Предельная база по страховым взносам в 2025 году

Предельная база и пособия

Больничные, декретные и пособия по беременности и родам рассчитываются от среднего заработка за два предыдущих года. При этом заработок за расчетный период не может быть больше, чем сумма предельных баз за эти же годы.

Так, чтобы рассчитать пособие за 2025 год, нужно взять заработок за 2023 и 2024 год. Полученная сумма не может превышать сумму предельных баз за эти годы, то есть максимальная сумма для расчета: 1 917 000 ₽ + 2 225 000 ₽ = 4 142 000 ₽.

Максимальная сумма в 2026 году — это сумма предельных баз за 2024 и 2025 годы:

2 225 000 ₽ + 2 759 000 ₽ = 4 984 000 ₽.

Соответственно, максимальная выплата за день больничного или пособия по беременности и родам:

в 2025 году: 4 142 000 ₽ / 730 дн. = 5 673,97 ₽

в 2026 году: 4 984 000 ₽ / 730 дн. = 6 827,40 ₽

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет:

в 2025 году: 5 673,97 ₽ х 30,4 дн. х 40% = 68 995,48 ₽

в 2026 году: 6 827,40 ₽ х 30,4 дн. х 40% = 83 021,18 ₽

Если фактический доход сотрудника превышает лимиты, пособие рассчитают из этих максимальных сумм.