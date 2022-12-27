Как самозанятому не остаться без пенсии

Виды пенсий в России

На данный момент в России выплачивают два вида пенсии:

Социальная пенсия, которую получают люди с инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без попечения, а также иные лица, достигшие определенного возраста, то есть по старости. Сейчас идет переходный период – возраст для пенсии по старости с каждым годом повышается. С 2028 года получить пенсию по старости смогут мужчины с 70 лет, женщины – с 65.

Страховая пенсия, которую надо заработать. Ее получают только участники программы пенсионного страхования. В отличие от социальной, эту пенсию начинают выплачивать на пять лет раньше. Условия для получения страховой пенсии – минимальный трудовой стаж и достаточное количество пенсионных баллов.

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На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые

Хоть самозанятые не производят отчислений в ПФР, а следовательно, трудовой стаж и баллы не начисляются, на минимальную социальную пенсию они все равно могут рассчитывать. Социальная пенсия по старости выплачивается тем, кто не работал вообще, скрывал свой доход или не набрал достаточное количество стажа и баллов. Социальную пенсию выплачивают на пять лет позже страховой, и размер у нее меньше.

Размеры пенсий каждый год индексируют. К примеру, в 2022 году с 1 июня размер социальной пенсии, установленный ПФР, составляет 6 924,81 ₽. Если сумма не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, ПМП, в регионе, где он живет, ему устанавливают федеральную или региональную доплату до размера ПМП.

Но если до перехода на самозанятость человек работал по трудовому договору и за него работодатель перечислял страховые взносы, возможно, он уже набрал нужное количество баллов и трудового стажа. Тогда он может спокойно работать на НПД и не платить страховые взносы – на страховую пенсию он уже заработал.

В 2022 году для права на страховую пенсию нужно иметь минимум 13 лет страхового стажа и минимум 23,4 пенсионных балла. В 2023 году эти показатели увеличатся до 14 лет и 25,8 баллов соответственно. Что же делать тем, кто не набрал нужное количество баллов и трудового стажа?

Как самозанятому заработать на страховую пенсию

Есть два способа, как самозанятому накопить на своем индивидуальном пенсионном счете трудовой стаж и пенсионные баллы.

1. Быть самозанятым и работать по трудовому договору одновременно

Плательщикам НПД не запрещено совмещать самозанятость и трудовую деятельность. Главное, чтобы работодатель одновременно не выступал заказчиком работ или услуг этого же человека как самозанятого. В этом случае по трудовому договору человек становится участником программы обязательного пенсионного страхования. С дохода работодатель перечисляет взносы в пенсионный фонд, который начисляет застрахованному лицу стаж и баллы.

С дополнительного дохода по самозанятости достаточно платить только налоги.

2. Стать участником добровольного пенсионного страхования

Самозанятый может докупить стаж и пенсионные баллы, добровольно делая отчисления в пенсионный фонд.

Чтобы стать участником добровольного пенсионного страхования, нужно представить бумажное заявление и подтверждение самозанятости – справку из приложения «Мой налог» – в ПФР по месту жительства или в электронной форме через личный кабинет на сайте ПФР. Также заявление можно подать через приложение «Мой налог» или портал госуслуг.

Чтобы заработать год трудового стажа, самозанятому необходимо в течение года сделать отчисление на пенсионное страхование в фиксированном размере – в 2022 году оно составляет 34 445 ₽. Кроме года трудового стажа самозанятый сформирует на своем счете индивидуальный пенсионный коэффициент – 1,142.

Каждый год сумма добровольных взносов меняется, она равна размеру фиксированных страховых взносов ИП за себя. Годовой взнос можно внести разом или разделить на части в течение года.

Если до 31 декабря внести меньшую сумму, то за страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате. Также можно сделать отчисления больше фиксированного размера на год, соответственно, накопится больше лет трудового стажа и баллов.

Например, максимальная сумма, которую можно внести в 2022 году, составляет 271 276,18 ₽. Тогда индивидуальный пенсионный коэффициент составит 7,879.

Главное – уплатить взнос до 31 декабря, чтобы он до 1 марта следующего года отразился на лицевом счете.

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