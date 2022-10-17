Налоги, взносы, пошлины

Изменения в работе бухгалтера с октября 2022 года

Темп изменений в налоговом и бухгалтерском законодательстве в 2022 году очень высок. В действующие правовые акты вносится большое количество разъяснений и поправок. А также разрабатываются и внедряются новые законопроекты, которые требуют повышенного внимания бухгалтеров и финансистов. Расскажем про основные изменения с октября 2022 года.

Версия для печати
Изменения в работе бухгалтера с октября 2022 года

Что изменилось в НДС

С 1 октября 2022 вступили в силу изменения, касающиеся уплаты налога на добавленную стоимость (Закон № 323-ФЗ от 14.07.2022).

Российские компании и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять функции налогового агента при приобретении у иностранной организации электронных услуг. Обязательным условием при этом будет место реализации данных услуг — РФ (п. 3 ст. 1 Закона № 323-ФЗ от 14.07.2022).

Налог на добавленную стоимость удерживается из подлежащей оплате суммы по договору с иностранным поставщиком. Удержанный налог должен перечисляться в бюджет одновременно с выплатой денежных средств иностранному поставщику в счет оплаты приобретенных электронных услуг.

Обычно стороны предусматривают в договоре, что НДС включается в стоимость товаров (работ, услуг). В случае, если иностранный поставщик не учитывает в стоимости своих услуг сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, налоговый агент должен исчислить НДС сверх цены договора и уплатить его в бюджет за счёт собственных средств.

Покупатель будет являться налоговым агентом по НДС, если приобретает электронные услуги в РФ у иностранных компаний со следующими критериями:

  • в случае, если зарубежная компания не встала на учет в налоговой РФ;
  • в случае, если постановка на учет в российской ИФНС связана только с нахождением на территории РФ недвижимого и движимого имущества, открытием счета в банке;
  • в случае, если постановка на учет осуществлена по месту нахождения обособленных подразделений на территории РФ, но компания реализует услуги не через них, а самостоятельно.

Тем самым законодатель возлагает ответственность по исчислению, удержанию и уплате налога на покупателя-налогоплательщика. Это связано с наложенными на РФ в 2022 году санкциями — иностранные партнеры фактически не имеют возможности самостоятельно заплатить НДС в бюджет РФ.

Организации и ИП являются налоговыми агентами, если приобретают у иностранных поставщиков электронные услуги из следующего перечня:

  • реализация прав на использование и владение ПО для цифровых технологий;
  • реклама в интернете;
  • хранение и обработка информации в интернете;
  • предоставление в режиме реального времени возможности для размещения информации в информационной системе;
  • услуги присвоения доменных имен, услуги хостинга;
  • обслуживание сайтов и других платформ;
  • поиск и представление заказчику информации о потенциальных покупателях;
  • возможность использования поисковых систем;
  • услуги статистического учета на информационных платформах.

Но условия, при которых иностранная компания обязана сама нести функции налогового агента НДС, сохранились:

  • иностранная компания осуществляет реализацию товаров, работ, услуг через свои обособленные подразделения, открытые на территории РФ и поставленные на учет в ФНС в установленном порядке;
  • иностранная компания реализует электронные услуги на территории РФ физлицам без статуса ИП, а также российским организациям или ИП через свои обособленные подразделения в РФ.

Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав на территории РФ признается объектом налогообложения НДС (п. 1 ст. 146 НК). В данном случае это касается и таких имущественных прав, как передача исключительного права на ПО для компьютеров и другой цифровой техники. При этом важно определить место реализации имущественного права: территория РФ либо иностранное государство. Перечень работ/ услуг, по которым местом реализации будет являться РФ, определен в пп. 4 п. 1 ст. 148 НК.

В 323-ФЗ внесли уточнения, в каких случаях налогоплательщик при реализации передачи прав для ЭВМ не будет являться плательщиком НДС. Если ПО не включается в единый реестр российского ПО и передается исключительно для:

  • получения и распространения рекламы;
  • поиска потенциальных клиентов в сети Интернет;
  • размещения объявлений через Интернет.

В качестве налоговых послаблений расширен перечень операций, облагаемых НДС по нулевой ставке. Поправки касаются добывающих компаний, специализирующихся на добыче и переработке драгоценных камней. Данная компания вправе применить ставку 0% при реализации необработанных природных алмазов, драгоценных металлов и камней Государственному специальному фонду, фондам субъектов РФ, Центральному банку, банкам и иным организациям.

В отношении «обработанной продукции» возможность использования льготной ставки по НДС возможна лишь при реализации Госфонду, фондам субъектов, Центральному банку и банкам. Таким образом перечень организаций покупателей является закрытым.

Риски налогоплательщика по расчету НДС чаще связаны с сотрудничеством с неблагонадежной компанией. Прежде чем начать работать с компанией, проверяйте контрагента на сайтах ФНС и других общедоступных площадках. Также можно воспользоваться специализированной платформой — сервисом Проверка контрагентов от Тинькофф Бизнес.

Изменения в ПСН

В сентябре 2022 года был разъяснен порядок применения патентной системы налогообложения в отношении ремонта и технического обслуживания отдельных видов железнодорожного транспорта (письмо Минфина от 15.09.2022 № 03-11-09/89696). Чиновники разъяснили, что патент не может применяться при оказании такого рода услуг, т.к. ж/д составы не подходят под определение «машин и оборудования», данное в статье 346.43 Кодекса, для которых предусмотрена возможность применения ПСН.

Прочие изменения

1. С 1 октября изменились формы карточекс образцами подписей и оттиска печати для предоставления в банк. Старую форму № 0401026 банки больше не принимают.

По инструкции ЦБ от 30.06.2021 карточка включает обязательные реквизиты: наименование организации-клиента (ФИО индивидуального предпринимателя), ФИО лиц, которые вправе подписывать банковские документы и образцы подписей этих лиц, печать клиента (при наличии). В остальном банки вправе самостоятельно определять дополнительную информацию о клиенте.

2. Расширен список выплат, которые нужно зачислять на карту «Мир» с 26 октября 2022 года (Постановление Правительства от 23.07.2022 № 1317). Теперь в него включены:

  • социальная помощь;
  • субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
  • выплаты почетным донорам.

3. Со 2 октября 2022 года закончился мораторий на банкротство и взыскание долгов, который действовал с 1 апреля 2022 года (Постановление Правительства от 28.03.2022 № 497). Теперь кредиторы снова могут возбуждать дела о банкротстве своих должников. После окончания моратория кредитор должен повторно опубликовать уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.

4. Также с 1 октября текущего года будет действовать новая форма справки о состоянии взаиморасчетов между организацией и ФНС по налогам и страховым взносам. Форма справки регламентирована приказом ФНС от 06.08.2021 № ЕД-7-19-728@. В приказе прописана не только форма, но и порядок заполнения документа и формат представления справки в электронном виде.

5. С 17 октября 2022 года акты сдачи-приемки выполненных работ будут предоставляться при сдаче результатов работ по строительству или реконструкции в электронном виде в определенном формате (XML файл) посредством ТКС (приказ ФНС от 28.07.2022 № ЕД-7-26/691@).

Усиленную квалифицированную электронную подпись для ЭДО можно получить в специализированных аккредитованных центрах или заполнить электронную заявку на получение КЭП в Тинькофф Бизнесе.

 

Тинькофф
Тинькофф

Повышение квалификации

Топ-3 мифов о ценообразовании проектов 1С. Сколько на самом деле стоит внедрение?

Из чего складывается стоимость проекта, которую сообщает исполнитель, можно ли ей доверять и что делать клиенту, чтобы получить более точную оценку? Отвечаем на самые щекотливые вопросы и разбираем популярные заблуждения вместе с коммерческим директором Кристиной Шавриной.

Топ-3 мифов о ценообразовании проектов 1С. Сколько на самом деле стоит внедрение?
Отчетность в ПФР

Форму ЕФС-1 надо будет сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Там будет много кодов

Раз в квартал форму ЕФС-1 надо будет сдавать с титульным листом и разделом 2 (вместо 4-ФСС), раз в год – с титульным листом и подразделом 1.2 (вместо СЗВ-СТАЖ), по мере необходимости (хоть ежедневно) – с титульным листом и подразделом 1.1 (вместо СЗВ-ТД).

Форму ЕФС-1 надо будет сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Там будет много кодов

Мероприятия

Разместить
Маркетплейсы

Как продавать на Яндекс Маркете: руководство для селлеров

Каждый маркетплейс диктует свои требования, имеет особенности и специфику работы. Поможем разобраться в принципах работы Яндекс Маркета, а также перечислим, какие методы продвижения работают на этой площадке.

Как продавать на Яндекс Маркете: руководство для селлеров
Расчетный счет

😡 Разгневанные бухгалтеры строят план мести из-за 1 рубля, поступившего на счет

Недавно некоторые компании столкнулись с неожиданной ситуацией – на расчетный счет поступил 1 рубль от некой фирмы «Репутация» с назначением платежа «курс по проверке контрагентов». Бухгалтеры этот рекламный креатив не заценили. Плательщик извиняется

Банковские карты

Можно ли вернуть свои деньги при переводе на банковскую карту?

Каждый из нас делает переводы по банковским картам. Однако не каждый задумывается о правовом статусе перевода и его последствиях. Иногда неизвестно, кто является собственником перечисленных средств, и плательщики пытаются вернуть перечисленные деньги. Но каковы шансы возврата банковского перевода?

Можно ли вернуть свои деньги при переводе на банковскую карту?
Читать еще