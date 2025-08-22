Уведомление о начале деятельности: что изменилось в 2025 году

О начале какого бизнеса нужно сообщать с 1 сентября 2025 года

Отправить уведомление нужно, если найдете свой вид деятельности в приложении 1 правилам, утвержденным постановлением Правительства № 725 от 27.05.2025. Там же указаны коды ОКВЭД.

Вот несколько распространенных видов деятельности, о которых нужно уведомлять:

производство и ремонт мебели;

ремонт и техобслуживание автомобилей;

парикмахерские услуги и салоны красоты;

розничная торговля в магазинах и на рынках;

оптовая торговля продуктами и непродовольственными товарами;

деятельность турагентов;

производство пищевых продуктов.

Полный перечень гораздо объемнее — обязательно сверьтесь с ним перед началом бизнеса.

До 1 сентября 2025 года действует другой, более длинный перечень из постановления № 584 от 16.07.2009. В новой редакции нет таких видов деятельности как:

гостиничные услуги;

производство ряда пищевых продуктов;

переработка и консервирование рыбы;

производство кормов для животных.

Если начало такой деятельности приходится на период с 1 сентября 2025 года, уведомление подавать не нужно.

Конкретного срока сдачи уведомления нет, но его обязательно нужно направить до того момента, как вы фактически начнете вести деятельность. Крайний срок — за день до начала работы отдельно по каждому адресу.