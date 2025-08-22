Уведомление о начале деятельности: что изменилось в 2025 году

О начале какого бизнеса нужно сообщать с 1 сентября 2025 года
Отправить уведомление нужно, если найдете свой вид деятельности в приложении 1 правилам, утвержденным постановлением Правительства № 725 от 27.05.2025. Там же указаны коды ОКВЭД.
Вот несколько распространенных видов деятельности, о которых нужно уведомлять:
производство и ремонт мебели;
ремонт и техобслуживание автомобилей;
парикмахерские услуги и салоны красоты;
розничная торговля в магазинах и на рынках;
оптовая торговля продуктами и непродовольственными товарами;
деятельность турагентов;
производство пищевых продуктов.
Полный перечень гораздо объемнее — обязательно сверьтесь с ним перед началом бизнеса.
До 1 сентября 2025 года действует другой, более длинный перечень из постановления № 584 от 16.07.2009. В новой редакции нет таких видов деятельности как:
гостиничные услуги;
производство ряда пищевых продуктов;
переработка и консервирование рыбы;
производство кормов для животных.
Если начало такой деятельности приходится на период с 1 сентября 2025 года, уведомление подавать не нужно.
Конкретного срока сдачи уведомления нет, но его обязательно нужно направить до того момента, как вы фактически начнете вести деятельность. Крайний срок — за день до начала работы отдельно по каждому адресу.
Куда отправлять уведомление
Это зависит от вида деятельности.
Чаще всего уведомления нужно направлять в Роспотребнадзор. Это касается бытовых услуг, производства, розничной торговли, турагентской деятельности.
По остальным видам деятельности уведомление направляют в другие органы:
В Ространснадзор — если деятельность связана с грузоперевозками.
В службу по труду и занятости — при оказании социальных услуг и по трудоустройству.
В отдельных специфичных случаях — в Росздравнадзор, Ростехнадзор, Роструд, Федеральное медико-биологическое агентство.
Как отправить уведомление о начале деятельности
Форма уведомления приведена в приложении 2 к правилам из постановления от 27.05.2025 № 725. Но вручную ее заполняют только те, кто подает уведомление в ФСБ или органы внешней разведки. Остальные отправляют уведомление через Госуслуги.
Чтобы отправить уведомление через Госуслуги, нужно зайти в личный кабинет как сотрудник организации или ИП. Понадобится такая информация:
Вам нужно будет указать фактические адреса, где будете вести деятельность. По этим видам деятельности можно указать всю территорию РФ:
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
Деятельность по трудоустройству подбору персонала (в части трудоустройства граждан РФ за пределами РФ для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства).
Для отправки уведомления понадобится квалифицированная усиленная электронная подпись. Чтобы сотрудник мог подать заявление от имени организации или ИП, нужно оформить ему машиночитаемую доверенность.
Когда еще нужно отправлять уведомление в Роспортребнадзор или другой уполномоченный орган
В соответствии с п. 6 ст. 8 закона № 294-ФЗ, уведомление нужно отправить, если:
прекращаете вести отдельные виды деятельности;
меняете место ведения деятельности.
Если изменился только юридический адрес организации или прописка ИП — об этом сообщать не нужно. Эта информация автоматический поступит в уполномоченный орган из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Что будет, если не отправить уведомление о начале деятельности
За это есть штрафы, они прописаны в ст. 19.7.5-1 КоАП, а с 27 июня 2025 года суммы стали выше.
Ответственность грозит, если:
не предоставите уведомление;
ведете деятельность без уведомления;
предоставите неправильную информацию;
не сообщите об изменениях.
Во всех этих случаях штраф для ИП и должностных лиц 7–12 тыс. ₽, а для организаций 24–48 тыс. ₽. При повторном нарушении штраф вырастет до 15–25 тыс. ₽ для ИП и 50–60 тыс. ₽ для организаций.
