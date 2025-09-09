Как работодателю предоставлять стандартные вычеты на детей в 2025 году

Что такое стандартный вычет на детей
Стандартный вычет на детей — это сумма, которая уменьшает налогооблагаемый доход сотрудника и позволяет ему экономить на НДФЛ. Он полагается всем родителям по факту наличия детей.
Сумма стандартного вычета зависит от количества детей, а если у ребенка есть инвалидность, сумма вычета будет больше. Вычет предоставляется до тех пор, пока годовой доход сотрудника не достигнет 450 тыс. ₽. За тот месяц, в котором доход превысил 450 тыс. руб., вычет уже не полагается. В расчет идут доходы, которые облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале от 13% до 22%. Полученные дивиденды в лимите дохода не учитываются (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК).
Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров
Бесплатное комплексное решение для бухгалтеров-фрилансеров и аутсорсинговых компаний.
Управляйте счетами всех клиентов из одного окна, скачивайте выписки, безопасно храните пароли, выплачивайте зарплату, собирайте оплаты за обслуживание и пользуйтесь ИИ-Ассистентом для бухгалтера.
Кому положен стандартный вычет на детей
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК стандартный вычет могут получать, если содержат детей:
родители;
супруги родителя;
усыновители;
опекуны;
попечители;
приемные родители и их супруги.
Таким образом, вычет могут получать оба родителя одновременно, даже если они в разводе или вообще не регистрировали брак. Свое участие в содержании детей родитель, который не живет с ребенком, может подтвердить фактом уплаты алиментов (письмо Минфина от 18.03.2015 № 03-04-05/14392).
Если родитель во втором браке, то отчим или мачеха тоже имеют право на вычет, даже если не усыновляли ребенка. Минфин считает, что в этом случае понадобится письменное заявление о том, что дети дети от первого брака находятся на совместном иждивении супругов (письмо от 05.09.2012 № 03-04-05/8-1064).
Сумма стандартного вычета на детей в 2025 году
С 2025 года действуют увеличенные суммы вычетов:
За первого ребенка
1 400 ₽
За второго ребенка
2 800 ₽
За третьего и последующих детей
6 000 ₽
Если у ребенка есть инвалидность
12 000 ₽
Вычет на ребенка-инвалида — это отдельная сумма, которая плюсуется к основному вычету за ребенка. Например, если ребенок с инвалидностью — второй по счету в семье, то общая сумма вычета на него составит 2 800 ₽ + 12 000 ₽ = 14 800 ₽ в месяц.
Новые суммы действуют только для вычетов за 2025 и последующие годы. Например, родитель не получал стандартные вычеты 2023 и 2024 годы. Он может получить их по декларации через ФНС и вернуть налог, но за эти годы будут применяться старые суммы вычетов:
1 400 ₽ за первого или второго ребенка;
3 000 ₽ за третьего и последующих;
12 000 ₽ дополнительно родителям ребенка-инвалида, а для опекунов и попечителей — 6 000 ₽.
При этом вычеты за прошлые годы применяются только к доходам до 350 тыс. ₽, а с 2025 года лимит — 450 тыс. ₽.
Финлид — это первое на рынке бесплатное комплексное решение, созданное специально для автоматизации процессов
Подходит как аутсорсинговым компаниям, так и бухгалтерам на фрилансе
Когда начинается и заканчивается предоставление стандартного вычета на детей
Вычет можно получать на детей до 18 лет, а если они учатся очно — до 24 лет. Если ребенок признан недееспособным, вычет предоставляется независимо от возраста.
Право на вычет возникает с того месяца в котором родился ребенок. Если к этому времени доход родителя нарастающим итогом с начала года уже превысил 450 тыс. ₽, то вычет он сможет получать только с начала следующего года.
Вычет можно получать до конца того года, в котором ребенку исполнилось 18 лет.
Если ребенок учится очно, право на вычет заканчивается в конце года, в котором ему исполнилось 24 года. Но если обучение закончилось раньше этого момента, то право на вычет прекращается с окончанием обучения.
Финлид от Точка Банк избавляет бухгалтерские компании от рутины
Подключите бесплатно, чтобы не тратить время на лишние действия и переключение между сервисами. Вы сможете в одном окне скачивать выписки из разных банков, выставлять счета за услуги и отслеживать оплаты, перечислять зарплату на карты любых банков. Есть интеграции с 1С.
Кому положен двойной стандартный вычет
Есть две ситуации, когда один родитель может получать стандартный вычет в двойном размере.
1. Нет второго родителя. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК двойной стандартный вычет полагается единственному родителю, опекуну или попечителю и действует до того момента, как он повторно вступит в брак.
Обратите внимание — если родители просто в разводе, это не дает никому из них права на двойной вычет. Даже если второй родитель не платит алименты или вовсе лишен родительских прав (письмо Минфина от 21.06.2021 № 03-04-05/48650).
Родитель считается единственным, если у ребенка нет второго родителя. Например, если он умер, признан безвестно отсутствующим, отцовство не установлено или отец записан со слов матери.
2. Второй родитель отказался от вычета. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК один из родителей может отказаться от стандартного вычета, и тогда второй может получать его в двойном размере. Но такое возможно, только если отказавшийся родитель сам имеет право на вычет. То есть если один родитель не работает или не получал налогооблагаемого дохода, он не сможет передать свой вычет второму родителю, потому что сам не имел на него права.
Не получится и схитрить, передав свой вычет родителю, у которого зарплата меньше, чтобы тот подольше получал вычет до превышения лимита в 450 тыс. ₽. Сумма вычета не может быть больше, чем если бы каждый родитель получал его по отдельности. Родитель, который получает двойной вычет, должен каждый месяц предоставлять работодателю справку о доходах с места работы отказавшегося родителя (письмо Минфина от 22.06.2016 № 03-04-05/36143).
Например, зарплата жены 35 тыс. ₽, а мужа — 140 тыс. ₽. Если муж откажется от вычета, жена сможет получать его в двойном размере только 3 месяца. Затем доход мужа превысит лимит в 450 тыс. ₽ и права на вычет у него до следующего года не будет. Свою часть вычета жена сможет получать до конца года.
Как определяется количество детей для вычета
Очередность детей выстраивается по дате рождения и не зависит от их возраста.
Например, в семье трое детей в возрасте 25, 15 и 11 лет. За первого ребенка в силу его возраста вычет в размере 1 400 ₽ родители уже не получают. За второго и третьего они продолжают получать вычет по 2 800 ₽ и 6 000 ₽ соответственно.
Очередность и количество детей для вычета не меняются и при смерти ребенка (письмо Минфина от 10.02.2012 № 03-04-05/8-165).
Может быть ситуация, когда для одного родителя ребенок первый, а для другого нет, т.к. есть дети от предыдущего брака. Тогда оба родителя имеют право на вычет исходя из общего количества детей, если дети проживают вместе с ними (письмо Минфина России от 10.04.2012 N 03-04-05/8-469).
Например, у женщины есть двое детей от первого брака и третий ребенок от второго брака. Для ее второго мужа это первый ребенок, детей от предыдущих браков у него нет. Тогда и муж, и жена имеют право на вычет за троих детей:
1 400 за первого ребенка жены;
2 800 за второго ребенка жены;
6 000 за общего ребенка.
Стандартный вычет при работе по совместительству
Если у сотрудника несколько мест работы, он может получать вычет только по одному месту. При этом работодатели не обязаны следить за этим и проверять, получает ли работник вычет где-то еще. За этим следят налоговики.
Если по итогам года окажется, что сотрудник получил вычетов больше, чем положено, он сам должен будет доплатить НДФЛ по уведомлению, которое придет из налоговой инспекции.
Финлид — это первое на рынке бесплатное комплексное решение, созданное специально для автоматизации процессов
Подходит как аутсорсинговым компаниям, так и бухгалтерам на фрилансе
Какие документы нужны для предоставления стандартного вычета
До 2025 года сотрудник должен был написать заявление на работе, чтобы ему предоставили стандартный вычет. С 2025 года заявление не требуется — работодатель по умолчанию должен предоставлять вычеты, если у него есть сведения о детях.
Таким образом, сотруднику нужно предоставить работодателю свидетельства о рождении детей. В разных ситуациях могут понадобиться дополнительные документы:
Документ, подтверждающий очное обучение — для вычета на студентов до 24 лет.
Копия свидетельства об усыновлении, установлении опеки, о регистрации брака — если ребенок неродной.
Справка об инвалидности.
Подтверждение статуса единственного родителя. Например, свидетельство о смерти супруга.
Документ об уплате алиментов — если родитель, претендующий на вычет, в разводе и не проживает с ребенком.
Справка о доходах и заявление об отказе от вычета — чтобы второй родитель получал вычет в двойном размере.
Работодатели могут предоставлять стандартные вычеты только за текущий год. Если сотрудник до конца года по каким-либо причинам не получил стандартный вычет на детей или получил в неполном размере, он может в последующие три года получить вычет через налоговую инспекцию. Для этого ему нужно подать декларацию 3-НДФЛ.
Финлид от Точка Банк экономит время бухгалтеров на аутсорсинге
Вся информация по счетам клиентов в одном окне. Скачивайте выписки из разных банков без смс, паролей и переходов в интернет-банки По каждому счету видно, на какую дату была скачана последняя выписка — вы ничего не упустите.
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFGRGv6t
Комментарии1
Интересно, что с 2025 года работодатель обязан предоставлять стандартный вычет на детей без заявления сотрудника, если у него есть необходимые сведения о детях.