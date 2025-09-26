Работа с самозанятыми: памятка для бухгалтера

Что проверить до заключения договора с самозанятым

1. Есть ли статус НПД на текущую дату. Вы можете запросить у самозанятого справку из приложения «Мой налог» или самостоятельно проверить статус в специальном сервисе ФНС. Если статуса самозанятого нет, за исполнителя без ИП заказчик должен будет как налоговый агент платить НДФЛ, начислять страховые взносы и сдавать отчетность.

Нюанс по договорам перевозки пассажиров и грузов: перед заключением таких договоров нужно убедиться, что у самозанятого есть еще и статус ИП. Согласно пп. 13 п. 1 ст. 2 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ перевозчиком может быть ИП или юридическое лицо.

2. Не работал ли исполнитель в штате заказчика последние 2 года. Самозанятые не могут в этом статусе оказывать услуги бывшим работодателям (п.п. 8 п. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422‑ФЗ). Чтобы убедиться, что трудовых отношений не было, можно запросить информацию в кадровой службе заказчика или посмотреть выписку из электронной трудовой книжки.

3. Имеет ли право самозанятый оказывать такие услуги. Соотнесите предмет работ с ограничениями из ст. 4 и 6 закона 422‑ФЗ. Например, самозанятые не могут перепродавать чужие товары, сдавать в аренду нежилые помещения. Продажа имущества и доходы в натуральной форме — тоже «мимо» НПД.