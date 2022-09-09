Номинальный счет. Зачем он нужен бизнесу

Что такое номинальный счет

Номинальный счет — это одна из разновидностей банковских счетов, которая позволяет разграничить активы компании от иных средств, например, средств ее клиентов.

Такие счета компании открывают для совершения операций с деньгами, которые принадлежат другим лицам — бенефициарам.

Отличием номинального счета от расчетного является отсутствие у его владельца права распоряжаться средствами, которые на нем лежат, без выполнения определенных условий. Принимать и отправлять средства может владелец счета, но только по поручению бенефициара.

Тренд на использование номинального счета появился неслучайно. Использования такого инструмента позволяет не только четко разграничить полученные средства и отделить собственные доходы от средств, на которые у компании-владельца счета нет прав, но и защитить деньги бенефициаров на счете от взыскания по обязательствам владельца счета — со стороны приставов или налоговой службы.

Вы могли сталкиваться с номинальными счетами, если работали с различными площадками-посредниками или агрегаторами.

Например, маркетплейсы могут хранить деньги покупателей на номинальном счете до того момента, пока покупатель не подтвердит получение товара, и только после этого средства с номинального счета переводятся на расчетный счет продавца. Такой механизм позволяет защитить покупателей от мошенников и гарантирует выплаты продавцам.

Какие компании используют номинальные счета

Номинальные счета своим клиентам открывают инвестиционные платформы, маркетплейсы и агрегаторы, площадки по работе с самозанятыми, операторы информационных систем, организаторы безопасных сделок и другие.

Для некоторых компаний законодательно прописана обязанность вести свою деятельность через номинальные счета, например:

компании из реестра инвестиционных платформ и операторов информационных систем;

агентства недвижимости, участники лизинговых сделок;

компании, которые выступают эскроу-агентами (хранят и защищают денежные средства дольщиков до момента окончания строительства жилья).

Остальные компании могут добровольно выбирать данный инструмент, если есть необходимость в разграничении своих денег и денег клиентов, а также в их дополнительной безопасности.

Пример

У вас фирма по поиску самозанятых подрядчиков для разных компаний, и вам необходимо автоматизировать расчеты с самозанятыми. Вы обращаетесь в Тинькофф Бизнес, чтобы открыть номинальный счет. На него ваши компании-клиенты переведут деньги для расчетов с исполнителями, и с него же вы будете проводить выплаты самозанятым после того, как они выполнят свои задачи.

Ваш заказчик пополняет «баланс» счета, а деньги с него будут списываться по мере необходимости. Номинальный счет позволяет вашему клиенту быть уверенным, что средства на номинальном счете принадлежат ему, и они в безопасности.

Если ваша компания собирается стать посредником, то вам необходимо задуматься об открытии номинального счета.

Тинькофф Бизнес предлагает бесплатное обслуживание номинального счета, если у вас открыт расчетный счет в Тинькофф. Валютой счета могут быть не только рубли, но также евро, доллары или фунты. Гибкие условия обслуживание адаптируются под потребности вашего бизнеса. Например, можно дополнительно подключить интернет-эквайринг. Счет открывается в течение дня, и можно сразу начинать принимать платежи.

В чем еще польза номинального счета для бизнеса

Формирование правильной налоговой базы

Налог для владельца счета будет рассчитываться только с его комиссии (вознаграждения посредника), а не с общей суммы, которая поступает на номинальный счет. Налоговая понимает, что деньги на счете не включаются в налогооблагаемую базу — это позволяет избежать вопросов о том, почему оборот большой, а налоги маленькие.

Это также удобно, если вы стараетесь автоматизировать работу с выписками и платежами. Например, ИП на УСН «доходы» учитывают поступления от клиентов на счет в доходах. Если ваша программа неверно настроена или плохо отделяет поступления по посредническим договорам от остальных, то ваша налогооблагаемая база может считаться неверно.

Тинькофф Бизнес решил подобную проблему — онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН 6% или патенте будет считать все так, как надо, а еще формирует КУДиР и декларацию по УСН и помогает отправить отчет в налоговую инспекцию. В сервис можно загрузить данные по счетам не только в Тинькофф, но и в других банках. Если ваш сервис не умеет правильно распознавать платежи и отделять доходы от «недоходов», то возможно вы переплачиваете налоги прямо сейчас.

Гарантия безопасности для бенефициаров и владельцев

Деньги на номинальном счете принадлежат бенефициарам, поэтому они защищены от арестов и взысканий по обязательствам компании-владельца счета.

Если возникнут проблемы с расчетным счетом компании, его заблокируют, то деньги клиентов на номинальном счете будут в безопасности.

Это также позволит продолжать работу даже в случае, если основной счет компании окажется неработоспособным, а значит, посредник сможет выполнить собственные обязательства и получить вознаграждение.

Безопасность для иных участников сделки

Допустим, вы — организатор сделок по покупке-продаже коммерческой недвижимости, для этого вы создали платформу, где покупатель и продавец могут заключить договор и провести расчеты. При этом продавец хочет гарантий, что получит средства, а покупатель — что сделка состоится, и он не отдаст средства мошеннику.

Вы открываете номинальный счет, куда покупатель переводит деньги. Продавец получит их тогда, когда покупатель подтвердит, что сделка состоялась и права на недвижимость перешли к нему. Ваша компания получает за организацию расчетов и проверку документов по сделке процент.

Бенефициар — покупатель, он пользуется счетом для перевода средств. Другой же участник — продавец, наравне с бенефициаром уверен в том, что сделка пройдет безопасно и он гарантированно получит оплату.