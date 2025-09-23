Предельная база по страховым взносам в 2025 году

Для чего бухгалтеру нужно знать предельную базу страховых взносов
Предельную базу нужно знать, чтобы правильно рассчитывать страховые взносы и больничные пособия за первые три дня болезни.
Страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование работодатели платят по единому тарифу 30%, для некоторых работодателей есть льготы.
Общий тариф 30% действует только до тех пор, пока заработная плата сотрудника с начала года нарастающим итогом не достигнет предельной базы. После этого тариф снижается и до конца года рассчитывать страховые взносы нужно по сниженной ставке 15,1%. Так работодатели с больших зарплат платят меньше взносов.
Если работодатель применяет пониженный тариф взносов, после достижения предельной базы он меняется не у всех — все зависит от вида льготы, смотрите таблицу чуть ниже.
Предельная база не применяется:
Ко взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Ко взносам по доптарифам на обязательное пенсионное страхование по ст. 428 НК, взносам на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности по ст. 429 НК.
На зарплату самих сотрудников предельная база также не влияет, но влияет на размер будущей пенсии и пособий.
Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров
Бесплатное комплексное решение для бухгалтеров-фрилансеров и аутсорсинговых компаний.
Управляйте счетами всех клиентов из одного окна, скачивайте выписки, безопасно храните пароли, выплачивайте зарплату, собирайте оплаты за обслуживание и пользуйтесь ИИ-Ассистентом для бухгалтера.
Размер предельной базы в 2025 году
На 2025 год лимит предельной базы установлен на уровне 2 759 000 рублей (постановление Правительства от 31.10.2024 № 1457).
Сумма каждый год индексируется, вот как она менялась за последние годы:
Год
Размер предельной базы
2023
1 917 000 ₽
2024
2 225 000 ₽
2025
2 759 000 ₽
Какой будет предельная база для страховых взносов на 2026 год — пока неизвестно, правительство обычно выпускает постановление с суммой на будущий год в октябре-ноябре.
Как применять предельную базу при пониженных тарифах взносов
Порядок начисления взносов на зарплату сверх предельной базы отличается для разных льготников, смотрите таблицу:
Категория работодателей
Тариф в пределах предельной базы
Тариф при превышении предельной базы
Субъекты МСП
30% — с выплат в пределах 1,5 МРОТ
15% — с превышения
15,1% — с выплат в пределах 1,5 МРОТ
15% — с превышения
Субъекты МСП, у которых основной вид деятельности — обрабатывающее производство из перечня
30% — с выплат в пределах 1,5 МРОТ
7,6% — с превышения
15,1% — с выплат в пределах 1,5 МРОТ
7,6% — с превышения
ИТ-компании и организации из сферы радиоэлектронной промышленности (п.п. 3 и 18 п. 1 ст. 427 НК)
7,6%
7,6%
Благотворительные организации и другие льготники из п. 2.2, 2.6 ст. 427 НК
7,6%
0%
Как видно из таблицы, предельная база не влияет на размер взносов только у ИТ-компаний — они платят по одной сниженной ставке с любых выплат работнику.
Финлид — это первое на рынке бесплатное комплексное решение, созданное специально для автоматизации процессов
Подходит как аутсорсинговым компаниям, так и бухгалтерам на фрилансе
Как предельная база влияет на пенсии
Пенсия формируется исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а они в свою очередь зависят от того, сколько страховых взносов отчисляли работодатели за сотрудника. Максимальное количество ИПК в год — 10, больше не начислят даже при высокой зарплате.
Формула расчета ИПК прописана в п.18 ст. 15 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях»:
СВ / НСВ × 10
СВ — это сумма взносов на пенсионное страхование, которую работодатель начислил за год с зарплаты сотрудника (53,4% от единого тарифа).
НСВ — норматив страховых взносов (53,4% от тарифа, умноженные на предельную базу).
Например, в 2025 году работодатель начислил с зарплаты сотрудника 200 000 ₽ страховых взносов. Значит, за 2025 год СФР начислит этому сотруднику такое количество ИПК:
(200 000 ₽ × 53,4%) / (2 759 000 × 30% × 53,4%) × 10 = 2,416 ИПК.
Из формулы видно, что если зарплата останется на том же уровне, а предельная база будет расти, то в следующем году сотрудник заработает меньше ИПК.
Предельная база и пособия
Больничные, декретные и пособия по беременности и родам рассчитываются от среднего заработка за два предыдущих года. При этом заработок за расчетный период не может быть больше, чем сумма предельных баз за эти же годы.
Так, чтобы рассчитать пособие за 2025 год, нужно взять заработок за 2023 и 2024 год. Полученная сумма не может превышать сумму предельных баз за эти годы, то есть максимальная сумма для расчета: 1 917 000 ₽ + 2 225 000 ₽ = 4 142 000 ₽.
Максимальная сумма в 2026 году — это сумма предельных баз за 2024 и 2025 годы:
2 225 000 ₽ + 2 759 000 ₽ = 4 984 000 ₽.
Соответственно, максимальная выплата за день больничного или пособия по беременности и родам:
в 2025 году: 4 142 000 ₽ / 730 дн. = 5 673,97 ₽
в 2026 году: 4 984 000 ₽ / 730 дн. = 6 827,40 ₽
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет:
в 2025 году: 5 673,97 ₽ х 30,4 дн. х 40% = 68 995,48 ₽
в 2026 году: 6 827,40 ₽ х 30,4 дн. х 40% = 83 021,18 ₽
Если фактический доход сотрудника превышает лимиты, пособие рассчитают из этих максимальных сумм.
Финлид от Точка Банк избавляет бухгалтерские компании от рутины
Подключите бесплатно, чтобы не тратить время на лишние действия и переключение между сервисами. Вы сможете в одном окне скачивать выписки из разных банков, выставлять счета за услуги и отслеживать оплаты, перечислять зарплату на карты любых банков. Есть интеграции с 1С.
Примеры расчета страховых взносов с учетом предельной базы
Предположим, что зарплата сотрудника — 290 000 ₽ в месяц. Для простоты примера будем считать, что каждый месяц он получает одинаковую сумму. Рассмотрим применение предельной базы в 2025 году в разных ситуациях.
Пример 1. Для крупного бизнеса с общими ставками
С января по сентябрь сумма зарплаты нарастающим итогом с начала года будет ниже предельной базы, поэтому в эти месяцы работодатель начисляет страховые взносы по стандартному тарифу 30%, это 290 000 ₽ х 30% = 87 000 ₽.
В октябре сумма зарплаты превысит предельную базу, а значит в этом месяце бухгалтер будет начислять страховые взносы по двум тарифам:
2 759 000 ₽ – (290 000 ₽ х 9 мес.) = 149 000 ₽ — с этой суммы нужно начислить взносы по стандартному тарифу 30%, сумма взносов 44 700 ₽.
(290 000 ₽ – 149 000 ₽) = 141 000 — с этой суммы в октябре нужно начислять взносы по сниженному тарифу 15,1%, сумма взносов — 21 291 ₽.
Итого сумма взносов за октябрь: 44 700 ₽ + 21 291 ₽ = 65 991 ₽.
Начиная с ноября и до конца года со всей суммы зарплаты нужно начислять взносы по сниженному тарифу, это 290 000 ₽ х 15,1% = 43 790 ₽.
Пример 2. Для малого и среднего бизнеса
С января по сентябрь сумма зарплаты остается в рамках предельной базы, поэтому взносы начисляются по общему правилу — 30% с 1,5 МРОТ и 15% с превышения:
22 240 ₽ х 1,5 х 30% + (290 000 ₽ – 22 240 ₽ х 1,5) х 15% = 48 504 ₽.
В октябре в рамках предельной базы остается 149 000 ₽, а 141 000 ₽ — превышение. Но сумма взносов за октябрь не изменится, т.к. 1,5 МРОТ еще укладываются в предельную базу, а с превышения малый бизнес и так платит по сниженному тарифу 15%.
Начиная с ноября и до конца года с 1,5 МРОТ работодатель будет платить по ставке 15,1%, а с превышения — по ставке 15%:
22 240 ₽ х 1,5 х 15,1% + (290 000 ₽ – 22 240 ₽ х 1,5) х 15% = 43 533,36 ₽.
Таким образом, малый бизнес после достижения предельной базы экономит только в той части взносов, которую платит с 1,5 МРОТ, т.к. с остальной части и так платит по сниженному тарифу.
Пример 3. Для льготников со ставкой взносов 7,6%
ИТ-компании и организации из сферы радиоэлектронной промышленности всегда платят по ставке 7,6%, на них предельная база не влияет.
Для тех, у кого после достижения предельной базы ставка взносов снижается до 0%, порядок будет такой.
С января по сентябрь сумма зарплаты остается в рамках предельной базы, поэтому взносы со всей суммы начисляются по ставке 7,6%, это 290 000 ₽ х 7,6% = 22 040 ₽.
В октябре взносы нужно заплатить только с той части зарплаты, которая входит в предельную базу:
(2 759 000 ₽ – (290 000 ₽ х 9 мес.)) х 7,6% = 11 324 ₽
Начиная с ноября и до конца года страховые взносы платить не нужно.
Предельная база и смена работы
Если сотрудник в течение года менял работу, работодатель применяет предельную базу только к тем выплатам, которые делает сам. Выплаты с предыдущего места работы учитывать не нужно (письмо Минтруда от 12.11.2015 № 17-4/ООГ-1569).
Предельная база и совместительство
Для совместителей каждый работодатель при начислении взносов считает только свои выплаты.
Если совместитель заболел и получает пособие за первые три дня только у одного работодателя, то для расчета пособия сумма выплат со всех мест работы не должна превышать предельные базы за предыдущие 2 года.
Если же сотрудник получает пособие у каждого работодателя, то работодатель должен следить, чтобы в предельную базу укладывались только его выплаты в расчетном периоде (п. 3.2 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Финлид — это первое на рынке бесплатное комплексное решение, созданное специально для автоматизации процессов
Подходит как аутсорсинговым компаниям, так и бухгалтерам на фрилансе
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFFy3Ltx
Начать дискуссию