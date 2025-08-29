Специальные ставки НДС для УСН: инструкция по применению

Кто на УСН платит НДС
С 2025 года упрощенцы автоматически освобождаются от НДС только если их доход за предыдущий год — менее 60 млн ₽ (абз. 3 п. 1 ст. 145 НК). При этом работать без НДС можно только до тех пор, пока доход за текущий год не превысит ту же планку в 60 млн ₽ в год.
Плательщиком НДС упрощенец считается с начала месяца, идущего после месяца, в котором доход превысил лимит в 60 млн ₽. В следующем году освобождение уже не действует. Вернуться к работе без НДС можно будет только если годовой доход снова станет меньше 60 млн ₽. В этом случаев освобождение начнет действовать с начала следующего года.
Например, компания на УСН с начала 2025 года работала без НДС. В ноябре 2025 года доход перевалил за 60 млн ₽. С 1 декабря 2025 года компания становится плательщиком НДС. В 2026 году доход снизился до 53 млн ₽, но несмотря на это компания весь 2026 год платит НДС. С начала 2027 года для нее снова действует автоматическое освобождение от НДС до тех пор, пока годовой доход не достигнет 60 млн ₽.
Есть ситуации, когда на УСН нужно платить НДС, даже если доход менее 60 млн ₽ и действует освобождение:
При импорте товаров.
Если упрощенец выставил счет-фактуру с выделенной суммой НДС. Тогда эту сумму придется заплатить в бюджет до 28 числа месяца, следующего после окончания квартала. До 25 числа того же месяца нужно сдать декларацию по НДС.
Если упрощенец — налоговый агент по НДС. Например, при аренде госимущества.
Что такое специальные ставки НДС для УСН
Если доход больше 60 млн ₽ и от НДС на УСН уже никуда не деться, компания или ИП могут выбрать, по каким ставкам его платить: общим или специальным.
Общие ставки НДС — это 20%, а в некоторых случаях 10% и 0%. При таком варианте упрощенцы работают с НДС по тем же правилам, что и все остальные: выставляют счета-фактуры с выделенным НДС, заполняют книги покупок и продаж, сдают декларации. Из начисленного НДС можно вычесть «входящий» налог — те суммы НДС, которые упрощенец заплатил своим поставщикам.
Специальные ставки НДС для УСН — это 5% при доходе до 250 млн ₽ и 7% при доходе от 250 млн ₽ до 450 млн ₽ в год. Ставка ниже, но вычеты применять уже нельзя, а значит уменьшить налог к уплате не получится. Есть исключения. Так, можно принимать вычеты с авансов и при возврате товаров или уменьшении стоимости.
Заполнять счета-фактуры, книгу продаж и сдавать декларации по НДС при специальных ставках тоже нужно. А также книгу покупок, если применяются вычеты.
Какой из этих вариантов уплаты НДС выбрать, упрощенец решает сам. Здесь закон никаких ограничений не накладывает. Рассчитайте заранее, что вам выгоднее. Если у вас есть поставщики с НДС, возможно, выгоднее применять обычные ставки, чтобы пользоваться вычетами.
Как начать применять специальные ставки НДС
Если вы решили работать по специальным ставкам, не нужно спрашивать разрешения у налоговой или предупреждать ее об этом. Начните работать с НДС по ставке 5% или 7% в зависимости от дохода, а по итогам квартала сдайте декларацию — из нее налоговики и узнают о вашем решении.
Начисляйте НДС на наиболее раннюю из дат:
Отгрузки товаров, работ, услуг.
Оплаты в счет предстоящей поставки.
Выставляйте покупателям счета-фактуры с выделенной суммой НДС в срок не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг или получения предоплаты. Все счета-фактуры регистрируйте в книге продаж — на ее основе вы потом будете заполнять декларацию по НДС.
Если ваши покупатели — физлица, можно не выставлять счета-фактуры, а в книге продаж зарегистрировать сводный документ по таким продажам за квартал. Например, бухгалтерскую справку.
Когда нужно платить НДС по другим ставкам
Если даже вы решили на УСН платить НДС по специальным ставкам, есть ситуации, когда-либо вообще не нужно платить НДС, либо наоборот, нужно платить по общим ставкам.
Товары или услуги, подпадающие под действие ст. 149 НК освобождаются от НДС. Например, услуги общепита, реализация медицинских товаров и услуг.
Операции из п. 2 ст. 146 НК не признаются объектом налогообложения.
Ставка НДС 0% действует для операций, указанных в п.п. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК. Например, при экспорте и международных перевозках.
В остальных случаях, предусмотренных п. 1 ст. 164 НК ставка 0% для упрощенцев будет действовать только если они выберут общие ставки НДС. Так, на УСН с НДС 5% или 7% нельзя применять нулевую ставку для гостиничного бизнеса. Отельерам нужно выбирать: либо специальные ставки для всей деятельности, либо ставка 0% для гостиничных услуг и 20% для остальных доходов, не подпадающих под льготу.
При импорте товаров НДС нужно платить по общим ставкам.
Налоговые агенты по НДС на УСН рассчитывают НДС исходя не из своих ставок НДС, а в зависимости от ставки, принятой у продавца.
Переход со специальных ставок НДС на общие
Если вы начали применять пониженные ставки НДС на УСН и сдали декларацию с такими ставками, то отказаться от них и перейти на общие получится только через 12 кварталов, то есть три года.
Например, ИП превысил лимиты дохода, стал плательщиком НДС с 1 октября 2025 года и решил работать по ставке 5%. Эту ставку он должен применять 12 последовательных кварталов, то есть три года. С 1 октября 2028 года он при желании сможет перейти на общие ставки НДС или продолжить применять специальную.
Досрочная смена специальной ставки НДС может произойти в таких случаях:
Годовой доход ИП составил менее 60 млн ₽. Тогда с начала следующего года он работает вообще без НДС.
Годовой доход превысил 250 млн ₽ и начиная со следующего месяца со ставки 5% нужно переходить на ставку 7%.
Упрощенец работал по ставке 7%, а годовой доход составил менее 250 млн ₽, но более 60 млн ₽. Тогда в следующем году можно работать по ставке 5%.
Годовой доход превысил 450 млн ₽. В этом случае теряется право на УСН и с начала месяца, в котором произошло превышение, нужно переходить на ОСНО с общими ставками.
Может быть ситуация, когда «внутри» 12-ти последовательных кварталов упрощенец переходил со ставки 5% на 7% или наоборот. В таких случаях отсчет кварталов не прерывается и не начинается заново, а продолжается, и выбрать общую ставку можно через 3 года после того, как впервые начали применять специальную.
Переход с общих ставок НДС на специальные
А вот тут ограничений по срокам нет. Если упрощенец изначально решил работать по общим ставкам, с начала любого квартала он может передумать и перейти специальные — 5% или 7% в зависимости от дохода. В этом случае также не нужно сообщать налоговой инспекции — просто отправьте декларацию по НДС по итогам квартала с указанием ставки.
Обратите внимание: при смене общей ставки НДС на специальную в первом после перехода квартале нужно будет восстановить вычеты в той части товаров, работ и услуг, которые будут использоваться после перехода (п. 19 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).
Например, компания на УСН с начала 2025 года решила работать по общим ставкам НДС. В марте 2025 года организация закупила товары на 360 тыс. ₽, в том числе НДС — 60 тыс. ₽. Всю сумму НДС взяли к вычету. С июля того же года решили перейти на специальную ставку НДС 5%. К этому моменту непроданными остались товары на 120 тыс. ₽, руб., в том числе НДС 20 тыс. ₽. Эти 20 тыс. ₽ нужно восстановить в третьем квартале 2025 года.
Могут ли контрагенты принимать к вычету НДС по ставкам 5% и 7%
Могут, если они сами плательщики НДС и соблюдаются стандартные правила для вычетов:
Купленные товары и услуги используются в деятельности, облагаемой НДС.
Есть счет-фактура или УПД, оформленные по правилам.
Товары и услуги приняты к учету.
Если вы применяете специальные ставки НДС, но по просьбе контрагента выставили счет-фактуру со ставкой 20% — это будет считаться ошибкой и контрагент не сможет принять к вычету НДС по такому счету-фактуре.
НДС с аванса на УСН
При получении аванса за товары или услуги упрощенец, выбравший специальные ставки НДС, должен начислить НДС по расчетной ставке 5/105 или 7/105.
После получения товаров, работ и услуг нужно начислить НДС по ставке 5% или 7% с полной суммы, а НДС с аванса можно принять к вычету. Для этого счет-фактуру на аванс нужно зарегистрировать в книге покупок в том периоде, когда возникло право на вычет. Переносить такой вычет на другие периоды по мнению Минфина нельзя (письмо от 17.10.2017 № 03-07-11/67480).
Как платить НДС по специальным ставкам и отчитываться по нему
Правила те же, что что и для остальных плательщиков НДС.
Декларацию по НДС нужно сдавать ежеквартально в электронном виде. Срок сдачи — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Платить НДС нужно до 28 числа равными частями в течение трех месяцев после окончания отчетного квартала.
В 2025 году налоговая не будет штрафовать организации и предпринимателей, которые не подали свою первую декларацию по УСН в срок (постановление правительства от 23.04.2025 № 530). Это касается только первой декларации за любой квартал 2025 года. Так, если компания стала плательщиком НДС с начала 2025 года, то штрафа не будет только по декларации за первый квартал, а если с апреля 2025 года — по декларации за второй квартал.
