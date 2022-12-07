Изменения в УСН в 2023 году: что нужно знать бухгалтеру и собственнику

Единый налоговый счет
Основное изменение в законодательстве касается всех без исключения, не только упрощенцев. Все налогоплательщики будут обязаны уплачивать налоговые платежи с применением единого налогового счета (ЕНС).
Раньше мы перечисляли деньги в налоговую систему с указанием налоговых реквизитов и, в первую очередь, КБК. Он означает вид перечисляемого налога. Деньги государству приходили, образно говоря, с этикеткой. Сразу было понятно, что именно налогоплательщик уплатил.
В следующем году порядок изменится. Деньги будут перечисляться обезличенно, на единый налоговый счет. А пояснение к этим деньгам нужно будет отправлять отдельно. То есть подавать специальное уведомление с информацией, какие именно налоги будут уплачены. Впрочем, если по уплачиваемому налогу уже подана декларация, то отправлять уведомление не нужно.
Каждому налогоплательщику к 1 января 2023 года казначейство сформирует указанный налоговый счет. Уже сейчас в некоторых регионах налоговая рассылает организациям акты сверок в целях подтверждения сальдо по налогам для переноса на ЕНС.
За рамками этой системы нужно будет уплачивать:
- взносы на травматизм;
- НДФЛ иностранных сотрудников, работающих на патентах;
- госпошлину, по которой нет исполнительного документа.
Расчетный счет от Тинькофф Бизнеса – это реквизиты в день заявки, длинный платежный день, бесплатная бизнес-копилка, возможность уходить в минус по счету (овердрафт), круглосуточная поддержка для оперативного решения вопросов и доступ к банку из любой точки мира.
Сроки по уплате и отчетам
Все, что бюджету причитается за весь месяц, будет уплачиваться в один день. А именно 28 числа каждого месяца.
25 числа каждого месяца нужно будет отправлять упомянутое уведомление, если уплата производится до отправки декларации. Если уже подана декларация, то уплаченные суммы включать в уведомление не нужно.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС № ЕД-7-8/178@ от 02.03.2022.
Подать уведомление можно через ТКС. Если налогоплательщик подает отчетность в бумажном виде, то уведомление тоже можно подать таким же образом.
На основании поданных налогоплательщиком документов – уведомления и декларации – налоговая 28 числа будет списывать деньги с ЕНС на соответствующие налоги.
Сроки сдачи отчетности по УСН также поменяются.Организациибудутсдавать декларацию по УСН до 25 марта включительно, а ИП – до 25 апреля включительно. То есть сроки, в которые нужно отчитаться, сократятся на несколько дней.
За 2022 год отчитаться нужно уже в новые сроки.
Новые лимиты для УСН
Упрощенку можно применять при соблюдении определенных условий. К ним относятся ограничения по выручке, которые составляют не более:
- 150 млн руб. за год для ставокпо основному тарифу;
- 200 млн руб. за год по повышенной ставке;
- для организаций, которые только собираются переходить на УСН, ограничение составляет 112,5 млн руб. за 9 месяцев.
Это базовые величины, которые индексируются каждый год. На 2023 год коэффициент-дефлятор составит 1,257. Соответственно, лимиты с учетом дефлятора на 2023 составят:
- 188,5 млн руб. за год по пониженной ставке;
- 251,4 млн руб. за год по повышенной ставке.
Напомним, что ставки УСН составляют:
Лимит для перехода на УСН индексируется на тот же дефлятор. С его учетом лимит выручки за 9 месяцев составит 141,4 млн руб.
Увеличен список запрещенных для УСН видов деятельности
Налогоплательщики, осуществляющие некоторые виды деятельности, не смогут применять упрощенку.
В 2023 году в их число войдут организации и ИП, которые производят ювелирные украшения и торгуют изделиями из драгоценных металлов. Отнесение к таковым будет производиться на основании ОКВЭД.
С 1 января 2023 указанные организации и предприниматели автоматически переводятся на общую систему налогообложения. Им самим при этом никаких документов подавать не требуется.
Новая форма декларации УСН
Форму декларации тоже обновят. Правда, действовать она будет с отчетности за 2023 год. За 2022 декларация подается еще по старой форме.
Внесение изменений в декларацию связано с изменением:
- уже упомянутых сроков оплаты упрощенки;
- порядка уплаты страховых взносов ИП за себя.
Переход на АУСН в 2023 году для действующих организаций
Эксперимент по новому виду упрощенки продолжается. Если в 2022 году на этот вид УСН мог перейти только вновь созданный бизнес, то в 2023 эта опция станет доступна остальным налогоплательщикам.
Чтобы воспользоваться этой возможностью и перейти на АУСН с 2023 года, действующей организации или ИП нужно подать уведомление о переходе до 31 декабря 2022 года.
По-прежнему, такой переход возможен для налогоплательщиков из 4 регионов:
- Москва;
- Московская область;
- Калужская область;
- Татарстан.
Также организация или ИП должны удовлетворять ограничениям:
- доход не более 60 млн руб. за год;
- численность работников – не более пяти человек.
Напомним, что АУСН представляет собой автоматизированную УСН, значительно упрощающую документооборот. Упрощенку по данным расчетного счета считает налоговая инспекция, а НДФЛ работников – уполномоченные банки, через которые выплачивается зарплата. Страховых взносов на АУСН вовсе нет, даже у ИП за себя.
Налоговые каникулы продлены до 2024
Налоговым кодексом предусмотрены налоговые каникулы для ИП, обладающих определенными признаками. В первую очередь, это виды деятельности:
- производство;
- научная или социальная сфера;
- оказание бытовых услуг населению;
- предоставление мест для временного проживания.
Кроме того, такие ИП должны быть впервые зарегистрированы. А также положение о налоговых каникулах должно быть принято региональными властями.
При соблюдении всех этих условий предприниматель может не платить УСН первые два года после регистрации.
В настоящее время положение о таких налоговых каникулах продлено до конца 2024 года.
Онлайн-бухгалтерия от Тинькофф Бизнеса для ИП на упрощенке 6% или на патенте. Сервис сам рассчитает налог, подготовит декларацию, сформирует книгу доходов и расходов. Сервис бесплатный – можно пользоваться через личный кабинет или мобильное приложение. Удобная интеграция с другими продуктами экосистемы. Профессиональная техническая поддержка.