Специальные ставки НДС для УСН: инструкция по применению

Кто на УСН платит НДС

С 2025 года упрощенцы автоматически освобождаются от НДС только если их доход за предыдущий год — менее 60 млн ₽ (абз. 3 п. 1 ст. 145 НК). При этом работать без НДС можно только до тех пор, пока доход за текущий год не превысит ту же планку в 60 млн ₽ в год.

Плательщиком НДС упрощенец считается с начала месяца, идущего после месяца, в котором доход превысил лимит в 60 млн ₽. В следующем году освобождение уже не действует. Вернуться к работе без НДС можно будет только если годовой доход снова станет меньше 60 млн ₽. В этом случаев освобождение начнет действовать с начала следующего года.

Например, компания на УСН с начала 2025 года работала без НДС. В ноябре 2025 года доход перевалил за 60 млн ₽. С 1 декабря 2025 года компания становится плательщиком НДС. В 2026 году доход снизился до 53 млн ₽, но несмотря на это компания весь 2026 год платит НДС. С начала 2027 года для нее снова действует автоматическое освобождение от НДС до тех пор, пока годовой доход не достигнет 60 млн ₽.

Есть ситуации, когда на УСН нужно платить НДС, даже если доход менее 60 млн ₽ и действует освобождение:

При импорте товаров. Если упрощенец выставил счет-фактуру с выделенной суммой НДС. Тогда эту сумму придется заплатить в бюджет до 28 числа месяца, следующего после окончания квартала. До 25 числа того же месяца нужно сдать декларацию по НДС. Если упрощенец — налоговый агент по НДС. Например, при аренде госимущества.