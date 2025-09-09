Как работодателю предоставлять стандартные вычеты на детей в 2025 году

Кому положен двойной стандартный вычет

Есть две ситуации, когда один родитель может получать стандартный вычет в двойном размере.

1. Нет второго родителя. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК двойной стандартный вычет полагается единственному родителю, опекуну или попечителю и действует до того момента, как он повторно вступит в брак.

Обратите внимание — если родители просто в разводе, это не дает никому из них права на двойной вычет. Даже если второй родитель не платит алименты или вовсе лишен родительских прав (письмо Минфина от 21.06.2021 № 03-04-05/48650).

Родитель считается единственным, если у ребенка нет второго родителя. Например, если он умер, признан безвестно отсутствующим, отцовство не установлено или отец записан со слов матери.

2. Второй родитель отказался от вычета. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК один из родителей может отказаться от стандартного вычета, и тогда второй может получать его в двойном размере. Но такое возможно, только если отказавшийся родитель сам имеет право на вычет. То есть если один родитель не работает или не получал налогооблагаемого дохода, он не сможет передать свой вычет второму родителю, потому что сам не имел на него права.

Не получится и схитрить, передав свой вычет родителю, у которого зарплата меньше, чтобы тот подольше получал вычет до превышения лимита в 450 тыс. ₽. Сумма вычета не может быть больше, чем если бы каждый родитель получал его по отдельности. Родитель, который получает двойной вычет, должен каждый месяц предоставлять работодателю справку о доходах с места работы отказавшегося родителя (письмо Минфина от 22.06.2016 № 03-04-05/36143).

Например, зарплата жены 35 тыс. ₽, а мужа — 140 тыс. ₽. Если муж откажется от вычета, жена сможет получать его в двойном размере только 3 месяца. Затем доход мужа превысит лимит в 450 тыс. ₽ и права на вычет у него до следующего года не будет. Свою часть вычета жена сможет получать до конца года.