, в котором они смогут видеть, у каких сервисов есть разноуровневые доступы к их данным и документам. В личном кабинете они смогут управлять настройками доступа к своим данным для разных сервисов.

Также появится персонализированная кнопка «Войти с Тинькофф» — пользователи смогут видеть размер кэшбэка, который они получат у конкретного партнера, а также свое имя, аватарку и настроить другие опции.

Tinkoff ID для неклиентов

Использование Tinkoff ID доступно и неклиентам Тинькофф. Они смогут подключить сервис, указав свой номер телефона, и при желании — заполнить в личном кабинете дополнительные данные.

Анатолий Макешин, директор платежных систем — зампред Правления Тинькофф:

«При авторизации пользователей, не являющихся клиентами Тинькофф, передается только проверенный телефонный номер. Заполнение дополнительной информации остается на усмотрение партнера.

Таким образом Tinkoff ID сможет стать более безопасной альтернативой ID-сервисам соцсетей и поисковиков — и, главное, через него сможет авторизоваться любой пользователь рунета».

Безопасность с Тинькофф ID

Анатолий Макешин, директор платежных систем — Зампред Правления Тинькофф:

«Одна из наших основных целей Tinkoff ID — борьба с социальной инженерией. Мошенники используют поддельные сайты для оплаты несуществующих услуг, фейковые аккаунты на сайтах объявлений или соцсетей. Объемы подобного мошенничества стабильно занимают первые строчки рейтинга. Мы хотим решить эту проблему с помощью аутентификации через Tinkoff ID.

Например, если пользователь видит галочку „подтверждено через Tinkoff ID“ у продавца на крупнейшем в рунете сайте объявлений, он может быть уверен, что по ту сторону экрана реальный человек с подтвержденными данными.

Верим, что Tinkoff ID поможет решить эту проблему на уровне всей индустрии.

Сейчас пользователи оставляют на разных сайтах свои логины и пароли, реквизиты карт — регулярно происходят утечки и компрометация данных. С Tinkoff ID авторизовываться на сайтах и платить безопаснее — у него под капотом наша банковская авторизация, которая регулярно проходит аудит безопасности по всем стандартам информационной безопасности.

Плюс у нас работает система „Тинькофф Защита“, которая при каждой подозрительной авторизации дополнительно может запросить проверку пароля».

Клиенты Тинькофф смогут сами решить, какие данные готовы передавать партнерам через Tinkoff ID в зависимости от сценария. Например, при покупке товаров — адрес доставки и телефон, при оформлении на работу — паспортные данные, СНИЛС и ИНН, при покупке туров и авиабилетов — данные загранпаспорта и телефон и т. д.

Окно настроек будет появляться, когда человек впервые заходит на сайт или в приложение партнера. Данные будут передаваться по протоколу OAuth 2.0 — это международный стандарт в авторизации. В любой момент клиенты смогут отозвать свои данные с сайта партнера.

Анатолий Макешин, директор платежных систем — зампред Правления Тинькофф:

«В основе нашей экосистемы — банк, и это наше ключевое преимущество. У нас есть самые актуальные данные клиентов, так как мы обязаны всех наших клиентов идентифицировать по 115-ФЗ. Над качеством и безопасностью данных у нас работают отдельные команды, у нас самые технологичные инструменты на рынке, поэтому наши данные максимально актуальны.

Большинство ID-сервисов предоставляют только функцию входа на сайт. Мы как банк можем проводить юридически значимую делегированную идентификацию, и наши партнеры, например, могут уже не встречаться с клиентом для оказания услуг, которые этого требуют по закону, — мы уже встретились с клиентом и его идентифицировали».

От каких сценариев мошенничества защищает Tinkoff ID

Подмена формы на сайтах с оплатами: агрегаторах покупки авиа- и ж/д билетов, маркетплейсах, интернет-магазинах. Подменные и ложные сайты для покупки билетов на Сапсан. Внезапная выплата через поддельный сайт банка или мошенническая лотерея. Сценарий с разводом на покупке/продаже на сайтах объявлений: продавец требует предоплату, а потом исчезает; покупатель просит данные карты для предоплаты; продавец обманывает через поддельную ссылку на доставку. Сценарий с разводом в сервисах знакомств. Сценарий со взломом соцсетей и сбором денег «на операцию». Мошенники в роли продавца или покупателя просят совершить перевод в качестве аванса или под предлогом перевода денежных средств запрашивают реквизиты банковских карт. Мошенники собирают данные из слитых баз, чтобы после использовать эти данные в звонках «СБ», «МВД», «прокуратуры», «налоговой» и остального телефонного мошенничества.

Что может Tinkoff ID в сфере безопасности

Проверить подлинность сайта : если на портале есть кнопка Tinkoff ID — значит, это легитимный сайт.

: если на портале есть кнопка Tinkoff ID — значит, это легитимный сайт. Подтвердить профиль продавца/покупателя на досках объявлений, продавцов услуг и т. д. — в таком случае стоит галочка «Подтверждено Тинькофф».

на досках объявлений, продавцов услуг и т. д. — в таком случае стоит галочка «Подтверждено Тинькофф». Подтвердить профиль пользователя сайта (например, сайта знакомств).

(например, сайта знакомств). Защита от утечек : партнеры проходят аудит и получают рекомендации по безопасности.

: партнеры проходят аудит и получают рекомендации по безопасности. Пользователь может управлять своими данными при авторизации.

Модерация транзакций: данные с сайтов объявлений позволят модерировать транзакции в связке с Tinkoff ID.

Tinkoff ID для партнеров

Партнерам Тинькофф подключение Tinkoff ID позволит увеличить конверсию на 3–5%, значительно улучшить клиентский опыт и решить много других задач.

Кроме того, Tinkoff ID предоставляет для партнеров первую в России делегированную идентификацию.

Анатолий Макешин, директор платежных систем — зампред Правления Тинькофф:

«Делегированная идентификация — идентификация собственных клиентов Тинькофф по поручению другого кредитного учреждения, контрагента, в полном соответствии со статьей 7 115-ФЗ. Таким образом, при помощи Tinkoff ID мы можем производить идентификацию клиента Тинькофф по поручению партнера в полном соответствии с законодательством РФ и снимать ограничения для партнера при проведении тех или иных финансовых операций. В рамках банковских сервисов удаленной идентификации мы первые в России, кто может проводить данную операцию при помощи дистанционного сервиса Tinkoff ID».

Сверхбыстрая авторизация для клиентов: 10 секунд с Tinkoff ID вместо 2 минут ручной пошаговой регистрации. Нужно всего 2 шага для входа.

10 секунд с Tinkoff ID вместо 2 минут ручной пошаговой регистрации. Нужно всего 2 шага для входа. Работает для любых пользователей — не обязательно клиентов экосистемы Тинькофф.

— не обязательно клиентов экосистемы Тинькофф. Значительное расширение клиентской базы: партнеры получают доступ к 25 млн клиентов Тинькофф, идентифицированных по 115-ФЗ.

партнеры получают доступ к 25 млн клиентов Тинькофф, идентифицированных по 115-ФЗ. Подтвержденная личность пользователей. На сайт компании не попадут мошенники и боты.

На сайт компании не попадут мошенники и боты. Увеличенная конверсия в оплату. Пользователь не вводит реквизиты, автозаполнение данных.

Пользователь не вводит реквизиты, автозаполнение данных. Автоматическое выставление счетов. Счет появится в личном кабинете клиента — оплата будет проходить быстрее.

Счет появится в личном кабинете клиента — оплата будет проходить быстрее. Глубокая аналитика по клиентам с применением ML-моделей под конкретного партнера. Бизнес получает подлинные данные пользователя и суперперсонализированную аналитику для эффективных таргетированных предложений и программ лояльности.

Бизнес получает подлинные данные пользователя и суперперсонализированную аналитику для эффективных таргетированных предложений и программ лояльности. Экономия на отправке СМС для авторизации клиентов.

Простота интеграции для партнеров: онлайн-заполнение анкеты, простая и быстрая интеграция.

онлайн-заполнение анкеты, простая и быстрая интеграция. Качественные данные о клиентах: актуальные (проверка данных на актуальность при входе), корректные (не будут поступать вымышленные почты и телефоны), полные (предпочтения пользователей).

актуальные (проверка данных на актуальность при входе), корректные (не будут поступать вымышленные почты и телефоны), полные (предпочтения пользователей). Идентификация клиентов: не нужно встречаться с клиентом для идентификации, если того требует законодательство. Тинькофф уже идентифицировал клиента по 115-ФЗ.

не нужно встречаться с клиентом для идентификации, если того требует законодательство. Тинькофф уже идентифицировал клиента по 115-ФЗ. Авторизация по ссылке: к примеру, при переходе из Тинькофф Путешествий на сайт партнера не нужно повторно заполнять формы регистрации.

к примеру, при переходе из Тинькофф Путешествий на сайт партнера не нужно повторно заполнять формы регистрации. Автозаполнение форм при покупках через сервисы Тинькофф «Долями» и «POS-кредиты» при входе с Tinkoff ID.

при входе с Tinkoff ID. Доступ к внутренним каналам продвижения Тинькофф: сторис, пуши и т. д.

сторис, пуши и т. д. Доступ к программе «Тинькофф Таргет» и программам кэшбэка для клиентов.

Отзывы партнеров

Екатерина Дмитрук, генеральный директор S7 Travel Retail:

«Тинькофф — наш стратегический партнер, чей подход находить эффективные технологические решения и стремление заботиться о клиентах мы полностью разделяем. Уверена, многие путешественники оценили удобство регистрации в личном кабинете S7 Priority через привычный для них Tinkoff ID».

Адам Елдаров, директор по продукту YouDo:

«Для нас подобная интеграция с Тинькофф — это возможность упростить нашим клиентам авторизацию на сервисе, которая будет занимать всего пару кликов. Плюс Tinkoff ID позволит повысить доверие к пользователям, поскольку мы будем получать уже верифицированных юзеров, пришедших к нам из экосистемы партнера».

Лев Фирсов, директор по прямым продажам TEZ TOUR:

«TEZ TOURи Тинькофф Банк — давние и успешные партнеры: уже несколько лет TEZ TOUR принимает участие в программе лояльности Тинькофф Банка, предоставляя кэшбэк при бронировании туров онлайн и оплате их картой Tinkoff. К пилотному проекту по тестированию Tinkoff ID TEZ TOUR присоединился около года назад, настроив регистрацию и авторизацию на сайте для частных лиц через Tinkoff ID.

Проект был признан успешным, и теперь Тинькофф Банк запускает универсальный Tinkoff ID — сервис быстрой авторизации и единого входа для клиентов Тинькофф на всех сайтах партнеров. Tinkoff ID позволит быстро и удобно авторизоваться или регистрироваться в пару кликов на сайтах и в приложениях партнеров Тинькофф — без ввода пароля и логина».

Олег Сурыкин, руководитель сервиса «Мои Документы Онлайн»:

"Идея интеграции сервиса "Мои Документы Онлайн"с Tinkoff ID родилась из простой бизнес-хотелки — сэкономить на СМС-авторизации. Мы сделали запросы в Тинькофф и другой крупный банк. Ответ от команды Тинькофф получили очень быстро. В итоге мы смогли полностью отказаться от СМС и перешли на авторизацию по звонку и Tinkoff ID. Очень порадовала скорость, с которой работает команда Tinkoff ID. Впервые подталкивали нас, а не мы«.

Максим Карпин, руководитель проектного офиса СДЭК:

«Продуктовый подход сегодня позволяет создавать целые экосистемы, а их объединение друг с другом во многом упрощает клиентам жизнь: дает доступ к услугам и товарам без лишних шагов и препон. Сотрудничество Тинькофф и СДЭК — отличный пример взаимодействия, когда клиенты обеих компаний без лишних сложностей, находясь внутри интегрированных экосистем, могут пользоваться всеми бонусами и преимуществами».

Микаэл Гелецян, директор цифрового продукта ГК «Детский мир»:

«Мы делаем покупку и регистрацию в продуктах Детского мира удобными для пользователя в том числе за счет широкого выбора способов входа. Tinkoff ID — не только экономия времени покупателя (не нужно вводить никаких данных), но и потенциал для продукта давать таким клиентам больше возможностей в Детском мире, поскольку пользователь верифицирован и не требует никаких дополнительных проверок».

Кирилл Якобенко, гендиректор аптечного маркетплейса «Ютека»:

«Подключение Tinkoff ID увеличило конверсию в регистрацию новых пользователей на нашем сайте и в мобильном приложении, при этом с дополнительной экономией на СМС и увеличением удобства для клиентов. Отдельно хочу отметить профессионализм технической команды Тинькофф, которая оперативно помогала со всеми вопросами в процессе подключения и тестирования».