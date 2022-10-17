Изменения в работе бухгалтера с октября 2022 года

Что изменилось в НДС

С 1 октября 2022 вступили в силу изменения, касающиеся уплаты налога на добавленную стоимость (Закон № 323-ФЗ от 14.07.2022).

Российские компании и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять функции налогового агента при приобретении у иностранной организации электронных услуг. Обязательным условием при этом будет место реализации данных услуг — РФ (п. 3 ст. 1 Закона № 323-ФЗ от 14.07.2022).

Налог на добавленную стоимость удерживается из подлежащей оплате суммы по договору с иностранным поставщиком. Удержанный налог должен перечисляться в бюджет одновременно с выплатой денежных средств иностранному поставщику в счет оплаты приобретенных электронных услуг.

Обычно стороны предусматривают в договоре, что НДС включается в стоимость товаров (работ, услуг). В случае, если иностранный поставщик не учитывает в стоимости своих услуг сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, налоговый агент должен исчислить НДС сверх цены договора и уплатить его в бюджет за счёт собственных средств.

Покупатель будет являться налоговым агентом по НДС, если приобретает электронные услуги в РФ у иностранных компаний со следующими критериями:

в случае, если зарубежная компания не встала на учет в налоговой РФ;

в случае, если постановка на учет в российской ИФНС связана только с нахождением на территории РФ недвижимого и движимого имущества, открытием счета в банке;

в случае, если постановка на учет осуществлена по месту нахождения обособленных подразделений на территории РФ, но компания реализует услуги не через них, а самостоятельно.

Тем самым законодатель возлагает ответственность по исчислению, удержанию и уплате налога на покупателя-налогоплательщика. Это связано с наложенными на РФ в 2022 году санкциями — иностранные партнеры фактически не имеют возможности самостоятельно заплатить НДС в бюджет РФ.

Организации и ИП являются налоговыми агентами, если приобретают у иностранных поставщиков электронные услуги из следующего перечня:

реализация прав на использование и владение ПО для цифровых технологий;

реклама в интернете;

хранение и обработка информации в интернете;

предоставление в режиме реального времени возможности для размещения информации в информационной системе;

услуги присвоения доменных имен, услуги хостинга;

обслуживание сайтов и других платформ;

поиск и представление заказчику информации о потенциальных покупателях;

возможность использования поисковых систем;

услуги статистического учета на информационных платформах.

Но условия, при которых иностранная компания обязана сама нести функции налогового агента НДС, сохранились:

иностранная компания осуществляет реализацию товаров, работ, услуг через свои обособленные подразделения, открытые на территории РФ и поставленные на учет в ФНС в установленном порядке;

иностранная компания реализует электронные услуги на территории РФ физлицам без статуса ИП, а также российским организациям или ИП через свои обособленные подразделения в РФ.

Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав на территории РФ признается объектом налогообложения НДС (п. 1 ст. 146 НК). В данном случае это касается и таких имущественных прав, как передача исключительного права на ПО для компьютеров и другой цифровой техники. При этом важно определить место реализации имущественного права: территория РФ либо иностранное государство. Перечень работ/ услуг, по которым местом реализации будет являться РФ, определен в пп. 4 п. 1 ст. 148 НК.

В 323-ФЗ внесли уточнения, в каких случаях налогоплательщик при реализации передачи прав для ЭВМ не будет являться плательщиком НДС. Если ПО не включается в единый реестр российского ПО и передается исключительно для:

получения и распространения рекламы;

поиска потенциальных клиентов в сети Интернет;

размещения объявлений через Интернет.

В качестве налоговых послаблений расширен перечень операций, облагаемых НДС по нулевой ставке. Поправки касаются добывающих компаний, специализирующихся на добыче и переработке драгоценных камней. Данная компания вправе применить ставку 0% при реализации необработанных природных алмазов, драгоценных металлов и камней Государственному специальному фонду, фондам субъектов РФ, Центральному банку, банкам и иным организациям.

В отношении «обработанной продукции» возможность использования льготной ставки по НДС возможна лишь при реализации Госфонду, фондам субъектов, Центральному банку и банкам. Таким образом перечень организаций покупателей является закрытым.

Риски налогоплательщика по расчету НДС чаще связаны с сотрудничеством с неблагонадежной компанией. Прежде чем начать работать с компанией, проверяйте контрагента на сайтах ФНС и других общедоступных площадках. Также можно воспользоваться специализированной платформой — сервисом Проверка контрагентов от Тинькофф Бизнес.

Изменения в ПСН

В сентябре 2022 года был разъяснен порядок применения патентной системы налогообложения в отношении ремонта и технического обслуживания отдельных видов железнодорожного транспорта (письмо Минфина от 15.09.2022 № 03-11-09/89696). Чиновники разъяснили, что патент не может применяться при оказании такого рода услуг, т.к. ж/д составы не подходят под определение «машин и оборудования», данное в статье 346.43 Кодекса, для которых предусмотрена возможность применения ПСН.

Прочие изменения

1. С 1 октября изменились формы карточекс образцами подписей и оттиска печати для предоставления в банк. Старую форму № 0401026 банки больше не принимают.

По инструкции ЦБ от 30.06.2021 карточка включает обязательные реквизиты: наименование организации-клиента (ФИО индивидуального предпринимателя), ФИО лиц, которые вправе подписывать банковские документы и образцы подписей этих лиц, печать клиента (при наличии). В остальном банки вправе самостоятельно определять дополнительную информацию о клиенте.

2. Расширен список выплат, которые нужно зачислять на карту «Мир» с 26 октября 2022 года (Постановление Правительства от 23.07.2022 № 1317). Теперь в него включены:

социальная помощь;

субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

выплаты почетным донорам.

3. Со 2 октября 2022 года закончился мораторий на банкротство и взыскание долгов, который действовал с 1 апреля 2022 года (Постановление Правительства от 28.03.2022 № 497). Теперь кредиторы снова могут возбуждать дела о банкротстве своих должников. После окончания моратория кредитор должен повторно опубликовать уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.

4. Также с 1 октября текущего года будет действовать новая форма справки о состоянии взаиморасчетов между организацией и ФНС по налогам и страховым взносам. Форма справки регламентирована приказом ФНС от 06.08.2021 № ЕД-7-19-728@. В приказе прописана не только форма, но и порядок заполнения документа и формат представления справки в электронном виде.

5. С 17 октября 2022 года акты сдачи-приемки выполненных работ будут предоставляться при сдаче результатов работ по строительству или реконструкции в электронном виде в определенном формате (XML файл) посредством ТКС (приказ ФНС от 28.07.2022 № ЕД-7-26/691@).